ດາວທຽມ XRISM ເປີດຕົວເພື່ອສຶກສາຈັກກະວານໃນສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ X-rays

ສະຫຼຸບ: ດາວທຽມ X-Ray Imaging ແລະ Spectroscopy Mission (XRISM) ເຊິ່ງເປັນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການສຳຫຼວດອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ (JAXA) ແລະ NASA ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງອົງການອະວະກາດເອີຣົບ ໄດ້ເປີດຕົວໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ. ພາລະກິດຂອງ XRISM ແມ່ນເພື່ອກວດຫາຄວາມຍາວຂອງຄື້ນ X-ray ດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມີການອ່ານອັນໃໝ່ໆຂອງສະຖານທີ່ທີ່ຮ້ອນ ແລະ ແຂງແຮງໃນຈັກກະວານ. ບໍ່ເຫມືອນກັບ telescopes X-ray ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, XRISM ສາມາດຈໍາແນກສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແສງ X-ray, unlocking ອຸດົມສົມບູນຂອງຂໍ້ມູນ. ເຄື່ອງມືຂອງມັນກວດພົບແສງ X-rays ຜ່ານການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມຂະຫນາດນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດລະບຸອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ມີຢູ່ໃນວັດຖຸແລະອ່ານຄວາມໄວການເຄື່ອນໄຫວຂອງອາຍແກັສ. ດາວທຽມດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງທັດສະນະໃຫມ່ຂອງຈັກກະວານທີ່ຮ້ອນແລະແຂງແຮງ, ການສັງເກດການລະເບີດຂອງດາວ, ການໂຕ້ຕອບຂອງຂຸມດໍາ, ແລະການລວມຕົວຂອງ galaxy cluster ໃນລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Chicago ຈະວິເຄາະການສັງເກດການຄັ້ງທຳອິດຂອງ XRISM ກ່ຽວກັບກຸ່ມ ແລະກຸ່ມກາແລັກຊີຂະໜາດໃຫຍ່, ຫວັງວ່າຈະເຂົ້າໃຈປະຕິສຳພັນລະຫວ່າງຂຸມດຳມະຫາສານ ແລະ galaxies ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ. XRISM ຍັງຈະວັດແທກຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງອົງປະກອບທາງເຄມີແລະເປີດເຜີຍການແຕ່ງຫນ້າທາງເຄມີໃນປະຈຸບັນຂອງຈັກກະວານ. ການເປີດຕົວດາວທຽມສໍາລັບການສັງເກດການ X-ray ຈາກອາວະກາດສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງເນື່ອງຈາກບັນຍາກາດຂອງໂລກສະກັດ X-rays. ນີ້ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງທີ XNUMX ທີ່ຈະສົ່ງດາວທຽມ ແລະເຄື່ອນໄຫວດາວທຽມທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ແລະນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີຂອງ XRISM.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
— ວິທະຍາໄລ Chicago. "ດາວທຽມ XRISM ເປີດຕົວເພື່ອສຶກສາຈັກກະວານໃນສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ X-ray." Phys.org. ເອົາມາໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2023