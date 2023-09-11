ແນະນຳ BMW M 1000 RR: ລະດັບປະສິດທິພາບໃໝ່

BMW S 1000 RR ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນດາວທີ່ເຫລື້ອມເປັນເງົາໃນໂລກຂອງລົດຖີບຊູເປີສະປອດ, ກໍານົດມາດຕະຖານສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ທັນສະໄຫມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະຈຸບັນ BMW ໄດ້ເອົາສິ່ງຕ່າງໆໄປສູ່ລະດັບໃຫມ່ທັງຫມົດດ້ວຍການນໍາສະເຫນີຂອງ M 1000 RR. ເຄື່ອງທີ່ປະທັບໃຈນີ້ພິສູດວ່າມີຫ້ອງສໍາລັບການປັບປຸງສະເຫມີ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະຢູ່ເທິງສຸດຂອງເກມຂອງທ່ານ.
M 1000 RR ມາພ້ອມກັບການປັບປຸງທີ່ຫນ້າສັງເກດບາງຢ່າງ, ເຮັດໃຫ້ມັນໂດດເດັ່ນກວ່າລຸ້ນກ່ອນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ມາພ້ອມກັບລາຄາທີ່ສູງ, ເຮັດໃຫ້ M 1000 RR ເປັນລົດຈັກທີ່ຜະລິດລາຄາແພງທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດໃນມື້ນີ້. ໃນປະເທດມາເລເຊຍ, ມັນສັ່ງລາຄາທີ່ສໍາຄັນ 289,500 RM, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ລາຄາຂາຍຍ່ອຍທີ່ແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດ (MSRP) ແມ່ນ 37,990 ໂດລາ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ M 1000 RR ແມ່ນການຫຸ້ມຫໍ່ການແຂ່ງຂັນ M, ເຊິ່ງສະຫນອງການຍົກລະດັບທີ່ຫນ້າສັງເກດສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ. ຊຸດນີ້ປະກອບມີແຂນ swing ອາລູມິນຽມ anodized, M Brake ແລະ Clutch levers, Brake Lever Guard, M Endurance Chain, ແລະ M Rider Footrest. ລໍ້ M Carbon ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງສະໄຕລ໌ຂອງລົດຖີບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍລົດນ້ຳໜັກທີ່ບໍ່ສະໝຸນໄພ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປັບປຸງການຈັດການ ແລະ ການຕອບສະໜອງໃນຖະໜົນ ຫຼື ເສັ້ນທາງ.
ພາຍໃຕ້ຮູບຊົງພາຍນອກທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, BMW M 1000 RR ມີການອອກແບບຕົວເຄື່ອງທີ່ໂດດເດັ່ນ, ປັບແຕ່ງຢ່າງດີຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສະໜາມແຂ່ງ. ມັນຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ 999 ສູບ 212 ສູບ 15,000cc, ລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍແຫຼວ 79cc, ປ້ອງກັນໂດຍ M Engine Protector ເພື່ອຄວາມທົນທານ. ເຄື່ອງຈັກດັ່ງກ່າວມີເທັກໂນໂລຍີ ShiftCam ຂອງ BMW, ສະເໜີການຄວບຄຸມ camshaft ປະລິມານທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ເທກໂນໂລຍີນີ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນຂອບເຂດ RPM ຕ່າງໆ, ໃຫ້ກໍາລັງແຮງ 11,000 ແຮງມ້າທີ່ XNUMX rpm ແລະ XNUMX pound-feet ຂອງແຮງບິດຢູ່ທີ່ XNUMX rpm.
ໃນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, M 1000 RR ມາພ້ອມກັບຈໍສະແດງຜົນ TFT ຂະຫນາດໃຫຍ່ 6.5 ນິ້ວແລະການໂຕ້ຕອບ OBD ສໍາລັບມາດຕະຖານ M GPS-Laptrigger. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຂັບຂີ່ມີທາງເລືອກໃນການປັບແຕ່ງລົດຖີບຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍການເລືອກອຸປະກອນເສີມ, ລວມທັງແວ່ນກັນລົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, M Datalogger, ແລະ M Cover Kit.
BMW M 1000 RR ຍັງສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈບໍ່ພຽງແຕ່ກັບປະສິດທິພາບຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຮູບແບບສີສັນທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງ Light White, Racing Blue Metallic, ແລະ Racing Red. ດ້ວຍການປັບປຸງທີ່ໂດດເດັ່ນ, ລົດຖີບຊຸບເປີສະປອດນີ້ຍົກສູງບົດບາດ ແລະ ກຳນົດມາດຕະຖານໃໝ່ໃນລົດຈັກທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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