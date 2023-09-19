ການສຶກສາໃໝ່ຄົ້ນພົບຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢູ່ໃນ pollen ຂອງເຜິ້ງໃນປະເທດໄອແລນ

ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Trinity College Dublin ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Dublin City ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງຜົນກະທົບອັນຕະລາຍຂອງຢາປາບສັດຕູພືດຕໍ່ຊະນິດພັນເຜິ້ງໃນປະເທດໄອແລນ. ນັກຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ກວດກາລະດູບານຂອງພືດຈາກ 12 ສະຖານທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນທົ່ວປະເທດແລະການວິເຄາະລະດັບຂອງຢາຂ້າແມງໄມ້ທີ່ຍັງເຫຼືອ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເກັບເອົາເກສອນຈາກ honeybees ແລະ bumblebees ຢູ່ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້.
ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ pollen bumblebee ມີຈໍານວນທາດປະສົມແລະການກວດສອບຢາຂ້າແມງໄມ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດເມື່ອທຽບກັບເກສອນປະເພດອື່ນໆ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະກົດຕົວຂອງຢາຂ້າແມງໄມ້ neonicotinoid ໃນ pollen bumblebee. Neonicotinoids ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເຜິ້ງແລະສັດອື່ນໆ.
ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງກວ່ານັ້ນກໍຄື ຢາປາບສັດຕູພືດຫຼາຍຊະນິດທີ່ກວດພົບນັ້ນບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນທົ່ງນາທີ່ເກັບເອົາເກສອນເພດຜູ້ນັ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສານເຄມີເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມເປັນເວລາດົນນານຫຼືວ່າສານຕົກຄ້າງແມ່ນມາຈາກພືດໃນເຂດອື່ນໆພາຍໃນຂອບເຂດການລ້ຽງເຜິ້ງ.
Elena Zioga, ຜູ້ຂຽນຄັ້ງທໍາອິດຂອງການສຶກສາແລະຜູ້ສະຫມັກປະລິນຍາເອກຂອງໂຮງຮຽນວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ Trinity, ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງນາງກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບ. ທ່ານນາງເນັ້ນໜັກວ່າ ຢາປາບສັດຕູພືດບາງຊະນິດທີ່ເປັນພິດນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ໃນທົ່ງຕົວຢ່າງມາເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ XNUMX ປີແລ້ວ, ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສານເຄມີຍັງຄົງຢູ່ຕາມແຄມທົ່ງນາ ຫຼືຝູງເຜິ້ງເກັບເອົາເກສອນທີ່ປົນເປື້ອນຈາກນອກທົ່ງຕົວຢ່າງ.
ການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງຂອງການສຶກສາແມ່ນວ່າເຜິ້ງຊະນິດຕ່າງໆໄດ້ຖືກສໍາຜັດກັບຢາປາບສັດຕູພືດປະເພດຕ່າງໆ. pollen ຂອງ Honeybee ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປົນເປື້ອນດ້ວຍຢາຂ້າເຊື້ອລາ, ໃນຂະນະທີ່ pollen bumblebee ຕົ້ນຕໍແມ່ນເປື້ອນດ້ວຍຢາຂ້າແມງໄມ້ neonicotinoid.
Zioga ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພິຈາລະນາຊະນິດຂອງເຜິ້ງຫຼາຍຊະນິດໃນເວລາປະເມີນການສໍາຜັດກັບຢາຂ້າແມງໄມ້. ນາງໄດ້ກ່າວວ່າ ການນໍາໃຊ້ເຜິ້ງເປັນການອ້າງອີງອັນດຽວເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈການສໍາຜັດກັບຢາປາບສັດຕູພືດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ພາບທີ່ສົມບູນ. ທັງ honeybees ແລະ bumblebees ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການບໍລິການ pollination ແລະສະຫນັບສະຫນູນລະບົບນິເວດສຸຂະພາບ.
ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການມີຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນເກສອນເຜິ້ງໃນປະເທດໄອແລນ. ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກເພື່ອເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຂອງສານຕົກຄ້າງຂອງຢາປາບສັດຕູພືດເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ກັບປະຊາກອນເຜິ້ງ ແລະຊີວະນາໆພັນທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວິທະຍາໄລ Trinity Dublin
- ມະຫາວິທະຍາໄລນະຄອນ Dublin