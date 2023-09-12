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ການສຳຫຼວດວິວັດທະນາການຂອງໝາກເລັ່ນ: ຈາກທຳມະຊາດໄປສູ່ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
ການສຳຫຼວດວິວັດທະນາການຂອງໝາກເລັ່ນ: ຈາກທຳມະຊາດໄປສູ່ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ

ນັກຊີວະວິທະຍາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Massachusetts Amherst ໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງຫມາກເລັ່ນ, ເປີດເຜີຍຊຸດຂອງລັກສະນະທີ່ນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງມັນ. ຜົນການຄົ້ນພົບ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Plants, People, Planet ແລະ The American Journal of Botany, ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການພັດທະນາຂອງຫມາກໄມ້ໃນປ່າທໍາມະຊາດແລະສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງການປູກພືດໃນອະນາຄົດ.

ການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຫມາກເລັ່ນທີ່ທັນສະໄຫມ, ສັດປ່າຫຼາຍຊະນິດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ຕາມແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງອາເມລິກາໃຕ້. ສັດປ່າຊະນິດນີ້ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຫມາກເລັ່ນທີ່ພວກເຮົາຄຸ້ນເຄີຍກັບມື້ນີ້. ພວກມັນມີຂະໜາດນ້ອຍ, ສີຂຽວເມື່ອສຸກແລ້ວ, ມີຫຼາຍຊະນິດມີລົດຊາດ ແລະ ກິ່ນເໝັນ.

ເພື່ອເຂົ້າໃຈການຫັນປ່ຽນຈາກຫມາກເລັ່ນປ່າທໍາມະຊາດເຫຼົ່ານີ້ໄປສູ່ຫມາກໄມ້ທີ່ແຊບແລະດຶງດູດສາຍຕາທີ່ພວກເຮົາມັກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຶກສາໂຣກ evolutionary, ເຊິ່ງເປັນຊຸດຂອງລັກສະນະທີ່ເກີດຂື້ນຮ່ວມກັນໃນຫມາກໄມ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາບໍ່ໄດ້ປູກ ໝາກ ເລັ່ນປ່າທັງ ໝົດ ຮ່ວມກັນເພື່ອລວບລວມຫຼັກຖານຂອງໂຣກເຫຼົ່ານີ້.

ທີມງານໄດ້ເກັບເອົາແກ່ນຈາກໝາກເລັ່ນປ່າ 13 ຊະນິດ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດພາຍໃນແຕ່ລະຊະນິດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປູກພືດເຫຼົ່ານີ້ແລະກວດເບິ່ງຫມາກໄມ້ຂອງພວກເຂົາສໍາລັບຄຸນລັກສະນະເຊັ່ນ: ສີ, ຮູບຮ່າງ, ນໍ້າຕານແລະເນື້ອໃນຂອງອາຊິດ, ແລະການວິເຄາະ DNA. ທາດປະສົມອິນຊີທີ່ລະເຫີຍທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກິ່ນຫອມຂອງຫມາກເລັ່ນໄດ້ຖືກວັດແທກແລະຈັດປະເພດ.

ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ລັກສະນະ​ຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ: ກິ່ນ, ກິ່ນ​ຫອມ, ແລະ​ສີ​ແມ່ນ​ມີ​ລັກສະນະ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ລະຫວ່າງ​ຮູບ​ລັກສະນະ​ນອກ​ຂອງ​ໝາກ​ເລັ່ນ​ກັບ​ລົດ​ຊາດ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບວິທີຫມາກເລັ່ນປ່າທໍາມະຊາດແຕກຕ່າງຈາກກັນແລະກັນແລະຈາກແນວພັນທີ່ປູກ.

ການສຶກສາຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມພະຍາຍາມເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂອງ Charles Rick, ຜູ້ທີ່ເກັບແກ່ນຈາກຫມາກເລັ່ນປ່າທໍາມະຊາດໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຂອງລາວໃນອາເມລິກາໃຕ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປູກເມັດທີ່ເກັບໄດ້ເຫຼົ່ານີ້ພ້ອມກັບຕົວຂອງມັນເອງແລະປຽບທຽບລັກສະນະຂອງຊະນິດຕ່າງໆ.

ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສ່ອງແສງເຖິງປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງຫມາກເລັ່ນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຜົນກະທົບສໍາລັບການປັບປຸງພັນຫມາກໄມ້ທີ່ມີໂພຊະນາການແລະຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈລັກສະນະທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄຸນນະພາບທີ່ປາຖະຫນາຂອງຫມາກເລັ່ນ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເຮັດວຽກເພື່ອພັດທະນາແນວພັນທີ່ປັບປຸງສໍາລັບການບໍລິໂພກ.

By Robert Andrew

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