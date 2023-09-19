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ການສຶກສາໃໝ່ຄົ້ນພົບຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢູ່ໃນ pollen ຂອງເຜິ້ງໃນປະເທດໄອແລນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 19, 2023
ການສຶກສາໃໝ່ຄົ້ນພົບຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢູ່ໃນ pollen ຂອງເຜິ້ງໃນປະເທດໄອແລນ

ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Trinity College Dublin ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Dublin City ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງຜົນກະທົບອັນຕະລາຍຂອງຢາປາບສັດຕູພືດຕໍ່ຊະນິດພັນເຜິ້ງໃນປະເທດໄອແລນ. ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ໄດ້​ກວດ​ກາ​ລະ​ດູ​ບານ​ຂອງ​ພືດ​ຈາກ 12 ສະ​ຖານ​ທີ່​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ແລະ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ລະ​ດັບ​ຂອງ​ຢາ​ຂ້າ​ແມງ​ໄມ້​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເກັບເອົາເກສອນຈາກ honeybees ແລະ bumblebees ຢູ່ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້.

ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ pollen bumblebee ມີຈໍານວນທາດປະສົມແລະການກວດສອບຢາຂ້າແມງໄມ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດເມື່ອທຽບກັບເກສອນປະເພດອື່ນໆ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະກົດຕົວຂອງຢາຂ້າແມງໄມ້ neonicotinoid ໃນ pollen bumblebee. Neonicotinoids ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກວ່າເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເຜິ້ງແລະສັດອື່ນໆ.

ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງກວ່ານັ້ນກໍຄື ຢາປາບສັດຕູພືດຫຼາຍຊະນິດທີ່ກວດພົບນັ້ນບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນທົ່ງນາທີ່ເກັບເອົາເກສອນເພດຜູ້ນັ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສານເຄມີເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມເປັນເວລາດົນນານຫຼືວ່າສານຕົກຄ້າງແມ່ນມາຈາກພືດໃນເຂດອື່ນໆພາຍໃນຂອບເຂດການລ້ຽງເຜິ້ງ.

Elena Zioga, ຜູ້ຂຽນຄັ້ງທໍາອິດຂອງການສຶກສາແລະຜູ້ສະຫມັກປະລິນຍາເອກຂອງໂຮງຮຽນວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ Trinity, ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງນາງກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບ. ທ່ານ​ນາງ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ຢາ​ປາບ​ສັດຕູ​ພືດ​ບາງ​ຊະນິດ​ທີ່​ເປັນ​ພິດ​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ງ​ຕົວຢ່າງ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ XNUMX ປີ​ແລ້ວ, ​ໂດຍ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ສານເຄມີ​ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ຕາມ​ແຄມ​ທົ່ງ​ນາ ຫຼື​ຝູງ​ເຜິ້ງ​ເກັບ​ເອົາ​ເກສອນ​ທີ່​ປົນ​ເປື້ອນ​ຈາກ​ນອກ​ທົ່ງ​ຕົວຢ່າງ.

ການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງຂອງການສຶກສາແມ່ນວ່າເຜິ້ງຊະນິດຕ່າງໆໄດ້ຖືກສໍາຜັດກັບຢາປາບສັດຕູພືດປະເພດຕ່າງໆ. pollen ຂອງ Honeybee ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປົນເປື້ອນດ້ວຍຢາຂ້າເຊື້ອລາ, ໃນຂະນະທີ່ pollen bumblebee ຕົ້ນຕໍແມ່ນເປື້ອນດ້ວຍຢາຂ້າແມງໄມ້ neonicotinoid.

Zioga ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພິຈາລະນາຊະນິດຂອງເຜິ້ງຫຼາຍຊະນິດໃນເວລາປະເມີນການສໍາຜັດກັບຢາຂ້າແມງໄມ້. ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຜິ້ງ​ເປັນ​ການ​ອ້າງ​ອີງ​ອັນ​ດຽວ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ການ​ສໍາ​ຜັດ​ກັບ​ຢາ​ປາບ​ສັດຕູ​ພືດ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ພາບ​ທີ່​ສົມ​ບູນ. ທັງ honeybees ແລະ bumblebees ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການບໍລິການ pollination ແລະສະຫນັບສະຫນູນລະບົບນິເວດສຸຂະພາບ.

ການ​ສຶກສາ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ມີ​ຢາ​ປາບ​ສັດຕູ​ພືດ​ທີ່​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ​ໃນ​ເກສອນ​ເຜິ້ງ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໄອ​ແລນ. ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກເພື່ອເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຂອງສານຕົກຄ້າງຂອງຢາປາບສັດຕູພືດເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ກັບປະຊາກອນເຜິ້ງ ແລະຊີວະນາໆພັນທີ່ກວ້າງຂວາງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວິທະຍາໄລ Trinity Dublin
- ມະຫາວິທະຍາໄລນະຄອນ Dublin

By Vicky Stavropoulou

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