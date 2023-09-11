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ວິທີການຫາສິນເຊື່ອຢ່າງໄວວາໃນ Starfield

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
ວິທີການຫາສິນເຊື່ອຢ່າງໄວວາໃນ Starfield

Starfield, ເກມສຳຫຼວດອາວະກາດລ່າສຸດຂອງ Bethesda, ໝູນວຽນໄປມາໃນການຊື້ເຄຣດິດເພື່ອຊື້ອຸປະກອນ, ຍົກລະດັບຍານອາວະກາດຂອງເຈົ້າ, ແລະຈ້າງລູກເຮືອ. ໃນຂະນະທີ່ມີຫລາຍວິທີທີ່ຈະມີລາຍໄດ້ສິນເຊື່ອໃນເກມ, ຫຼາຍໆຢ່າງແມ່ນຊ້າແລະບໍ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ເງິນທີ່ແທ້ຈິງ. ນີ້ແມ່ນບາງວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນການເກັບສິນເຊື່ອຕາມກົດໝາຍໃນ Starfield:

1) ປົດລັອກທັກສະການຄ້າ

ທັກສະການຄ້າເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຊື້ແລະຂາຍສິນຄ້າໃນ Starfield. ໂດຍການລົງທຶນຈຸດທັກສະເຂົ້າໃນການຄ້າ, ທ່ານສາມາດປົດລັອກຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ສ່ວນຫຼຸດການຊື້, ກໍາໄລການຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະອື່ນໆອີກ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພັດທະນາທັກສະນີ້ຕື່ມອີກ, ສ່ວນຫຼຸດແລະຜົນກໍາໄລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

2) ການລັກລອບຍຸດທະສາດ

ໃນ Starfield, ມີລາຍການໃຫ້ເກັບທຸກບ່ອນທີ່ທ່ານໄປ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ແມ່ນລາຍການທັງຫມົດແມ່ນມີຄຸນຄ່າພຽງພໍທີ່ຈະກໍານົດນ້ໍາຫນັກຂອງພວກເຂົາ. ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການບັນທຸກມີຈໍາກັດ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະປະເມີນມູນຄ່າຂອງສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນ້ໍາຫນັກຂອງມັນຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈວ່າຈະເອົາມັນຫຼືບໍ່.

3) ຍົກລະດັບທັກສະການຂູດຂີ້ເຫຍື້ອ

ທັກສະການຂູດຂີ້ເຫຍື້ອໃນ Starfield ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍ່ພຽງແຕ່ຄົ້ນພົບຊັບສົມບັດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊອກຫາສິ່ງຂອງທີ່ມີຄ່າຢູ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ. ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າກ້າວໄປສູ່ການຂູດຮີດ, ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບລາຍການທີ່ຫາຍາກ ແລະ ມີຄ່າກວ່າ, ເຊິ່ງໃຫ້ໂອກາດທີ່ດີທີ່ຈະມີລາຍໄດ້ສິນເຊື່ອໃນຂະນະທີ່ຂຸດຄົ້ນ.

4) ຮັບມອບໝາຍຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ

ຄະ​ນະ​ພາ​ລະ​ກິດ​ໃນ​ການ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຕ່າງໆ​ແລະ factions ສະ​ເຫນີ​ໃຫ້​ການ​ຊອກ​ຫາ​ຂ້າງ​ຄຽງ​ທີ່​ໃຫ້​ລາງ​ວັນ​ສິນ​ເຊື່ອ​. ການສໍາເລັດພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໄດ້ຮັບລາງວັນສິນເຊື່ອທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ທ່ານ, ແລະຄະນະພາລະກິດຂອງແຕ່ລະ faction ຈະມີພາລະກິດທີ່ເປັນເອກະລັກສອດຄ່ອງກັບເປົ້າຫມາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.

