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ນັກໂບຮານຄະດີຄົ້ນພົບໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນພະບຸລຸດຂັ້ນສູງ

ByGabriel Botha

Sep 20, 2023
ນັກໂບຮານຄະດີຄົ້ນພົບໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນພະບຸລຸດຂັ້ນສູງ

ນັກໂບຮານຄະດີໄດ້ຄົ້ນພົບແບບພິເສດໃນປະເທດ Zambia, ຄົ້ນພົບໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍພົບເຫັນ. ໂຄງສ້າງດັ່ງກ່າວ, ເຊື່ອວ່າເປັນເວທີ, ທາງຍ່າງ, ຫຼືທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຍົກຂຶ້ນມາ, ມີເວລາກັບຄືນໄປບ່ອນຢ່າງຫນ້ອຍ 476,000 ປີ, ດີກ່ອນການວິວັດທະນາການຂອງ Homo sapiens. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາອາດຈະມີຄວາມກ້າວຫນ້າກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້.

ໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ຮັກສາໄວ້ໄດ້ດີໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ທີ່ນ້ໍາຕົກ Kalambo, ໃກ້ກັບຊາຍແດນ Tanzania. ຮອຍຕັດເທິງໄມ້ ຊີ້ບອກໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຄື່ອງມືທີ່ເຮັດດ້ວຍຫີນຖືກໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມໄມ້ທ່ອນໃຫຍ່ສອງອັນເຂົ້າກັນ. ນອກ​ຈາກ​ໂຄງ​ສ້າງ​ແລ້ວ, ຍັງ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ສະ​ສົມ​ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ໄມ້​ລວມ​ທັງ​ລີດ​ແລະ​ໄມ້​ຂຸດ​ຢູ່​ບ່ອນ​ນັ້ນ.

ສະຖິຕິທີ່ຜ່ານມາສໍາລັບໂຄງສ້າງໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດແມ່ນປະມານ 9,000 ປີ. ການຄົ້ນພົບທີ່ນ້ໍາຕົກ Kalambo ຖືວ່າເປັນ "ການຄົ້ນພົບໂອກາດ" ທີ່ເຮັດໃນປີ 2019 ໃນຂະນະທີ່ຂຸດຄົ້ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ໂຄງ​ສ້າງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ເນື່ອງ​ຈາກ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ຂອງ​ນ​້​ໍ​າ​ຢູ່​ໃນ​ນ​້​ໍາ​ຕົກ. ໄມ້ບູຮານມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເນົ່າເປື່ອຍແລະປ່ອຍໃຫ້ຮ່ອງຮອຍເລັກນ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວຫາຍາກ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ວິທີການໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ luminescence dating ເພື່ອກໍານົດອາຍຸຂອງໂຄງສ້າງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ວິທີນີ້ວັດແທກເວລາທີ່ແຮ່ທາດຖືກແສງຕາເວັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ. ຜົນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ໂຄງ​ສ້າງ​ໄມ້​ເກົ່າ​ແກ່​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ທີ່​ຄິດ​ໄວ້​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ, ມີ​ມາ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 476,000 ປີ.

ການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍຄວາມຄິດທີ່ວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີຊີວິດ, ຍ້ອນວ່າໂຄງສ້າງເບິ່ງຄືວ່າເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຖາວອນຢູ່ໃກ້ກັບນ້ໍາຕົກ, ເຊິ່ງສະຫນອງແຫຼ່ງນ້ໍາຄົງທີ່. ການຄົ້ນພົບຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນແລະອາດຈະເປັນການໃຊ້ພາສາ, ຍ້ອນວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ສະຕິປັນຍາ, ຈິນຕະນາການ, ແລະທັກສະຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອສ້າງບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.

ການສຶກສາໂຄງສ້າງໄມ້ນີ້ໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີທີ່ນັກໂບຮານຄະຄິດເຖິງພີ່ນ້ອງບູຮານຂອງພວກເຮົາ, ຮັບຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການຫັນປ່ຽນສະພາບແວດລ້ອມແລະປັບປຸງຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາ. ການຄົ້ນພົບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດທາງດ້ານສະຕິປັນຍາຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໃນແງ່ຂອງການວາງແຜນແລະການເບິ່ງເຫັນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ.

ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຢືນຢັນວ່າໂຄງສ້າງດັ່ງກ່າວເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຖາວອນຫຼືບໍ່. ການຄົ້ນພົບຢູ່ Kalambo Falls ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບລັກສະນະກ້າວຫນ້າຂອງບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາແລະຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– AFP

By Gabriel Botha

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