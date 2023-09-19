ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນພົບແຜນຜັງທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບ Neurons ໃນສັດທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ສຸດ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານຂອງຈຸລັງຄ້າຍຄື neuron ໃນ placozoans, ຫນຶ່ງໃນປະເພດສັດທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ສຸດ. Placozoans ມີຢູ່ໃນທະເລເປັນເວລາຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານປີ, ແລະມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າພວກມັນເປັນແຜນທີ່ສໍາລັບລະບົບປະສາດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນສັດທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍ, ລວມທັງມະນຸດ. ຜົນການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານ Cell.
Placozoans ປາກົດຄືກັບ amoebas ພາຍໃຕ້ກ້ອງຈຸລະທັດ, ແຕ່ຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນສັດ. ພວກມັນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ cnidarians (ເຊິ່ງປະກອບມີ anemones ທະເລແລະປາ) ແລະ bilaterians (vertebrates) ໃນຕົ້ນໄມ້ຂອງຊີວິດ. ໃນຂະນະທີ່ສາຍພັນສັດອື່ນໆມີລະບົບປະສາດທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍ neurons, placozoans ໄດ້ຖືກເຊື່ອວ່າແຕກຕ່າງກັນແລະບໍ່ມີ neurons.
ແທນທີ່ຈະເປັນ neurons, placozoans ໃຊ້ຈຸລັງ peptidergic ເພື່ອຄວບຄຸມພຶດຕິກໍາບາງຢ່າງ. ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ປ່ອຍລະບົບຕ່ອງໂສ້ສັ້ນຂອງອາຊິດ amino ທີ່ກະຕຸ້ນຈຸລັງອ້ອມຂ້າງ, ຄ້າຍຄືກັບການເຮັດວຽກຂອງ neurons ໃນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສັບສົນຫຼາຍ. ຄວາມຄ້າຍຄືກັນນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສືບສວນຕື່ມອີກ, ໂດຍທິດສະດີວ່າຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນຕົວແທນຂອງລະບົບປະສາດຂອງບັນພະບຸລຸດສັດບູຮານ.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ສຶກສາການສະແດງອອກຂອງ gene ໃນ placozoans ແລະຄົ້ນພົບ 14 ປະເພດຂອງຈຸລັງ peptidergic ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການສ້າງ neurons ໃນສັດອື່ນໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າຈຸລັງ peptidergic ໃນ placozoans ຂາດກິດຈະກໍາໄຟຟ້າແລະຄວາມສາມາດໃນການຮັບຂໍ້ຄວາມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາບໍ່ແມ່ນ neurons ທີ່ແທ້ຈິງ.
ໂດຍການສ້າງແຜນທີ່ການພົວພັນລະຫວ່າງຈຸລັງ peptidergic ແລະຈຸລັງອື່ນໆໃນ placozoans, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດເຄືອຂ່າຍສັນຍານທີ່ສັບສົນແລະຄູ່ສະເພາະຂອງ neuropeptides ແລະ receptors. ນີ້ສະຫນັບສະຫນູນການສົມມຸດຕິຖານຂອງສະຫມອງທາງເຄມີ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບປະສາດເບື້ອງຕົ້ນພັດທະນາເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງຈຸລັງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານສັນຍານເຄມີແທນທີ່ຈະເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ.
ການປຽບທຽບຈຸລັງ peptidergic ກັບ neurons ໃນສັດອື່ນໆ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຄວາມຄ້າຍຄືກັນທີ່ສໍາຄັນໃນວິທີການນໍາໃຊ້ພັນທຸກໍາ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບປະສາດໃນຕອນຕົ້ນແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ເຫັນໃນ placozoans ກ່ອນທີ່ຈະພັດທະນາໄປສູ່ຈຸລັງສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ສົ່ງສັນຍານໄຟຟ້າ.
ໃນຂະນະທີ່ placozoans ອາດຈະງ່າຍດາຍເມື່ອທຽບກັບມະນຸດ, ຄວາມສັບສົນຂອງພວກມັນແມ່ນສູງກວ່າທີ່ຄາດໄວ້. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ placozoans ແລະສາຍພັນສັດອື່ນໆຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງລະບົບປະສາດແລະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ຂອງ neurons ໃນສະຫມອງຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00143-1
– ແຫຼ່ງຮູບພາບ: Sebastián R. Najle/Center for Genomic Regulation