ອິດທິພົນຂອງ Touch ID: ຈຸດປ່ຽນແປງໃນຄວາມປອດໄພຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດ

ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ຄວາມປອດໄພຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດໄດ້ຮັບການຫັນປ່ຽນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ກ່ອນທີ່ Touch ID ແລະເຄື່ອງສະແກນລາຍນິ້ວມືກາຍເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ, ຫຼາຍຄົນບໍ່ໄດ້ລົບກວນການຕັ້ງ PIN ຫຼືລະຫັດຜ່ານເພື່ອປົກປ້ອງອຸປະກອນມືຖືຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການແນະນໍາ Touch ID ໃນ iPhone 5S ໃນປີ 2013 ໄດ້ປ່ຽນແປງທຸກຢ່າງ.
ກ່ອນຫນ້ານີ້, ລະຫັດຜ່ານແມ່ນມີຢູ່ໃນໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແຕ່ພວກເຂົາຖືກຮັບຮູ້ວ່າເປັນການລົບກວນ. ການພິມລະຫັດສີ່ຕົວເລກທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງໂທລະສັບຂອງທ່ານແມ່ນບໍ່ສະດວກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພິຈາລະນາຄວາມຖີ່ທີ່ຄົນກວດເບິ່ງອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ລົບກວນການຕັ້ງຄ່າລະຫັດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍການແນະນໍາ Touch ID, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ປ່ຽນແປງ. Touch ID ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປົດລັອກອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວດ້ວຍການແຕະປຸ່ມໜ້າຫຼັກຄັ້ງດຽວ, ໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີການຮັບຮູ້ລາຍນິ້ວມື. ມັນສະຫນອງປະສົບການການເຂົ້າສູ່ລະບົບທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະບໍ່ມີຄວາມພະຍາຍາມ. ຄວາມສໍາເລັດຂອງ Touch ID ມີຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດ, ນໍາຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆເຊັ່ນ Samsung ແລະ Sony ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງສະແກນລາຍນິ້ວມືໃນອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນກັນ.
Touch ID ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນທີ່ນິຍົມໃນການລັອກອຸປະກອນທາງຊີວະມິຕິເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນຈຸດປ່ຽນດ້ານໃນແງ່ຂອງປະເພດຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນມືຖື. Apple ໄດ້ນໍາສະເຫນີຄຸນສົມບັດເຊັ່ນ Apple Pay, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສັ່ງຊື້ໄດ້ໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງດ້ວຍການພິສູດຢືນຢັນ Touch ID. ນີ້ໄດ້ປູທາງໄປສູ່ການຮັບຮອງເອົາ biometrics ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ, ຈາກອີຄອມເມີຊໄປສູ່ທະນາຄານອອນໄລນ໌, ເຮັດໃຫ້ຄວາມປອດໄພງ່າຍຂຶ້ນແລະເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າ Apple ບໍ່ແມ່ນຜູ້ທໍາອິດທີ່ນໍາສະເຫນີເຕັກໂນໂລຢີສະແກນລາຍນິ້ວມື, ມັນແມ່ນການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາທີ່ປະຕິວັດຄວາມປອດໄພຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດ. ເຄື່ອງສະແກນລາຍນິ້ວມືລຸ້ນຕົ້ນໆມັກຈະຖືກວາງໄວ້ບໍ່ດີ ແລະໃຊ້ໄດ້ຍາກ, ເຊິ່ງອາດຈະອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງພວກມັນຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບແຮງດຶງລົງຈົນກວ່າ Touch ID ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ.
ຜົນກະທົບຂອງ Touch ID ຍັງສາມາດເຫັນໄດ້ໃນທຸກມື້ນີ້, ຍ້ອນວ່າເກືອບ 99 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບສະຫຼາດໃນປັດຈຸບັນລັອກອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ດ້ວຍເຄື່ອງສະແກນລາຍນິ້ວມື, PIN ແລະລະຫັດຜ່ານເປັນວິທີການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ. ມັນໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການອອກແບບໂທລະສັບສະຫຼາດແລະຄວາມປອດໄພໃນທົ່ວຍີ່ຫໍ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຄວາມສໍາເລັດແລະອິດທິພົນຂອງ Touch ID ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ Apple ສຸມໃສ່ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຊ້. ເນື່ອງຈາກສະມາດໂຟນກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ, ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ລະອຽດອ່ອນຍັງຄົງເປັນບຸລິມະສິດອັນດັບຕົ້ນໆ. Touch ID ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນມືຖືມີຄວາມປອດໄພແລະເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ປູທາງໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນອະນາຄົດໃນຄວາມປອດໄພຂອງໂທລະສັບສະຫຼາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Jess Weatherbed, ນັກຂຽນຂ່າວໄດ້ສຸມໃສ່ອຸດສາຫະກໍາສ້າງສັນ, ຄອມພິວເຕີ້, ແລະວັດທະນະທໍາອິນເຕີເນັດ.
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