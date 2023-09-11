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ດາວທຽມ XRISM ເປີດຕົວເພື່ອສຶກສາຈັກກະວານໃນສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ X-rays

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
ດາວທຽມ XRISM ເປີດຕົວເພື່ອສຶກສາຈັກກະວານໃນສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ X-rays

ສະຫຼຸບ: ດາວທຽມ X-Ray Imaging ແລະ Spectroscopy Mission (XRISM) ເຊິ່ງເປັນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການສຳຫຼວດອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ (JAXA) ແລະ NASA ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງອົງການອະວະກາດເອີຣົບ ໄດ້ເປີດຕົວໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ. ພາລະກິດຂອງ XRISM ແມ່ນເພື່ອກວດຫາຄວາມຍາວຂອງຄື້ນ X-ray ດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມີການອ່ານອັນໃໝ່ໆຂອງສະຖານທີ່ທີ່ຮ້ອນ ແລະ ແຂງແຮງໃນຈັກກະວານ. ບໍ່ເຫມືອນກັບ telescopes X-ray ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, XRISM ສາມາດຈໍາແນກສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແສງ X-ray, unlocking ອຸດົມສົມບູນຂອງຂໍ້ມູນ. ເຄື່ອງ​ມື​ຂອງ​ມັນ​ກວດ​ພົບ​ແສງ X-rays ຜ່ານ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ, ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ສາ​ມາດ​ລະ​ບຸ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ທາງ​ເຄ​ມີ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ວັດ​ຖຸ​ແລະ​ອ່ານ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ. ດາວທຽມດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງທັດສະນະໃຫມ່ຂອງຈັກກະວານທີ່ຮ້ອນແລະແຂງແຮງ, ການສັງເກດການລະເບີດຂອງດາວ, ການໂຕ້ຕອບຂອງຂຸມດໍາ, ແລະການລວມຕົວຂອງ galaxy cluster ໃນລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Chicago ຈະວິເຄາະການສັງເກດການຄັ້ງທຳອິດຂອງ XRISM ກ່ຽວກັບກຸ່ມ ແລະກຸ່ມກາແລັກຊີຂະໜາດໃຫຍ່, ຫວັງວ່າຈະເຂົ້າໃຈປະຕິສຳພັນລະຫວ່າງຂຸມດຳມະຫາສານ ແລະ galaxies ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ. XRISM ຍັງຈະວັດແທກຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງອົງປະກອບທາງເຄມີແລະເປີດເຜີຍການແຕ່ງຫນ້າທາງເຄມີໃນປະຈຸບັນຂອງຈັກກະວານ. ການເປີດຕົວດາວທຽມສໍາລັບການສັງເກດການ X-ray ຈາກອາວະກາດສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງເນື່ອງຈາກບັນຍາກາດຂອງໂລກສະກັດ X-rays. ນີ້​ແມ່ນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຄັ້ງ​ທີ XNUMX ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ ແລະ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດາວ​ທຽມ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ, ແລະ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ໃນ​ແງ່​ດີ​ຂອງ XRISM.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
— ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Chicago​. "ດາວທຽມ XRISM ເປີດຕົວເພື່ອສຶກສາຈັກກະວານໃນສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ X-ray." Phys.org. ເອົາມາໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2023

By Gabriel Botha

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