ລະດັບ Trim ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ Toyota GR Supra ປີ 2024

Toyota GR Supra ປີ 2024 ເປັນລົດກິລາລະດັບໂລກທີ່ໃຫ້ປະສິດທິພາບພິເສດ ແລະຮູບແບບທີ່ເປັນເອກະລັກ. ໂຕໂຍຕ້າສະເໜີເຄື່ອງຕັດແຕ່ງຫຼາຍໆຢ່າງເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມມັກ ແລະງົບປະມານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນອັນໃດເໝາະສົມກັບທ່ານ?
ຮູບແບບທີ່ມີໃຫ້ສໍາລັບ Toyota GR Supra 2024 ແມ່ນ:
- GR Supra 2.0: ການຕັດລະດັບເຂົ້າລາຄາຢູ່ທີ່ $45,540
- GR Supra 3.0: ການຕັດລະດັບກາງລາຄາ 54,500 ໂດລາ
- GR Supra 3.0 Premium: ເປັນ Trim ທີ່ສູງກວ່າລາຄາ 57,650 ໂດລາ
- GR Supra 45th Anniversary Edition: ລຸ້ນພິເສດລາຄາ 64,375 ໂດລາ
GR Supra 2.0 ມີເຄື່ອງຈັກ 2.0 ລິດ turbo ສີ່ສູບ 255 ແຮງມ້າ ແລະ ແຮງບິດ 295 lb-ft. ມັນມາພ້ອມກັບຢາງ Michelin Pilot Super Sport, ບ່ອນນັ່ງກິລາທີ່ເຮັດດ້ວຍຫນັງ, ແລະການຄວບຄຸມສະພາບອາກາດອັດຕະໂນມັດສອງເຂດ.
GR Supra 3.0 ສະຫນອງເຄື່ອງຈັກ 3.0 ລິດ turbocharged inline-six ກັບ 382 ແຮງມ້າແລະ 368 lb-ft ຂອງແຮງບິດ. ມັນມາພ້ອມກັບລະບົບເກຍອັດຕະໂນມັດຫົກຄວາມໄວຫຼືແປດຄວາມໄວ, ເບກດ້ານຫນ້າ Brembo, ແລະລໍ້ໂລຫະປະສົມ 19 ນິ້ວ.
ການຕັດແຕ່ງ GR Supra 3.0 Premium ເພີ່ມຄວາມຫຼູຫຼາ ແລະຄຸນສົມບັດດ້ານເທັກໂນໂລຍີຍິ່ງຂຶ້ນ, ລວມທັງຄາລິເປີສີ່ລູກສູບ Brembo ສີແດງ, ບ່ອນນັ່ງກິລາທີ່ເຮັດດ້ວຍຫນັງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະລະບົບສຽງ 12 ລໍາ JBL HiFi.
GR Supra 45th Anniversary Edition ແມ່ນການຕົບແຕ່ງແບບ Limited Edition ທີ່ມີລັກສະນະພິເສດສະເພາະ, ແຖບດ້ານຂ້າງສີດຳທີ່ມີໂລໂກ້ Supra, ລໍ້ 19 ນິ້ວສີດຳ, ແລະປີກຫຼັງສາມາດປັບໄດ້.
ອີງຕາມການ Edmunds, ການຕັດທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນບັນດານັກຊື້ລົດແມ່ນ GR Supra 3.0 Premium. ການຕັດນີ້ໃຫ້ຄວາມສົມດຸນຂອງການປະຕິບັດແລະຄວາມຫລູຫລາທີ່ດີ, ມີເຄື່ອງຈັກ turbo inline-six, ເບກ Brembo, ລະບົບລະງັບແບບ Adaptive Variable Sport, ບ່ອນນັ່ງທີ່ເຮັດດ້ວຍຫນັງທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ, ລະບົບສຽງ JBL, ແລະ Apple CarPlay ແບບໄຮ້ສາຍແລະ Android Auto.
ການທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບ 2024 Toyota GR Supra trims ແມ່ນປະສົມ, ແຕ່ມີບາງຄວາມຄິດເຫັນທົ່ວໄປ. ລົດແລະຄົນຂັບໄດ້ຍ້ອງຍໍ GR Supra 3.0 ສໍາລັບທາງເລືອກລະບົບສາຍສົ່ງຄູ່ມືແລະການປະຕິບັດ. Autotrader ແລະ MotorTrend ມັກ GR Supra 3.0 Premium ສໍາລັບພາຍໃນທີ່ມີການຍົກລະດັບແລະລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, Toyota GR Supra ປີ 2024 ສະເໜີຊຸດຕັດແຕ່ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທາງເລືອກທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມໃນບັນດານັກຊື້ລົດແມ່ນ GR Supra 3.0 Premium, ເຊິ່ງສະຫນອງການປະສົມທີ່ດີຂອງການປະຕິບັດແລະຄວາມຫລູຫລາໃນລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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Edmunds,
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