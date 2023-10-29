ຄວາມແຕກແຍກໃນພື້ນຜິວທີ່ກັນນໍ້າ: ການສ້າງການເຄືອບທີ່ຄ້າຍຄືກັບຂອງແຫຼວ

ການສ້າງເຮືອບິນທີ່ເລື່ອນຜ່ານນ້ຳໄດ້ຢ່າງບໍ່ງ່າຍດາຍແມ່ນບ່ອນສັກສິດສຳລັບນັກວິທະຍາສາດ ແລະວິສະວະກອນໃນອຸດສາຫະກຳຍານຍົນ, ທາງທະເລ, ແລະອາວະກາດ. Foils ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນເພື່ອຍົກ hulls ອອກຈາກນ້ໍາ, ຫຼຸດຜ່ອນການຍົກຍ້າຍແລະປະສິດທິພາບເພີ່ມຂຶ້ນ. ດຽວນີ້, ຍ້ອນການຄົ້ນຄ້ວາພື້ນຖານໃນປະເທດຟິນແລນ, ນະວັດຕະກໍາໃຫມ່ອາດຈະປະຕິວັດວິທີການນ້ໍາພົວພັນກັບເຮືອ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາຫນ້າດິນທີ່ທົນທານຕໍ່ນ້ໍາທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ, ອ້າງວ່າມັນມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ການເຄືອບທີ່ຄ້າຍຄືຂອງແຫຼວ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງການອອກແບບພື້ນຖານທີ່ນ້ໍາມ້ວນອອກຈາກຫນ້າດິນໃນມຸມຕື້ນຫຼາຍກ່ວາວັດສະດຸ superhydrophobic ອື່ນໆທີ່ຮູ້ຈັກກ່ອນຫນ້ານີ້.
ດ້ານ superhydrophobic ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕ້ານນ້ໍາໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ໂດຍປົກກະຕິພວກມັນຈະເຮັດວຽກໂດຍການສ້າງຊັ້ນຂອງອາກາດ ຫຼືຂອງແຫຼວທີ່ຕິດຢູ່, ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຢອດນໍ້າໄຫຼອອກ ແລະ ມ້ວນອອກໄດ້ງ່າຍ. ພື້ນຜິວເຫຼົ່ານີ້, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີຂໍ້ຈໍາກັດ. ເຂົ້າໄປໃນພື້ນຜິວຄ້າຍຄືຂອງແຫຼວ (LLS), ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນທີ່ຖືຄໍາສັນຍາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.
LLS ປະກອບດ້ວຍໂມເລກຸນມືຖືສູງທີ່ຄ້າຍຄືກັບຂອງແຫຼວແຕ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງສະຫລາດກັບຊັ້ນຍ່ອຍ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຫນ້າດິນ lubricated ທີ່ນ້ໍາ slides ໄປ. ວິທີການປະດິດສ້າງນີ້ທ້າທາຍແນວຄິດແບບດັ້ງເດີມຂອງການອອກແບບຫນ້າດິນແລະສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ໃນ hydrodynamics. ໃນທາງວິທະຍາສາດ, ມັນແມ່ນຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາທີ່ອີງໃສ່ການຕໍ່ຕ້ານນ້ໍາ.
ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາທ່າແຮງຂອງການເຄືອບຂອງແຫຼວ, ພາກສ່ວນຍານຍົນ, ທະເລ, ແລະການບິນອະວະກາດມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຄາດວ່າຈະມີໄລຍະຕໍ່ໄປຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້. ໃນອະນາຄົດອາດຈະເຫັນຍານພາຫະນະທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະວ່ອງໄວທີ່ປະເຊີນກັບການຕໍ່ຕ້ານນ້ໍາຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, ຊຸກຍູ້ພວກເຮົາໄປສູ່ຍຸກໃຫມ່ຂອງການຂົນສົ່ງ.
FAQ
Q: ພື້ນຜິວຄ້າຍຄືຂອງແຫຼວ (LLS) ແມ່ນຫຍັງ?
A: ພື້ນຜິວຄ້າຍຄືຂອງແຫຼວ (LLS) ແມ່ນພື້ນຜິວທີ່ປະກອບດ້ວຍໂມເລກຸນເຄື່ອນທີ່ສູງທີ່ຄ້າຍຄືກັບຂອງແຫຼວແຕ່ຖືກຜູກມັດກັບຊັ້ນຍ່ອຍ, ການສ້າງພື້ນຜິວທີ່ຫລໍ່ລື່ນທີ່ຂັບໄລ່ນ້ໍາ.
ຖາມ: ພື້ນຜິວ superhydrophobic ຕ້ານນ້ໍາແນວໃດ?
A: ດ້ານ superhydrophobic ຈັບຊັ້ນຂອງອາກາດຫຼືຂອງແຫຼວ, ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາເປັນ beaded ເຂົ້າໄປໃນ droplets ແລະມ້ວນອອກ.
ຖາມ: ມີທ່າແຮງອັນໃດທີ່ໜ້າດິນທີ່ສາມາດກັນນ້ຳໄດ້?
A: ພື້ນຜິວທີ່ລະບາຍນ້ໍານີ້ມີທ່າແຮງທີ່ນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາຍານຍົນ, ທະເລ, ແລະອາວະກາດ, ບ່ອນທີ່ການຫຼຸດຜ່ອນການຕໍ່ຕ້ານນ້ໍາແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ປະສິດທິພາບແລະການປະຕິບັດ.