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New Continent Zealandia: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະວິວັດທະນາການຂອງມັນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 25, 2023
New Continent Zealandia: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະວິວັດທະນາການຂອງມັນ

ອີງຕາມທີມງານຂອງນັກທໍລະນີສາດ, Zealandia, ທະວີບແປດຂອງໂລກ, ໄດ້ຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ໍາຢ່າງເຕັມທີ່ປະມານ 23 ລ້ານປີກ່ອນ. ນີ້ເກີດຂຶ້ນປະມານ 60 ລ້ານປີຫຼັງຈາກແຜ່ນດິນໂລກແຍກອອກຈາກ supercontinent Gondwana ບູຮານ. ຊີ​ແລນ​ກວມ​ເອົາ​ນິວ​ຊີ​ແລນ, ນິວ​ຄາ​ເລ​ໂດ​ເນຍ, ແລະ​ເກາະ​ດອນ​ນ້ອຍ​ອື່ນໆ​ຈໍາ​ນວນ​ຫນຶ່ງ.

ເປືອກທະວີບຂອງຊີເລຍເນຍແມ່ນຕັ້ງຢູ່ຕົ້ນຕໍພາຍໃຕ້ມະຫາສະຫມຸດ, ມີພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍໆທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ເທິງນ້ໍາ. ເປືອກຂອງທະວີບແມ່ນບາງກວ່າທະວີບສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ໜາກວ່າເປືອກມະຫາສະໝຸດ. ຂະ​ບວນ​ການ​ບາງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊີ​ເລຍ​ເຊຍ​ຈົມ​ລົງ​ຍັງ​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ​. ເພື່ອສືບສວນປະກົດການນີ້, ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວິເຄາະຕົວຢ່າງ dredged ຈາກ Zealandia, ການສ້າງແຜນທີ່ແລະສ້າງແບບຈໍາລອງຂອງທະວີບ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສຶກສາຜິດປົກກະຕິແມ່ເຫຼັກ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າການບາງໆທີ່ກວ້າງຂວາງເກີດຂຶ້ນຈາກ 100 ຫາ 80 ລ້ານປີກ່ອນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການຈົມລົງຂອງທະວີບໃນທີ່ສຸດ. ຊີເລຍເນຍເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງພືດ ແລະສັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ຕາມທີ່ພິສູດໄດ້ໂດຍການມີສະປໍຂອງພືດບົກ ແລະເປືອກຂອງສັດນ້ຳຕື້ນຢູ່ໃຕ້ພື້ນມະຫາສະໝຸດ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ພືດ ແລະສັດກະແຈກກະຈາຍ ແລະວິວັດທະນາການຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກໃຕ້.

ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ຊີ​ເລຍ​ເນຍ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ​ແລະ​ຊີ​ວະ​ພາບ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​. ການແຕກແຍກຂອງ Gondwana ເຮັດໃຫ້ເກີດທະວີບຕ່າງໆ, ລວມທັງອາເມລິກາໃຕ້, ອາຟຣິກາ, ອາຣາເບຍ, Madagascar, ອິນເດຍ, ອົດສະຕາລີ, ແລະ Antarctica. ການສ້າງຂອງ Zeenia ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນີ້ ອະທິບາຍເຖິງການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະວິວັດທະນາການຂອງພືດ ແລະສັດໃນປາຊີຟິກໃຕ້.

ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແລະການສໍາຫຼວດຂອງ Zealandia ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບທາງທໍລະນີສາດແລະຊີວະສາດຂອງໂລກທີ່ຜ່ານມາ. ການສຶກສາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງແລະການວິວັດທະນາການຂອງ Zealandia ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Tectonics.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາ​ລະ​ສານ Tectonics (ແຫຼ່ງ​ການ​ສຶກ​ສາ​)

By Vicky Stavropoulou

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