ນັກໂບຮານຄະດີຄົ້ນພົບໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນພະບຸລຸດຂັ້ນສູງ

ນັກໂບຮານຄະດີໄດ້ຄົ້ນພົບແບບພິເສດໃນປະເທດ Zambia, ຄົ້ນພົບໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍພົບເຫັນ. ໂຄງສ້າງດັ່ງກ່າວ, ເຊື່ອວ່າເປັນເວທີ, ທາງຍ່າງ, ຫຼືທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຍົກຂຶ້ນມາ, ມີເວລາກັບຄືນໄປບ່ອນຢ່າງຫນ້ອຍ 476,000 ປີ, ດີກ່ອນການວິວັດທະນາການຂອງ Homo sapiens. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາອາດຈະມີຄວາມກ້າວຫນ້າກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້.
ໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ຮັກສາໄວ້ໄດ້ດີໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ທີ່ນ້ໍາຕົກ Kalambo, ໃກ້ກັບຊາຍແດນ Tanzania. ຮອຍຕັດເທິງໄມ້ ຊີ້ບອກໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຄື່ອງມືທີ່ເຮັດດ້ວຍຫີນຖືກໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມໄມ້ທ່ອນໃຫຍ່ສອງອັນເຂົ້າກັນ. ນອກຈາກໂຄງສ້າງແລ້ວ, ຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບສະສົມເຄື່ອງມືທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ລວມທັງລີດແລະໄມ້ຂຸດຢູ່ບ່ອນນັ້ນ.
ສະຖິຕິທີ່ຜ່ານມາສໍາລັບໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດແມ່ນປະມານ 9,000 ປີ. ການຄົ້ນພົບທີ່ນ້ໍາຕົກ Kalambo ຖືວ່າເປັນ "ການຄົ້ນພົບໂອກາດ" ທີ່ເຮັດໃນປີ 2019 ໃນຂະນະທີ່ຂຸດຄົ້ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ໂຄງສ້າງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ເນື່ອງຈາກລະດັບສູງຂອງນ້ໍາຢູ່ໃນນ້ໍາຕົກ. ໄມ້ບູຮານມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເນົ່າເປື່ອຍແລະປ່ອຍໃຫ້ຮ່ອງຮອຍເລັກນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວຫາຍາກ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ວິທີການໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ luminescence dating ເພື່ອກໍານົດອາຍຸຂອງໂຄງສ້າງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ວິທີນີ້ວັດແທກເວລາທີ່ແຮ່ທາດຖືກແສງຕາເວັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ. ຜົນການຄົ້ນພົບເຫັນວ່າໂຄງສ້າງໄມ້ເກົ່າແກ່ຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ມີມາແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍ 476,000 ປີ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍຄວາມຄິດທີ່ວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ, ຍ້ອນວ່າໂຄງສ້າງເບິ່ງຄືວ່າເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຖາວອນຢູ່ໃກ້ກັບນ້ໍາຕົກ, ເຊິ່ງສະຫນອງແຫຼ່ງນ້ໍາຄົງທີ່. ການຄົ້ນພົບຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນແລະອາດຈະເປັນການໃຊ້ພາສາ, ຍ້ອນວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ສະຕິປັນຍາ, ຈິນຕະນາການ, ແລະທັກສະຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອສ້າງບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ການສຶກສາໂຄງສ້າງໄມ້ນີ້ໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີທີ່ນັກໂບຮານຄະຄິດເຖິງພີ່ນ້ອງບູຮານຂອງພວກເຮົາ, ຮັບຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການຫັນປ່ຽນສະພາບແວດລ້ອມແລະປັບປຸງຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາ. ການຄົ້ນພົບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດທາງດ້ານສະຕິປັນຍາຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໃນແງ່ຂອງການວາງແຜນແລະການເບິ່ງເຫັນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ.
ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຢືນຢັນວ່າໂຄງສ້າງດັ່ງກ່າວເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຖາວອນຫຼືບໍ່. ການຄົ້ນພົບຢູ່ Kalambo Falls ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບລັກສະນະກ້າວຫນ້າຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາແລະຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– AFP