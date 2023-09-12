ກຽມພ້ອມເປີດໂຕ iPhone 15!

ງານລ້ຽງ iPhone 15 ໃກ້ຈະຮອດແລ້ວ ເຊີນເດີ! ມັນເປັນເວລາຂອງປີອີກເທື່ອຫນຶ່ງເມື່ອ Apple ປະກາດ iPhone ລຸ້ນໃຫມ່ຫຼ້າສຸດຂອງພວກເຂົາ, ແລະໃນປີນີ້ມັນແມ່ນ iPhone 15. ກິດຈະກໍາ, ເອີ້ນວ່າ "Wonderlust", ມີກໍານົດສໍາລັບວັນອັງຄານ, 12 ກັນຍາ 2023, ເວລາ 10:00 AM (PST). ວັນທີສັ່ງຈອງແມ່ນໄດ້ກຳນົດໄວ້ວັນສຸກ, ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2023, ເວລາ 05:00 ໂມງເຊົ້າ (PDT), ແລະມື້ເປີດໂຕຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນວັນສຸກທີ 22 ກັນຍາ 2023.
ອີງຕາມຫຼາຍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ມີຂ່າວລືວ່າການຜະລິດຂອງ iPhone 15 ອາດຈະປ່ຽນຈາກປະເທດຈີນໄປອິນເດຍ. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, ຫຼາຍຄົນກໍ່ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປ່ຽນແປງຈຸດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວສໍາລັບການເປີດຕົວ. ບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະມາຈາກຈີນຫຼືອິນເດຍ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະມີຫນັງສືຜ່ານແດນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ພ້ອມແລະຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາມີເອກະສານການເດີນທາງທັງຫມົດຂອງພວກເຮົາແລະການເດີນທາງໃນຄໍາສັ່ງ.
ເມື່ອເບິ່ງຄືນຜົນສໍາເລັດຂອງ iPhone 14 USA Pre-Order Thread, ມີຫຼາຍກວ່າ 25,000 ໂພດ, 1 ລ້ານວິວ, ແລະ 1,500 ໂຫວດທັງຫມົດ, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າຄວາມຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບ iPhone ຮຸ່ນໃຫມ່ແມ່ນບໍ່ມີໃຜທຽບເທົ່າ. ພວກເຮົາສາມາດທໍາລາຍສະຖິຕິອື່ນໃນປີນີ້ບໍ? ເວລາເທົ່ານັ້ນຈະບອກ.
ໃນຂະນະທີ່ການເປີດຕົວໃກ້ເຂົ້າມາ, ການຕິດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງພວກເຮົາກາຍເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ. ເມື່ອຄໍາສັ່ງເລີ່ມຕົ້ນຍ້າຍໄປຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ "ການກະກຽມການຂົນສົ່ງ", ພວກເຮົາສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະເຫັນການເຄື່ອນໄຫວໃນທ້າຍອາທິດ. ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ພວກເຮົາສາມາດເລີ່ມຕົ້ນຕິດຕາມການຫຸ້ມຫໍ່ຂອງພວກເຮົາໂດຍໃຊ້ຫມາຍເລກຕິດຕາມທີ່ສະຫນອງໃຫ້. UPS ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງສໍາລັບ Apple, ແລະເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາຕິດຕາມການຂົນສົ່ງ iPhone ຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະມີໃບເກັບເງິນຂອງພວກເຮົາທີ່ມີເລກລໍາດັບ, ເຊິ່ງສາມາດພົບໄດ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ Apple.
ຫນຶ່ງໃນການສະແກນທີ່ຄາດວ່າຈະຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຂົນສົ່ງແມ່ນ "ການສະແກນນໍາເຂົ້າ" ໃນ Louisville, Kentucky. ການສະແກນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຂົນສົ່ງໄດ້ລົບລ້າງຂັ້ນຕອນການນໍາເຂົ້າໃນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບແລະຮັບປະກັນວ່າ iPhone ຈະມາຮອດໃນມື້ຕໍ່ມາ. ມັນເປັນຂີດໝາຍຄັ້ງສຸດທ້າຍກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຈັບມືກັບ iPhone ລຸ້ນໃໝ່ໃນທີ່ສຸດ.
ດັ່ງນັ້ນ, ກຽມພ້ອມສໍາລັບການເປີດຕົວ iPhone 15! ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຫນັງສືຜ່ານແດນຂອງທ່ານມີຄວາມທັນສະໄຫມ, ຕິດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານແລະກຽມພ້ອມທີ່ຈະຕ້ອນຮັບການເພີ່ມໃຫມ່ຫຼ້າສຸດຂອງຄອບຄົວ Apple.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [Apple](www.apple.com)
– [ການຕິດຕາມ UPS] (www.ups.com)
– [MacRumors](www.macrumors.com)