5) ສ້າງ​ດ່ານ

ການສ້າງຕັ້ງເຂດນອກເທິງດາວເຄາະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມພະຍາຍາມບາງຢ່າງ, ແຕ່ລາງວັນແມ່ນມີມູນຄ່າມັນ. ໂດຍການຕັ້ງຄ່າ outposts ຂອງທ່ານເພື່ອຜະລິດຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ທ່ານສາມາດສະສົມຊັບພະຍາກອນທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສາມາດຂາຍເປັນສິນເຊື່ອ. ຍິ່ງເຈົ້າຈັດການໄດ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ, ຜົນກໍາໄລທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງເຈົ້າຈະຫຼາຍເທົ່າໃດ.

6) ຂາຍເຮືອພິເສດໃດໆທີ່ທ່ານມີ

ຖ້າທ່ານມີ starships ຫຼາຍກວ່າທີ່ເຈົ້າສາມາດຈັດການໄດ້, ພິຈາລະນາຂາຍພວກມັນຜ່ານຊ່າງເຕັກນິກເຮືອ. ໃນຂະນະທີ່ອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເລັກນ້ອຍໃນການລົງທະບຽນເຮືອຂອງທ່ານ, ການຂາຍເຮືອພິເສດສາມາດສົ່ງຜົນຕອບແທນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະສ້າງພື້ນທີ່ຫວ່າງສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ມີກໍາໄລຫຼາຍ.

7) ສໍາເລັດພາລະກິດ faction

ການເລີ່ມຕົ້ນພາລະກິດຂອງກຸ່ມບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເລື່ອງຂອງເກມກ້າວໜ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໃຫ້ລາງວັນສິນເຊື່ອທີ່ກວ້າງຂວາງ. ພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າຫມາຍຂອງ faction ທີ່ທ່ານເລືອກແລະສະເຫນີວິທີການທີ່ດີເລີດທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນສິນເຊື່ອຂອງທ່ານໄປຕະຫຼອດ.

8) ຄວາມ​ຄືບ​ຫນ້າ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ກ້າວ​ຫນ້າ​ພາ​ລະ​ກິດ​ເສັ້ນ​ຊື່​

ການເຮັດສໍາເລັດພາລະກິດແຄມເປນແມ່ນວິທີທີ່ກົງໄປກົງມາທີ່ຈະມີລາຍໄດ້ສິນເຊື່ອ. ພາລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ສະຫນອງການຊົດເຊີຍດ້ານການເງິນ, ແລະບາງອັນກໍ່ສະເຫນີລາຍການທີ່ຫາຍາກເປັນລາງວັນ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ທັງສິນເຊື່ອແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າ.

9) ຂາຍຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດ

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຄົ້ນຫາດາວເຄາະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃຊ້ເວລາເພື່ອສະແກນພືດທ້ອງຖິ່ນ, ສັດ, ແລະລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດ. ແຕ່ລະສະແກນຈະເພີ່ມການເກັບຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດຂອງເຈົ້າ, ເຊິ່ງສາມາດຂາຍເປັນສິນເຊື່ອໃຫ້ກັບ Vladimir Sall, ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ Constellation.

10) ໃຊ້ຄໍາສັ່ງ console ( cheats) ລະມັດລະວັງ

ຖ້າທ່ານເຕັມໃຈທີ່ຈະບິດກົດລະບຽບ, ຄໍາສັ່ງ console ໃນ Starfield ສາມາດສະຫນອງຄວາມຮັ່ງມີທັນທີໃນຮູບແບບຂອງສິນເຊື່ອ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການນໍາໃຊ້ cheats ອາດຈະປ້ອງກັນທ່ານຈາກການໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕໍ່ມາໃນເກມ, ສະນັ້ນການນໍາໃຊ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສະຫລາດ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ສິນເຊື່ອແມ່ນຈໍາເປັນໃນ Starfield. ໂດຍການໃຊ້ວິທີການເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອຢ່າງໄວວາໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເງິນທີ່ແທ້ຈິງຫຼືລະເມີດກົດລະບຽບໃດໆ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Bethesda

By Mampho Brescia

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