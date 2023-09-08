ຄວາມຫຼົງໄຫຼທີ່ຫຼົງໄຫຼທີ່ທຳລາຍປະຕູຂອງ Baldur 3

Baldur's Gate 3 ໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນ rave, ແລະຈໍານວນຫຼາຍພິຈາລະນາມັນເປັນເກມຂອງປີ. ການສະແດງລະຄອນທີ່ໜ້າຈັບໃຈ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໜ້າຈັບໃຈ, ແລະການໂອ້ລົມສົນທະນາແບບມີຈຸດໆໄດ້ກະຕຸ້ນຄວາມຮັກຂອງຜູ້ຫຼິ້ນໃຫ້ກັບປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ຍາວນານຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ດົນມານີ້, ຜູ້ນຄົນຫນຶ່ງໄດ້ພົບບັນຫາທີ່ພາເກມໄປສູ່ລະດັບໃຫມ່ທັງຫມົດຂອງ hilarity.
ຜູ້ນ, ຜູ້ທີ່ມັກເກມ modding, ໄດ້ພົບບັນຫາດ້ານວິຊາການຈໍານວນຫລາຍໃນອະດີດ. ແຕ່ບໍ່ມີຫຍັງສາມາດກະກຽມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສໍາລັບ glitch ເຂົາເຈົ້າປະສົບການໃນ Baldur's Gate 3. ຫຼັງຈາກຫຼິ້ນເກມສໍາລັບໃນຂະນະທີ່ເປັນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັກຜ່ອນ, ຕິດຕັ້ງ mods ໃຫມ່ບາງ, ແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນເກມໃຫມ່. ດ້ວຍຄວາມແປກໃຈຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບດ້ວຍ scene ທີ່ບໍ່ທໍາມະດາ - ແປດຕົວລະຄອນຜູ້ຊາຍ naked ແລະມັງກອນ.
ສັບສົນແຕ່ເຮັດໃຫ້ຫົວ, ຜູ້ນບໍ່ສາມາດຊ່ວຍແຕ່ຫົວເລາະແລະຊື່ນຊົມກັບຄວາມໂງ່ຂອງສະຖານະການ. ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຫຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດ, ແຕ່ວ່າມັນເບິ່ງຄືວ່າຈະໄດ້ທົດແທນການສ້າງຕົວອັກສອນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດນີ້. ຕົວລະຄອນເປືອຍກາຍຄ້າຍຄືກັບອີໂມຈິທີ່ຢືນຢູ່ກັບຜູ້ຊາຍ, ແລະຮູບສີ່ຮູບຢູ່ດ້ານຂ້າງໄດ້ເພີ່ມເອັບເຟັກຕະຫຼົກ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ນບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການທີ່ຈະຕິດຢູ່ໃນ glitch ແປກນີ້ຕະຫຼອດໄປ. ພຽງແຕ່ຖອນການຕິດຕັ້ງ mods ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາ. ພວກເຂົາຕ້ອງຫັນມາໂຫຼດໄຟລ໌ບັນທຶກເກົ່າ ແລະອອກຈາກເກມກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດເລີ່ມເກມໃໝ່ໄດ້ຕາມປົກກະຕິ. ໃນທີ່ສຸດ, ພວກເຂົາສາມາດກັບຄືນໄປຫາຜູ້ສ້າງຕົວລະຄອນຕົ້ນສະບັບແລະສືບຕໍ່ການຜະຈົນໄພຂອງພວກເຂົາ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມບົກພ່ອງໄດ້ສະຫນອງຊ່ວງເວລາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນແລະບໍ່ລືມສໍາລັບຜູ້ນ, ພວກເຂົາຫວັງວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ພົບມັນອີກ. ຕອນນີ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສືບຕໍ່ການຫຼິ້ນ Baldur's Gate 3, ສຳຫຼວດກອງປະຊຸມ ແລະ ສ້າງປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລັກໂດຍບໍ່ມີຄວາມຜິດຫວັງທີ່ແປກປະຫຼາດລົບກວນການຫຼິ້ນເກມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຄວາມຂັດຂ້ອງນີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການເຕືອນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າໃນເກມທີ່ຂັດຂ້ອງ ແລະຖືກວິພາກວິຈານທີ່ສຸດ, ເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ແລະເຮັດໃຫ້ຫົວກໍ່ຍັງເກີດຂຶ້ນໄດ້. ມັນເພີ່ມສະເໜ່ ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງປະສົບການການຫຼິ້ນເກມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Destructoid