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ການເປີດເຜີຍຂອງຈີນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງຮຸ້ນ S&P 500

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ການເປີດເຜີຍຂອງຈີນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງຮຸ້ນ S&P 500

ການວິເຄາະຫຼ້າສຸດຂອງ S&P 500 ໂດຍ Investor's Business Daily ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຮຸ້ນສິບຮຸ້ນໃນດັດຊະນີແມ່ນອີງໃສ່ລາຍໄດ້ຈາກຈີນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການສຶກສາພົບວ່າບໍລິສັດເຊັ່ນ Qualcomm, Monolithic Power, ແລະ Texas Instruments ສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 27% ຂອງລາຍໄດ້ຂອງພວກເຂົາຈາກປະເທດຈີນຫຼືອານາເຂດຂອງມັນ.

ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສູງກວ່າ Apple ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງມັກຈະເຫັນວ່າມີການເປີດເຜີຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຈີນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, Apple ໄດ້ພຽງແຕ່ 18.8% ຂອງລາຍໄດ້ຈາກປະເທດຈີນໃນບົດລາຍງານປະຈໍາປີຫຼ້າສຸດຂອງຕົນ. ເຖິງວ່າຈະມີນີ້, ສິບບໍລິສັດທີ່ມີການເປີດເຜີຍຂອງຈີນຫຼາຍທີ່ສຸດໄດ້ເຫັນຮຸ້ນຂອງພວກເຂົາເພີ່ມຂຶ້ນ 30% ໃນປີນີ້, ເຊິ່ງດີກວ່າ S&P 500 ໂດຍລວມ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີສັນຍານວ່ານັກລົງທຶນອາດຈະເລີ່ມລົງລາຄາໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕະຫຼາດຈີນ. ຮຸ້ນຂອງ Apple ຫຼຸດລົງ 3% ຫລັງຈາກມີລາຍງານວ່າບາງຜະລິດຕະພັນຂອງມັນສາມາດຖືກສະກັດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໂດຍລັດຖະບານຈີນ. ນີ້​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ຕົວ​ຊີ້​ບອກ​ເຖິງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ຈີນ.

ປັດ​ໄຈ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່​ຈີນ​ແມ່ນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ຊ້າ​ລົງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ໃນ​ໄຕ​ມາດ​ທີ​ສອງ, ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຈີນ​ໄດ້​ເຕີບ​ໂຕ​ພຽງ 3.2%, ຕ່ຳ​ກວ່າ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ. ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການເມືອງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ບໍລິສັດທີ່ອີງໃສ່ຕະຫຼາດຈີນ; ສຸຂະພາບເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງປະເທດຍັງເປັນປັດໃຈທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາ.

ຂະ​ແໜງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ກັບ​ຈີນ, ມີ 80% ຂອງ​ສິບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ທີ່​ຈີນ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ S&P 500 ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ນີ້. Qualcomm, ເຊິ່ງໄດ້ມາຈາກ 63% ຂອງລາຍໄດ້ຈາກປະເທດຈີນ, ເຫັນວ່າລາຄາຫຼັກຊັບຂອງຕົນຫຼຸດລົງ 3.2% ໃນປີນີ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Monolithic Power ເຫັນວ່າຮຸ້ນຂອງຕົນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 40% ເຖິງວ່າຈະມີ 52% ຂອງລາຍໄດ້ຈາກຈີນ.

​ໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວ, ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ນັກ​ລົງທຶນ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ວິຕົກ​ກັງວົນ​ເກີນ​ໄປ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຕໍ່​ຈີນ​ໃນ​ເວລາ​ນີ້, ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ດັ່ງກ່າວ​ອາດ​ຈະ​ປ່ຽນ​ໄປ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ການ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ກັບ​ຈີນ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຕື່ມ​ອີກ ​ແລະ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເສດຖະກິດ​ຈີນ​ສືບ​ຕໍ່​ຊ້າ​ລົງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: S&P Global Market Intelligence, ທຸລະກິດຂອງນັກລົງທຶນປະຈໍາວັນ

ນິຍາມ:
– S&P 500: S&P 500 ແມ່ນດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ວັດແທກການປະຕິບັດຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່ 500 ທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃນສະຫະລັດ.
– ລາຍຮັບ: ລາຍຮັບໝາຍເຖິງຈຳນວນລາຍຮັບທັງໝົດຂອງບໍລິສັດທີ່ມາຈາກກິດຈະກຳຫຼັກ ເຊັ່ນ: ການຂາຍສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ.
– ການເປີດເຜີຍຂອງຈີນ: ການເປີດເຜີຍຂອງຈີນຫມາຍເຖິງລະດັບທີ່ບໍລິສັດອີງໃສ່ລາຍຮັບຫຼືການດໍາເນີນງານໃນປະເທດຈີນສໍາລັບການປະຕິບັດງານທາງດ້ານການເງິນ.
– ຂະແໜງ: ດ້ານການເງິນ, ຂະແໜງໃດໜຶ່ງໝາຍເຖິງອຸດສາຫະກຳສະເພາະ ຫຼື ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ. S&P 500 ຖືກແບ່ງອອກເປັນຂະແຫນງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການດູແລສຸຂະພາບ, ອີງຕາມປະເພດຂອງທຸລະກິດທີ່ລວມຢູ່ໃນດັດຊະນີ.

By Gabriel Botha

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