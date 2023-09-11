ວິທີການຫາສິນເຊື່ອຢ່າງໄວວາໃນ Starfield

Starfield, ເກມສຳຫຼວດອາວະກາດລ່າສຸດຂອງ Bethesda, ໝູນວຽນໄປມາໃນການຊື້ເຄຣດິດເພື່ອຊື້ອຸປະກອນ, ຍົກລະດັບຍານອາວະກາດຂອງເຈົ້າ, ແລະຈ້າງລູກເຮືອ. ໃນຂະນະທີ່ມີຫລາຍວິທີທີ່ຈະມີລາຍໄດ້ສິນເຊື່ອໃນເກມ, ຫຼາຍໆຢ່າງແມ່ນຊ້າແລະບໍ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ເງິນທີ່ແທ້ຈິງ. ນີ້ແມ່ນບາງວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນການເກັບສິນເຊື່ອຕາມກົດໝາຍໃນ Starfield:
1) ປົດລັອກທັກສະການຄ້າ
ທັກສະການຄ້າເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຊື້ແລະຂາຍສິນຄ້າໃນ Starfield. ໂດຍການລົງທຶນຈຸດທັກສະເຂົ້າໃນການຄ້າ, ທ່ານສາມາດປົດລັອກຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ສ່ວນຫຼຸດການຊື້, ກໍາໄລການຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະອື່ນໆອີກ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພັດທະນາທັກສະນີ້ຕື່ມອີກ, ສ່ວນຫຼຸດແລະຜົນກໍາໄລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ.
2) ການລັກລອບຍຸດທະສາດ
ໃນ Starfield, ມີລາຍການໃຫ້ເກັບທຸກບ່ອນທີ່ທ່ານໄປ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ແມ່ນລາຍການທັງຫມົດແມ່ນມີຄຸນຄ່າພຽງພໍທີ່ຈະກໍານົດນ້ໍາຫນັກຂອງພວກເຂົາ. ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການບັນທຸກມີຈໍາກັດ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະປະເມີນມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນ້ໍາຫນັກຂອງມັນຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈວ່າຈະເອົາມັນຫຼືບໍ່.
3) ຍົກລະດັບທັກສະການຂູດຂີ້ເຫຍື້ອ
ທັກສະການຂູດຂີ້ເຫຍື້ອໃນ Starfield ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ຄົ້ນພົບຊັບສົມບັດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊອກຫາສິ່ງຂອງທີ່ມີຄ່າຢູ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ. ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າກ້າວໄປສູ່ການຂູດຮີດ, ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບລາຍການທີ່ຫາຍາກ ແລະ ມີຄ່າກວ່າ, ເຊິ່ງໃຫ້ໂອກາດທີ່ດີທີ່ຈະມີລາຍໄດ້ສິນເຊື່ອໃນຂະນະທີ່ຂຸດຄົ້ນ.
4) ຮັບມອບໝາຍຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ
ຄະນະພາລະກິດໃນການຕັ້ງຖິ່ນຖານຕ່າງໆແລະ factions ສະເຫນີໃຫ້ການຊອກຫາຂ້າງຄຽງທີ່ໃຫ້ລາງວັນສິນເຊື່ອ. ການສໍາເລັດພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໄດ້ຮັບລາງວັນສິນເຊື່ອທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ທ່ານ, ແລະຄະນະພາລະກິດຂອງແຕ່ລະ faction ຈະມີພາລະກິດທີ່ເປັນເອກະລັກສອດຄ່ອງກັບເປົ້າຫມາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.
5) ສ້າງດ່ານ
ການສ້າງຕັ້ງເຂດນອກເທິງດາວເຄາະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມພະຍາຍາມບາງຢ່າງ, ແຕ່ລາງວັນແມ່ນມີມູນຄ່າມັນ. ໂດຍການຕັ້ງຄ່າ outposts ຂອງທ່ານເພື່ອຜະລິດຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ທ່ານສາມາດສະສົມຊັບພະຍາກອນທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສາມາດຂາຍເປັນສິນເຊື່ອ. ຍິ່ງເຈົ້າຈັດການໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ, ຜົນກໍາໄລທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງເຈົ້າຈະຫຼາຍເທົ່າໃດ.
6) ຂາຍເຮືອພິເສດໃດໆທີ່ທ່ານມີ
ຖ້າທ່ານມີ starships ຫຼາຍກວ່າທີ່ເຈົ້າສາມາດຈັດການໄດ້, ພິຈາລະນາຂາຍພວກມັນຜ່ານຊ່າງເຕັກນິກເຮືອ. ໃນຂະນະທີ່ອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເລັກນ້ອຍໃນການລົງທະບຽນເຮືອຂອງທ່ານ, ການຂາຍເຮືອພິເສດສາມາດສົ່ງຜົນຕອບແທນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະສ້າງພື້ນທີ່ຫວ່າງສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ມີກໍາໄລຫຼາຍ.
7) ສໍາເລັດພາລະກິດ faction
ການເລີ່ມຕົ້ນພາລະກິດຂອງກຸ່ມບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເລື່ອງຂອງເກມກ້າວໜ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໃຫ້ລາງວັນສິນເຊື່ອທີ່ກວ້າງຂວາງ. ພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າຫມາຍຂອງ faction ທີ່ທ່ານເລືອກແລະສະເຫນີວິທີການທີ່ດີເລີດທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນສິນເຊື່ອຂອງທ່ານໄປຕະຫຼອດ.
8) ຄວາມຄືບຫນ້າໂດຍຜ່ານການກ້າວຫນ້າພາລະກິດເສັ້ນຊື່
ການເຮັດສໍາເລັດພາລະກິດແຄມເປນແມ່ນວິທີທີ່ກົງໄປກົງມາທີ່ຈະມີລາຍໄດ້ສິນເຊື່ອ. ພາລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ສະຫນອງການຊົດເຊີຍດ້ານການເງິນ, ແລະບາງອັນກໍ່ສະເຫນີລາຍການທີ່ຫາຍາກເປັນລາງວັນ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ທັງສິນເຊື່ອແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າ.
9) ຂາຍຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດ
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຄົ້ນຫາດາວເຄາະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃຊ້ເວລາເພື່ອສະແກນພືດທ້ອງຖິ່ນ, ສັດ, ແລະລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດ. ແຕ່ລະສະແກນຈະເພີ່ມການເກັບຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດຂອງເຈົ້າ, ເຊິ່ງສາມາດຂາຍເປັນສິນເຊື່ອໃຫ້ກັບ Vladimir Sall, ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ Constellation.
10) ໃຊ້ຄໍາສັ່ງ console ( cheats) ລະມັດລະວັງ
ຖ້າທ່ານເຕັມໃຈທີ່ຈະບິດກົດລະບຽບ, ຄໍາສັ່ງ console ໃນ Starfield ສາມາດສະຫນອງຄວາມຮັ່ງມີທັນທີໃນຮູບແບບຂອງສິນເຊື່ອ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການນໍາໃຊ້ cheats ອາດຈະປ້ອງກັນທ່ານຈາກການໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕໍ່ມາໃນເກມ, ສະນັ້ນການນໍາໃຊ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສະຫລາດ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ສິນເຊື່ອແມ່ນຈໍາເປັນໃນ Starfield. ໂດຍການໃຊ້ວິທີການເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອຢ່າງໄວວາໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເງິນທີ່ແທ້ຈິງຫຼືລະເມີດກົດລະບຽບໃດໆ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Bethesda