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Swift Observatory Spotlights ຂຸມດໍາ Gobbling ດາວ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
Swift Observatory Spotlights ຂຸມດໍາ Gobbling ດາວ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ອົງການສັງເກດການ Swift Observatory ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສັງເກດເຫັນຂຸມດໍາ, ມີຊື່ວ່າ Swift J023017.0+283603, ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງອອກໄປ 500 ລ້ານປີແສງໃນກາແລັກຊີ 2MASX J02301709+2836050. ຂໍ້​ມູນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຂຸມ​ດໍາ​ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ດາວ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ແຕ່​ລະ​ຄັ້ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຂົ້າ​ໃກ້​. ປະກົດການນີ້, ເອີ້ນວ່າເປັນເຫດການການລົບກວນກະແສນໍ້າທີ່ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ, ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນຂຸມດຳອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ASASSN-14ko ໃນປີ 2021.

ຂຸມດໍາແມ່ນວັດຖຸທີ່ຫນາແຫນ້ນຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຂງແຮງ. ພວກມັນສ້າງສານໃນແຜ່ນແລະບໍລິໂພກວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງທີ່ຕົກຢູ່ໃນຂອບເຂດເຫດການຂອງພວກເຂົາ. ເມື່ອດາວດວງໜຶ່ງຕົກຢູ່ໃນຂຸມດຳຢ່າງແຮງ, ມັນຈະຖືກຖອດອອກຈາກວັດຖຸຂອງມັນໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ມັນເຂົ້າໃກ້. ໃນກໍລະນີຂອງ Swift J0230, ຂຸມດໍາຫຼາຍກວ່າ 200,000 ເທົ່າຂອງມະຫາຊົນຂອງດວງອາທິດກໍາລັງບໍລິໂພກມະຫາຊົນໂລກສາມຂອງດາວໂດຍແຕ່ລະຜ່ານ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າດາວນີ້ບໍ່ໄດ້ບໍລິໂພກຢ່າງສົມບູນ. ນັກດາລາສາດໄດ້ສັງເກດເຫັນຂຸມດໍາ regurgitating ອຸປະກອນການດາວທີ່ພວກເຂົາບໍລິໂພກໃນອະດີດ. ການຈໍາແນກລະຫວ່າງເຫດການການຂັດຂວາງ tidal ແລະການຟື້ນຕົວຂອງ nuclei galactic ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ (AGNs), ເຊິ່ງເປັນຂຸມສີດໍາທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ປ່ອຍ jets ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງວັດສະດຸ, ສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍ.

The Swift Observatory, ເປີດຕົວໃນປີ 2004, ໄດ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການພັດທະນາຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຟີຊິກດາລາສາດ. Phil Evans, ນັກຟິສິກດາລາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Leicester, ຊົມເຊີຍຄວາມສາມາດຂອງນັກສັງເກດການທີ່ຈະປັບຕົວເຂົ້າກັບຂົງເຂດໃຫມ່ຂອງການຄົ້ນຄວ້າ. ການສຶກສາເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈດີຂື້ນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂຸມດໍາແລະລະບົບດາວ, ແຕ່ການສັງເກດການໃຫມ່ນີ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະກົດການ cosmic fascinating ເຫຼົ່ານີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ອົງການສັງເກດການ Swift ຂອງອົງການ NASA
- ດາ​ລາ​ສາດ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​

By Vicky Stavropoulou

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