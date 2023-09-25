New Continent Zealandia: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະວິວັດທະນາການຂອງມັນ

ອີງຕາມທີມງານຂອງນັກທໍລະນີສາດ, Zealandia, ທະວີບແປດຂອງໂລກ, ໄດ້ຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ໍາຢ່າງເຕັມທີ່ປະມານ 23 ລ້ານປີກ່ອນ. ນີ້ເກີດຂຶ້ນປະມານ 60 ລ້ານປີຫຼັງຈາກແຜ່ນດິນໂລກແຍກອອກຈາກ supercontinent Gondwana ບູຮານ. ຊີແລນກວມເອົານິວຊີແລນ, ນິວຄາເລໂດເນຍ, ແລະເກາະດອນນ້ອຍອື່ນໆຈໍານວນຫນຶ່ງ.
ເປືອກທະວີບຂອງຊີເລຍເນຍແມ່ນຕັ້ງຢູ່ຕົ້ນຕໍພາຍໃຕ້ມະຫາສະຫມຸດ, ມີພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍໆທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ເທິງນ້ໍາ. ເປືອກຂອງທະວີບແມ່ນບາງກວ່າທະວີບສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ໜາກວ່າເປືອກມະຫາສະໝຸດ. ຂະບວນການບາງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີເລຍເຊຍຈົມລົງຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ. ເພື່ອສືບສວນປະກົດການນີ້, ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວິເຄາະຕົວຢ່າງ dredged ຈາກ Zealandia, ການສ້າງແຜນທີ່ແລະສ້າງແບບຈໍາລອງຂອງທະວີບ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສຶກສາຜິດປົກກະຕິແມ່ເຫຼັກ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າການບາງໆທີ່ກວ້າງຂວາງເກີດຂຶ້ນຈາກ 100 ຫາ 80 ລ້ານປີກ່ອນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການຈົມລົງຂອງທະວີບໃນທີ່ສຸດ. ຊີເລຍເນຍເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງພືດ ແລະສັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ຕາມທີ່ພິສູດໄດ້ໂດຍການມີສະປໍຂອງພືດບົກ ແລະເປືອກຂອງສັດນ້ຳຕື້ນຢູ່ໃຕ້ພື້ນມະຫາສະໝຸດ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ພືດ ແລະສັດກະແຈກກະຈາຍ ແລະວິວັດທະນາການຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກໃຕ້.
ການຄົ້ນພົບຊີເລຍເນຍໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດແລະຊີວະພາບຂອງພາກພື້ນ. ການແຕກແຍກຂອງ Gondwana ເຮັດໃຫ້ເກີດທະວີບຕ່າງໆ, ລວມທັງອາເມລິກາໃຕ້, ອາຟຣິກາ, ອາຣາເບຍ, Madagascar, ອິນເດຍ, ອົດສະຕາລີ, ແລະ Antarctica. ການສ້າງຂອງ Zeenia ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນີ້ ອະທິບາຍເຖິງການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະວິວັດທະນາການຂອງພືດ ແລະສັດໃນປາຊີຟິກໃຕ້.
ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແລະການສໍາຫຼວດຂອງ Zealandia ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບທາງທໍລະນີສາດແລະຊີວະສາດຂອງໂລກທີ່ຜ່ານມາ. ການສຶກສາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງແລະການວິວັດທະນາການຂອງ Zealandia ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Tectonics.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາລະສານ Tectonics (ແຫຼ່ງການສຶກສາ)