ການເປີດເຜີຍຂອງຈີນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງຮຸ້ນ S&P 500

ການວິເຄາະຫຼ້າສຸດຂອງ S&P 500 ໂດຍ Investor's Business Daily ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຮຸ້ນສິບຮຸ້ນໃນດັດຊະນີແມ່ນອີງໃສ່ລາຍໄດ້ຈາກຈີນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການສຶກສາພົບວ່າບໍລິສັດເຊັ່ນ Qualcomm, Monolithic Power, ແລະ Texas Instruments ສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 27% ຂອງລາຍໄດ້ຂອງພວກເຂົາຈາກປະເທດຈີນຫຼືອານາເຂດຂອງມັນ.
ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສູງກວ່າ Apple ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງມັກຈະເຫັນວ່າມີການເປີດເຜີຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຈີນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, Apple ໄດ້ພຽງແຕ່ 18.8% ຂອງລາຍໄດ້ຈາກປະເທດຈີນໃນບົດລາຍງານປະຈໍາປີຫຼ້າສຸດຂອງຕົນ. ເຖິງວ່າຈະມີນີ້, ສິບບໍລິສັດທີ່ມີການເປີດເຜີຍຂອງຈີນຫຼາຍທີ່ສຸດໄດ້ເຫັນຮຸ້ນຂອງພວກເຂົາເພີ່ມຂຶ້ນ 30% ໃນປີນີ້, ເຊິ່ງດີກວ່າ S&P 500 ໂດຍລວມ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີສັນຍານວ່ານັກລົງທຶນອາດຈະເລີ່ມລົງລາຄາໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕະຫຼາດຈີນ. ຮຸ້ນຂອງ Apple ຫຼຸດລົງ 3% ຫລັງຈາກມີລາຍງານວ່າບາງຜະລິດຕະພັນຂອງມັນສາມາດຖືກສະກັດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລັດຖະບານຈີນ. ນີ້ອາດຈະເປັນຕົວຊີ້ບອກເຖິງການປ່ຽນແປງຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈີນ.
ປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເພີ່ມຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການລົງທຶນຢູ່ຈີນແມ່ນການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດທີ່ຊ້າລົງຂອງປະເທດ. ໃນໄຕມາດທີສອງ, ເສດຖະກິດຈີນໄດ້ເຕີບໂຕພຽງ 3.2%, ຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານປົກກະຕິຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການເມືອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ບໍລິສັດທີ່ອີງໃສ່ຕະຫຼາດຈີນ; ສຸຂະພາບເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງປະເທດຍັງເປັນປັດໃຈທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາ.
ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ເປີດເຜີຍໂດຍສະເພາະກັບຈີນ, ມີ 80% ຂອງສິບວິສາຫະກິດທີ່ຈີນເປີດເຜີຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ S&P 500 ທີ່ດຳເນີນງານໃນຂະແໜງນີ້. Qualcomm, ເຊິ່ງໄດ້ມາຈາກ 63% ຂອງລາຍໄດ້ຈາກປະເທດຈີນ, ເຫັນວ່າລາຄາຫຼັກຊັບຂອງຕົນຫຼຸດລົງ 3.2% ໃນປີນີ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Monolithic Power ເຫັນວ່າຮຸ້ນຂອງຕົນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 40% ເຖິງວ່າຈະມີ 52% ຂອງລາຍໄດ້ຈາກຈີນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ນັກລົງທຶນບໍ່ໄດ້ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນເກີນໄປກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຕໍ່ຈີນໃນເວລານີ້, ຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງກ່າວອາດຈະປ່ຽນໄປໃນຂະນະທີ່ການພົວພັນລະຫວ່າງອາເມລິກາກັບຈີນເຄັ່ງຕຶງຕື່ມອີກ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດຈີນສືບຕໍ່ຊ້າລົງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: S&P Global Market Intelligence, ທຸລະກິດຂອງນັກລົງທຶນປະຈໍາວັນ
ນິຍາມ:
– S&P 500: S&P 500 ແມ່ນດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ວັດແທກການປະຕິບັດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່ 500 ທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃນສະຫະລັດ.
– ລາຍຮັບ: ລາຍຮັບໝາຍເຖິງຈຳນວນລາຍຮັບທັງໝົດຂອງບໍລິສັດທີ່ມາຈາກກິດຈະກຳຫຼັກ ເຊັ່ນ: ການຂາຍສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ.
– ການເປີດເຜີຍຂອງຈີນ: ການເປີດເຜີຍຂອງຈີນຫມາຍເຖິງລະດັບທີ່ບໍລິສັດອີງໃສ່ລາຍຮັບຫຼືການດໍາເນີນງານໃນປະເທດຈີນສໍາລັບການປະຕິບັດງານທາງດ້ານການເງິນ.
– ຂະແໜງ: ດ້ານການເງິນ, ຂະແໜງໃດໜຶ່ງໝາຍເຖິງອຸດສາຫະກຳສະເພາະ ຫຼື ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ. S&P 500 ຖືກແບ່ງອອກເປັນຂະແຫນງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການດູແລສຸຂະພາບ, ອີງຕາມປະເພດຂອງທຸລະກິດທີ່ລວມຢູ່ໃນດັດຊະນີ.