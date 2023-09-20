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ໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ ທີ່ມີມາເປັນເວລາເຄິ່ງລ້ານປີ ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນແຊມເບຍ

ByVicky Stavropoulou

Sep 20, 2023
ໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ ທີ່ມີມາເປັນເວລາເຄິ່ງລ້ານປີ ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນແຊມເບຍ

ນັກໂບຮານຄະດີໄດ້ຄົ້ນພົບຢ່າງຈິງຈັງຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ກ່ອນປະຫວັດສາດຂອງນ້ໍາຕົກ Kalambo ໃນ Zambia. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ໂຄງ​ສ້າງ​ໄມ້​ທີ່​ເກົ່າ​ແກ່​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ເຄີຍ​ພົບ​ເຫັນ, ມີ​ມາ​ເຖິງ​ເກືອບ​ເຄິ່ງ​ລ້ານ​ປີ​. ໂຄງ​ສ້າງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ຢ່າງ​ດີ​ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ກ້າວ​ໜ້າ​ຂອງ​ບັນ​ພະ​ບຸ​ລຸດ​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ບູ​ຮານ. ການຄົ້ນພົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຊື່ອໃນເມື່ອກ່ອນ.

ໂຄງສ້າງໄມ້ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ທີ່ນ້ໍາຕົກ Kalambo, ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນກັບ Tanzania. ມັນໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າມີອາຍຸຢ່າງຫນ້ອຍ 476,000 ປີ, ຄາດຄະເນການວິວັດທະນາການຂອງ Homo sapiens. ​ໄມ້​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ຮອຍ​ຕັດ​ທີ່​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ໃຊ້​ຫີນ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຕິດ​ໄມ້​ສອງ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ເຂົ້າ​ກັນ. ເຊື່ອກັນວ່າໂຄງສ້າງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນເວທີ, ທາງຍ່າງ, ຫຼືທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຍົກຂຶ້ນມາ, ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັກສາບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາຢູ່ເທິງນ້ໍາ.

ນອກ​ຈາກ​ໂຄງ​ສ້າງ​ໄມ້​ແລ້ວ, ຍັງ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ໄມ້​ລວມ​ທັງ​ລີດ ແລະ ໄມ້​ຂຸດ​ຢູ່​ບ່ອນ​ນັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ກັນຢູ່ແລ້ວວ່າມະນຸດຍຸກຕົ້ນໃຊ້ໄມ້ໃນຊ່ວງເວລານີ້, ປົກກະຕິແລ້ວມັນແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ຈຳກັດເຊັ່ນ: ການຈູດໄຟ ຫຼື ການລ່າສັດ.

ຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາ, Larry Barham ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Liverpool, ກ່າວວ່າການຄົ້ນພົບໂຄງສ້າງດັ່ງກ່າວເປັນ "ການຄົ້ນພົບໂອກາດ" ທີ່ເຮັດໃນລະຫວ່າງການຂຸດຄົ້ນໃນປີ 2019. ບັນທຶກທີ່ຜ່ານມາສໍາລັບໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດມີປະມານ 9,000 ປີ, ເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບນີ້. ອາຍຸຫຼາຍ.

ການເກັບຮັກສາໄມ້ບູຮານແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍອັນເນື່ອງມາຈາກແນວໂນ້ມທີ່ຈະເນົ່າເປື່ອຍແລະປ່ອຍໃຫ້ຮ່ອງຮອຍຫນ້ອຍທີ່ສຸດສໍາລັບການບັນທຶກປະຫວັດສາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະດັບນ້ໍາທີ່ສູງຢູ່ທີ່ນ້ໍາຕົກ Kalambo ແມ່ນເຊື່ອວ່າໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາພິເສດຂອງໂຄງສ້າງໃນໄລຍະສັດຕະວັດແລ້ວ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກໍານົດອາຍຸຂອງໂຄງສ້າງໄມ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍໃຊ້ວິທີການນັດພົບໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ luminescence dating. ໂດຍ​ການ​ວັດ​ແທກ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ທີ່​ແຮ່​ທາດ​ໄດ້​ຮັບ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄົ້ນ​ພົບ​ວ່າ​ໂຄງ​ສ້າງ​ແມ່ນ​ຢ່າງ​ຫນ້ອຍ 476,000 ປີ​.

ການຄົ້ນພົບນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດແລະຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງບັນພະບຸລຸດບູຮານຂອງພວກເຮົາ. ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມະນຸດໃນຕົ້ນໆມີຈິນຕະນາການແລະທັກສະທີ່ຈໍາເປັນໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ສັບສົນດົນນານກ່ອນທີ່ Homo sapiens ຈະປະກົດຕົວ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາ​ລະ​ສານ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​

By Vicky Stavropoulou

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