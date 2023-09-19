Harnessing Computer Vision ເພື່ອປົດລັອກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນແບດເຕີຣີ Lithium-Ion

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ວິໄສທັດຄອມພິວເຕີ, ຮູບແບບການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ, ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວິທີຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ທີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້. ໂດຍການກວດສອບຮູບເງົາ X-ray ຢ່າງລະມັດລະວັງຂອງ electrodes ຫມໍ້ໄຟໃນລະດັບ nanoscale, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບລາຍລະອຽດທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະສານເຄມີທີ່ເຊື່ອງໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້. ຄວາມແຕກແຍກນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງແບດເຕີລີ່ lithium-ion, ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການເຂົ້າໃຈລະບົບສະລັບສັບຊ້ອນເຊັ່ນ: ການແບ່ງຈຸລັງໃນ embryos.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ນໍາພາໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກພະແນກພະລັງງານຂອງ SLAC National Accelerator Laboratory, ມະຫາວິທະຍາໄລ Stanford, MIT, ແລະສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ Toyota, ໄດ້ສຸມໃສ່ອະນຸພາກ lithium iron phosphate (LFP). ອະນຸພາກ LFP, ເຄືອບດ້ວຍຊັ້ນບາງໆຂອງຄາບອນສໍາລັບການປັບປຸງການນໍາໄຟຟ້າ, ແມ່ນພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນ electrodes ໃນທາງບວກຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium-ion.
ເພື່ອສັງເກດຂະບວນການພາຍໃນຂອງແບດເຕີລີ່, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ສ້າງຈຸລັງຫມໍ້ໄຟໂປ່ງໃສທີ່ມີສອງ electrodes ອ້ອມຮອບດ້ວຍການແກ້ໄຂ electrolyte ທີ່ປະກອບດ້ວຍ lithium ions ເຄື່ອນທີ່ຟຣີ. ໂດຍຜ່ານການຕິດຕັ້ງນີ້, ພວກເຂົາສາມາດຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງ lithium ion ໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟແລະການໄຫຼອອກ. ຂະບວນການນີ້, ເອີ້ນວ່າ intercalation, ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ions ເຂົ້າໄປໃນແລະອອກຈາກອະນຸພາກ LFP.
LFP ມີຄວາມສໍາຄັນສູງໃນອຸດສາຫະກໍາຫມໍ້ໄຟເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ບັນທຶກຄວາມປອດໄພ, ແລະການນໍາໃຊ້ອົງປະກອບທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະໃນຕະຫຼາດຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ.
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອ 2016 ປີກ່ອນ ເມື່ອສາດສະດາຈານ MIT Martin Bazant ແລະທ່ານ William Chueh ຂອງສະແຕນຟອດໄດ້ລວມເອົາຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການສ້າງແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດ ແລະ ກ້ອງຈຸລະທັດ X-ray ຂັ້ນສູງເພື່ອສຶກສາອະນຸພາກຂອງຫມໍ້ໄຟ. ຕໍ່ມາເຂົາເຈົ້າໄດ້ລວມເອົາເຄື່ອງມືການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກເພື່ອເລັ່ງການທົດສອບແບັດເຕີຣີ ແລະລະບຸວິທີການສາກໄຟທີ່ດີທີ່ສຸດ. ການສຶກສາໃນປັດຈຸບັນໃຊ້ເວລາມັນຕື່ມອີກໂດຍນໍາໃຊ້ວິໄສທັດຄອມພິວເຕີເພື່ອວິເຄາະຮູບເງົາ X-ray nanoscale ຈາກ XNUMX. ເຕັກນິກນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບປະຕິກິລິຍາການໃສ່ lithium ພາຍໃນອະນຸພາກ LFP.
ໂດຍ pixelating ຮູບພາບ X-ray, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດເກັບກໍາຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ lithium ion ໃນແຕ່ລະຈຸດພາຍໃນອະນຸພາກ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສ້າງຮູບເງົາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການໄຫຼຂອງ lithium ion ໃນແລະອອກຈາກອະນຸພາກໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟແລະການໄຫຼອອກ.
ການວິເຄາະຮູບພາບ X-ray, ນັກຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງ lithium ions ພາຍໃນວັດສະດຸສອດຄ່ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບການຈໍາລອງຄອມພິວເຕີທີ່ພັດທະນາໂດຍ Bazant ກ່ອນຫນ້ານີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ 180,000 pixels ເປັນການວັດແທກເພື່ອຝຶກອົບຮົມແບບຈໍາລອງການຄໍານວນທີ່ອະທິບາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບ thermodynamics ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສົມດຸນແລະ kinetics ປະຕິກິລິຍາຂອງວັດສະດຸຫມໍ້ໄຟ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາການດູດຊຶມ lithium-ion ໃນທົ່ວພື້ນຜິວຂອງອະນຸພາກແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຫນາຂອງການເຄືອບຄາບອນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມຫນາຂອງຊັ້ນຄາບອນສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງແບດເຕີຣີ - ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການອອກແບບຫມໍ້ໄຟ.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສານີ້ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ electrodes ທາດເຫຼັກ lithium ທາດເຫຼັກ phosphate ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກແລະເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບທີ່ກ້າວຫນ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງວັດສະດຸແລະລະບົບຕ່າງໆ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ປູທາງໄປສູ່ຄວາມກ້າວໜ້າໃນເທັກໂນໂລຍີແບັດເຕີຣີແຕ່ຍັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການສຶກສາການສ້າງຮູບແບບໃນລະບົບເຄມີ ແລະ ຊີວະວິທະຍາອື່ນໆ.
ທີ່ມາ:
- ການປ່ອຍຂ່າວ MIT
- ຂ່າວຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສະແຕນຟອດ
- ວາລະສານທໍາມະຊາດ