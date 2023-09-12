ການສຳຫຼວດວິວັດທະນາການຂອງໝາກເລັ່ນ: ຈາກທຳມະຊາດໄປສູ່ສິ່ງມະຫັດສະຈັນ

ນັກຊີວະວິທະຍາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Massachusetts Amherst ໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງຫມາກເລັ່ນ, ເປີດເຜີຍຊຸດຂອງລັກສະນະທີ່ນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງມັນ. ຜົນການຄົ້ນພົບ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Plants, People, Planet ແລະ The American Journal of Botany, ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການພັດທະນາຂອງຫມາກໄມ້ໃນປ່າທໍາມະຊາດແລະສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງການປູກພືດໃນອະນາຄົດ.
ການສຶກສາໄດ້ສຸມໃສ່ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຫມາກເລັ່ນທີ່ທັນສະໄຫມ, ສັດປ່າຫຼາຍຊະນິດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ຕາມແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງອາເມລິກາໃຕ້. ສັດປ່າຊະນິດນີ້ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຫມາກເລັ່ນທີ່ພວກເຮົາຄຸ້ນເຄີຍກັບມື້ນີ້. ພວກມັນມີຂະໜາດນ້ອຍ, ສີຂຽວເມື່ອສຸກແລ້ວ, ມີຫຼາຍຊະນິດມີລົດຊາດ ແລະ ກິ່ນເໝັນ.
ເພື່ອເຂົ້າໃຈການຫັນປ່ຽນຈາກຫມາກເລັ່ນປ່າທໍາມະຊາດເຫຼົ່ານີ້ໄປສູ່ຫມາກໄມ້ທີ່ແຊບແລະດຶງດູດສາຍຕາທີ່ພວກເຮົາມັກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຶກສາໂຣກ evolutionary, ເຊິ່ງເປັນຊຸດຂອງລັກສະນະທີ່ເກີດຂື້ນຮ່ວມກັນໃນຫມາກໄມ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາບໍ່ໄດ້ປູກ ໝາກ ເລັ່ນປ່າທັງ ໝົດ ຮ່ວມກັນເພື່ອລວບລວມຫຼັກຖານຂອງໂຣກເຫຼົ່ານີ້.
ທີມງານໄດ້ເກັບເອົາແກ່ນຈາກໝາກເລັ່ນປ່າ 13 ຊະນິດ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດພາຍໃນແຕ່ລະຊະນິດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປູກພືດເຫຼົ່ານີ້ແລະກວດເບິ່ງຫມາກໄມ້ຂອງພວກເຂົາສໍາລັບຄຸນລັກສະນະເຊັ່ນ: ສີ, ຮູບຮ່າງ, ນໍ້າຕານແລະເນື້ອໃນຂອງອາຊິດ, ແລະການວິເຄາະ DNA. ທາດປະສົມອິນຊີທີ່ລະເຫີຍທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກິ່ນຫອມຂອງຫມາກເລັ່ນໄດ້ຖືກວັດແທກແລະຈັດປະເພດ.
ຜົນໄດ້ຮັບໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າລັກສະນະຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກິ່ນ, ກິ່ນຫອມ, ແລະສີແມ່ນມີລັກສະນະກົງກັນຂ້າມລະຫວ່າງຮູບລັກສະນະນອກຂອງໝາກເລັ່ນກັບລົດຊາດ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບວິທີຫມາກເລັ່ນປ່າທໍາມະຊາດແຕກຕ່າງຈາກກັນແລະກັນແລະຈາກແນວພັນທີ່ປູກ.
ການສຶກສາຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມພະຍາຍາມເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂອງ Charles Rick, ຜູ້ທີ່ເກັບແກ່ນຈາກຫມາກເລັ່ນປ່າທໍາມະຊາດໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຂອງລາວໃນອາເມລິກາໃຕ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປູກເມັດທີ່ເກັບໄດ້ເຫຼົ່ານີ້ພ້ອມກັບຕົວຂອງມັນເອງແລະປຽບທຽບລັກສະນະຂອງຊະນິດຕ່າງໆ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສ່ອງແສງເຖິງປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງຫມາກເລັ່ນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຜົນກະທົບສໍາລັບການປັບປຸງພັນຫມາກໄມ້ທີ່ມີໂພຊະນາການແລະຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈລັກສະນະທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄຸນນະພາບທີ່ປາຖະຫນາຂອງຫມາກເລັ່ນ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເຮັດວຽກເພື່ອພັດທະນາແນວພັນທີ່ປັບປຸງສໍາລັບການບໍລິໂພກ.