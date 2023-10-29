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ຄວາມແຕກແຍກໃນພື້ນຜິວທີ່ກັນນໍ້າ: ການສ້າງການເຄືອບທີ່ຄ້າຍຄືກັບຂອງແຫຼວ

ByRobert Andrew

Oct 29, 2023
ຄວາມແຕກແຍກໃນພື້ນຜິວທີ່ກັນນໍ້າ: ການສ້າງການເຄືອບທີ່ຄ້າຍຄືກັບຂອງແຫຼວ

ການ​ສ້າງ​ເຮືອ​ບິນ​ທີ່​ເລື່ອນ​ຜ່ານ​ນ້ຳ​ໄດ້​ຢ່າງ​ບໍ່​ງ່າຍ​ດາຍ​ແມ່ນ​ບ່ອນ​ສັກ​ສິດ​ສຳ​ລັບ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ​ວິ​ສະ​ວະ​ກອນ​ໃນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ຍານ​ຍົນ, ທາງ​ທະ​ເລ, ແລະ​ອາ​ວະ​ກາດ. Foils ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນເພື່ອຍົກ hulls ອອກຈາກນ້ໍາ, ຫຼຸດຜ່ອນການຍົກຍ້າຍແລະປະສິດທິພາບເພີ່ມຂຶ້ນ. ດຽວນີ້, ຍ້ອນການຄົ້ນຄ້ວາພື້ນຖານໃນປະເທດຟິນແລນ, ນະວັດຕະກໍາໃຫມ່ອາດຈະປະຕິວັດວິທີການນ້ໍາພົວພັນກັບເຮືອ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາຫນ້າດິນທີ່ທົນທານຕໍ່ນ້ໍາທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ, ອ້າງວ່າມັນມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ການເຄືອບທີ່ຄ້າຍຄືຂອງແຫຼວ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງການອອກແບບພື້ນຖານທີ່ນ້ໍາມ້ວນອອກຈາກຫນ້າດິນໃນມຸມຕື້ນຫຼາຍກ່ວາວັດສະດຸ superhydrophobic ອື່ນໆທີ່ຮູ້ຈັກກ່ອນຫນ້ານີ້.

ດ້ານ superhydrophobic ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕ້ານນ້ໍາໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ໂດຍປົກກະຕິພວກມັນຈະເຮັດວຽກໂດຍການສ້າງຊັ້ນຂອງອາກາດ ຫຼືຂອງແຫຼວທີ່ຕິດຢູ່, ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຢອດນໍ້າໄຫຼອອກ ແລະ ມ້ວນອອກໄດ້ງ່າຍ. ພື້ນຜິວເຫຼົ່ານີ້, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີຂໍ້ຈໍາກັດ. ເຂົ້າໄປໃນພື້ນຜິວຄ້າຍຄືຂອງແຫຼວ (LLS), ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນທີ່ຖືຄໍາສັນຍາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.

LLS ປະກອບດ້ວຍໂມເລກຸນມືຖືສູງທີ່ຄ້າຍຄືກັບຂອງແຫຼວແຕ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງສະຫລາດກັບຊັ້ນຍ່ອຍ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ແມ່ນ​ຫນ້າ​ດິນ lubricated ທີ່​ນ​້​ໍ​າ slides ໄປ​. ວິທີການປະດິດສ້າງນີ້ທ້າທາຍແນວຄິດແບບດັ້ງເດີມຂອງການອອກແບບຫນ້າດິນແລະສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ໃນ hydrodynamics. ໃນທາງວິທະຍາສາດ, ມັນແມ່ນຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນທີ່ອາດຈະມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາທີ່ອີງໃສ່ການຕໍ່ຕ້ານນ້ໍາ.

ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາທ່າແຮງຂອງການເຄືອບຂອງແຫຼວ, ພາກສ່ວນຍານຍົນ, ທະເລ, ແລະການບິນອະວະກາດມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຄາດວ່າຈະມີໄລຍະຕໍ່ໄປຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້. ໃນອະນາຄົດອາດຈະເຫັນຍານພາຫະນະທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະວ່ອງໄວທີ່ປະເຊີນກັບການຕໍ່ຕ້ານນ້ໍາຫນ້ອຍທີ່ສຸດ, ຊຸກຍູ້ພວກເຮົາໄປສູ່ຍຸກໃຫມ່ຂອງການຂົນສົ່ງ.

FAQ

Q: ພື້ນຜິວຄ້າຍຄືຂອງແຫຼວ (LLS) ແມ່ນຫຍັງ?
A: ພື້ນຜິວຄ້າຍຄືຂອງແຫຼວ (LLS) ແມ່ນພື້ນຜິວທີ່ປະກອບດ້ວຍໂມເລກຸນເຄື່ອນທີ່ສູງທີ່ຄ້າຍຄືກັບຂອງແຫຼວແຕ່ຖືກຜູກມັດກັບຊັ້ນຍ່ອຍ, ການສ້າງພື້ນຜິວທີ່ຫລໍ່ລື່ນທີ່ຂັບໄລ່ນ້ໍາ.

ຖາມ: ພື້ນຜິວ superhydrophobic ຕ້ານນ້ໍາແນວໃດ?
A: ດ້ານ superhydrophobic ຈັບຊັ້ນຂອງອາກາດຫຼືຂອງແຫຼວ, ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາເປັນ beaded ເຂົ້າໄປໃນ droplets ແລະມ້ວນອອກ.

ຖາມ: ມີທ່າແຮງອັນໃດທີ່ໜ້າດິນທີ່ສາມາດກັນນ້ຳໄດ້?
A: ພື້ນຜິວທີ່ລະບາຍນ້ໍານີ້ມີທ່າແຮງທີ່ນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາຍານຍົນ, ທະເລ, ແລະອາວະກາດ, ບ່ອນທີ່ການຫຼຸດຜ່ອນການຕໍ່ຕ້ານນ້ໍາແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ປະສິດທິພາບແລະການປະຕິບັດ.

By Robert Andrew