ໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ ທີ່ມີມາເປັນເວລາເຄິ່ງລ້ານປີ ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນແຊມເບຍ

ນັກໂບຮານຄະດີໄດ້ຄົ້ນພົບຢ່າງຈິງຈັງຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ກ່ອນປະຫວັດສາດຂອງນ້ໍາຕົກ Kalambo ໃນ Zambia. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍພົບເຫັນ, ມີມາເຖິງເກືອບເຄິ່ງລ້ານປີ. ໂຄງສ້າງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ຢ່າງດີໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດກ້າວໜ້າຂອງບັນພະບຸລຸດໃນສະໄໝບູຮານ. ການຄົ້ນພົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາມີຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຊື່ອໃນເມື່ອກ່ອນ.
ໂຄງສ້າງໄມ້ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ທີ່ນ້ໍາຕົກ Kalambo, ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນກັບ Tanzania. ມັນໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າມີອາຍຸຢ່າງຫນ້ອຍ 476,000 ປີ, ຄາດຄະເນການວິວັດທະນາການຂອງ Homo sapiens. ໄມ້ດັ່ງກ່າວມີຮອຍຕັດທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ຫີນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຕິດໄມ້ສອງຢ່າງໃຫຍ່ເຂົ້າກັນ. ເຊື່ອກັນວ່າໂຄງສ້າງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນເວທີ, ທາງຍ່າງ, ຫຼືທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຍົກຂຶ້ນມາ, ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັກສາບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາຢູ່ເທິງນ້ໍາ.
ນອກຈາກໂຄງສ້າງໄມ້ແລ້ວ, ຍັງໄດ້ພົບເຫັນເຄື່ອງມືທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ລວມທັງລີດ ແລະ ໄມ້ຂຸດຢູ່ບ່ອນນັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ກັນຢູ່ແລ້ວວ່າມະນຸດຍຸກຕົ້ນໃຊ້ໄມ້ໃນຊ່ວງເວລານີ້, ປົກກະຕິແລ້ວມັນແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ຈຳກັດເຊັ່ນ: ການຈູດໄຟ ຫຼື ການລ່າສັດ.
ຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາ, Larry Barham ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Liverpool, ກ່າວວ່າການຄົ້ນພົບໂຄງສ້າງດັ່ງກ່າວເປັນ "ການຄົ້ນພົບໂອກາດ" ທີ່ເຮັດໃນລະຫວ່າງການຂຸດຄົ້ນໃນປີ 2019. ບັນທຶກທີ່ຜ່ານມາສໍາລັບໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດມີປະມານ 9,000 ປີ, ເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບນີ້. ອາຍຸຫຼາຍ.
ການເກັບຮັກສາໄມ້ບູຮານແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍອັນເນື່ອງມາຈາກແນວໂນ້ມທີ່ຈະເນົ່າເປື່ອຍແລະປ່ອຍໃຫ້ຮ່ອງຮອຍຫນ້ອຍທີ່ສຸດສໍາລັບການບັນທຶກປະຫວັດສາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະດັບນ້ໍາທີ່ສູງຢູ່ທີ່ນ້ໍາຕົກ Kalambo ແມ່ນເຊື່ອວ່າໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາພິເສດຂອງໂຄງສ້າງໃນໄລຍະສັດຕະວັດແລ້ວ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກໍານົດອາຍຸຂອງໂຄງສ້າງໄມ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍໃຊ້ວິທີການນັດພົບໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ luminescence dating. ໂດຍການວັດແທກຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ແຮ່ທາດໄດ້ຮັບແສງຕາເວັນ, ພວກເຂົາເຈົ້າຄົ້ນພົບວ່າໂຄງສ້າງແມ່ນຢ່າງຫນ້ອຍ 476,000 ປີ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດແລະຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງບັນພະບຸລຸດບູຮານຂອງພວກເຮົາ. ມັນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມະນຸດໃນຕົ້ນໆມີຈິນຕະນາການແລະທັກສະທີ່ຈໍາເປັນໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ສັບສົນດົນນານກ່ອນທີ່ Homo sapiens ຈະປະກົດຕົວ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາລະສານທໍາມະຊາດ