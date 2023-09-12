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ກຽມພ້ອມເປີດໂຕ iPhone 15!

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ກຽມພ້ອມເປີດໂຕ iPhone 15!

ງານລ້ຽງ iPhone 15 ໃກ້ຈະຮອດແລ້ວ ເຊີນເດີ! ມັນເປັນເວລາຂອງປີອີກເທື່ອຫນຶ່ງເມື່ອ Apple ປະກາດ iPhone ລຸ້ນໃຫມ່ຫຼ້າສຸດຂອງພວກເຂົາ, ແລະໃນປີນີ້ມັນແມ່ນ iPhone 15. ກິດຈະກໍາ, ເອີ້ນວ່າ "Wonderlust", ມີກໍານົດສໍາລັບວັນອັງຄານ, 12 ກັນຍາ 2023, ເວລາ 10:00 AM (PST). ວັນທີສັ່ງຈອງແມ່ນໄດ້ກຳນົດໄວ້ວັນສຸກ, ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2023, ເວລາ 05:00 ໂມງເຊົ້າ (PDT), ແລະມື້ເປີດໂຕຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນວັນສຸກທີ 22 ກັນຍາ 2023.

ອີງ​ຕາມ​ຫຼາຍ​ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​, ມີ​ຂ່າວ​ລື​ວ່າ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຂອງ iPhone 15 ອາດ​ຈະ​ປ່ຽນ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ຈີນ​ໄປ​ອິນ​ເດຍ​. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, ຫຼາຍຄົນກໍ່ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການປ່ຽນແປງຈຸດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວສໍາລັບການເປີດຕົວ. ບໍ່​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ມາ​ຈາກ​ຈີນ​ຫຼື​ອິນ​ເດຍ, ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສໍາ​ຄັນ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ຫນັງ​ສື​ຜ່ານ​ແດນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ພ້ອມ​ແລະ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ເອ​ກະ​ສານ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ທັງ​ຫມົດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແລະ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໃນ​ຄໍາ​ສັ່ງ.

ເມື່ອເບິ່ງຄືນຜົນສໍາເລັດຂອງ iPhone 14 USA Pre-Order Thread, ມີຫຼາຍກວ່າ 25,000 ໂພດ, 1 ລ້ານວິວ, ແລະ 1,500 ໂຫວດທັງຫມົດ, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າຄວາມຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບ iPhone ຮຸ່ນໃຫມ່ແມ່ນບໍ່ມີໃຜທຽບເທົ່າ. ພວກເຮົາສາມາດທໍາລາຍສະຖິຕິອື່ນໃນປີນີ້ບໍ? ເວລາເທົ່ານັ້ນຈະບອກ.

ໃນຂະນະທີ່ການເປີດຕົວໃກ້ເຂົ້າມາ, ການຕິດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງພວກເຮົາກາຍເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ. ເມື່ອຄໍາສັ່ງເລີ່ມຕົ້ນຍ້າຍໄປຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ "ການກະກຽມການຂົນສົ່ງ", ພວກເຮົາສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະເຫັນການເຄື່ອນໄຫວໃນທ້າຍອາທິດ. ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ພວກເຮົາສາມາດເລີ່ມຕົ້ນຕິດຕາມການຫຸ້ມຫໍ່ຂອງພວກເຮົາໂດຍໃຊ້ຫມາຍເລກຕິດຕາມທີ່ສະຫນອງໃຫ້. UPS ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງສໍາລັບ Apple, ແລະເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາຕິດຕາມການຂົນສົ່ງ iPhone ຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະມີໃບເກັບເງິນຂອງພວກເຮົາທີ່ມີເລກລໍາດັບ, ເຊິ່ງສາມາດພົບໄດ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ Apple.

ຫນຶ່ງໃນການສະແກນທີ່ຄາດວ່າຈະຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງຂະບວນການຂົນສົ່ງແມ່ນ "ການສະແກນນໍາເຂົ້າ" ໃນ Louisville, Kentucky. ການສະແກນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຂົນສົ່ງໄດ້ລົບລ້າງຂັ້ນຕອນການນໍາເຂົ້າໃນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບແລະຮັບປະກັນວ່າ iPhone ຈະມາຮອດໃນມື້ຕໍ່ມາ. ມັນເປັນຂີດໝາຍຄັ້ງສຸດທ້າຍກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຈັບມືກັບ iPhone ລຸ້ນໃໝ່ໃນທີ່ສຸດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ກຽມພ້ອມສໍາລັບການເປີດຕົວ iPhone 15! ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຫນັງສືຜ່ານແດນຂອງທ່ານມີຄວາມທັນສະໄຫມ, ຕິດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານແລະກຽມພ້ອມທີ່ຈະຕ້ອນຮັບການເພີ່ມໃຫມ່ຫຼ້າສຸດຂອງຄອບຄົວ Apple.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [Apple](www.apple.com)
– [ການ​ຕິດ​ຕາມ UPS​] (www.ups.com​)
– [MacRumors](www.macrumors.com)

By Gabriel Botha

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