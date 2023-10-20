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ສຽງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງ Pando: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
ສຽງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງ Pando: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ

Pando, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ “ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ,” ໄດ້ສ້າງຄວາມປະຫລາດໃຈໃຫ້ແກ່ນັກວິທະຍາສາດ ແລະນັກສິລະປິນສຽງທີ່ມີຄວາມໜ້າຈັບໃຈ. ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 40 ເຮັກຕາ ແລະປະກອບດ້ວຍ 47,000 ລໍາທັງໝົດມີ DNA ດຽວກັນ, Pando ເປັນ aspen quaking colossal ທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງງຽບໆໃນໂລກສໍາລັບປະມານ 12,000 ປີ. ບັນທຶກສຽງຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກສິລະປິນສຽງ Jeff Rice ໄດ້ເປີດເຜີຍສຽງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງສິ່ງມະຫັດສະຈັນບູຮານນີ້.

ໂດຍການຕິດຕັ້ງ hydrophone ພາຍໃນຮູທີ່ໂຄນຂອງສາຂາຫນຶ່ງຂອງ Pando, Rice ເຮັດໃຫ້ໂລກສາມາດຟັງການສັ່ນສະເທືອນຜ່ານຮາກຂອງມັນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນໂຄງການສິລະປະ, ຄວາມພະຍາຍາມນີ້ໄດ້ຫັນເຂົ້າສູ່ໂລກຂອງວິທະຍາສາດຢ່າງໄວວາ, ສະເຫນີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ຈະເຂົ້າໃຈລະບົບໄຮໂດຼລິກຂອງ Pando ໂດຍບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ.

ບັນທຶກດັ່ງກ່າວໄດ້ບັນທຶກສຽງສັ່ນສະເທືອນທີ່ສະໜິດສະໜົມທີ່ສະທ້ອນຜ່ານງ່າຂອງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ເຈາະລົງມາສູ່ໂລກ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ພະ​ຍຸ​ຟ້າ​ຮ້ອງ​, ສຽງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​, ສ້າງ​ສຽງ​ດັງ​ຕ​່​ໍ​າ​ທີ່​ຫນ້າ​ຕົກ​ໃຈ​. ການຄົ້ນພົບນີ້ສ່ອງແສງເຖິງຄວາມເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງລະບົບຮາກອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຂອງ Pando, ເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງສິ່ງມະຫັດສະຈັນທາງທໍາມະຊາດອັນມະຫັດສະຈັນນີ້.

ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ບັນ​ທຶກ​ທີ່​ມີ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຄຸນ​ຄ່າ​ດ້ານ​ສິ​ລະ​ປະ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ແຕ່​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ທາງ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງສະພາບແວດລ້ອມຂອງ Pando, ສະພາບຂອງຊີວະນາໆພັນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການວັດແທກການປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄລຍະເວລາ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອະນາຄົດຂອງ Pando ຍັງບໍ່ແນ່ນອນ. ປະຈຸບັນ, ຕົ້ນໄມ້ແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຫຼຸດລົງ, ແລະກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດເຊັ່ນ: ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແລະການກໍາຈັດສັດລ້າໆທີ່ຊ່ວຍຄວບຄຸມປະຊາກອນຫຍ້າທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ວັດຖຸບູຮານນີ້ແລະລະບົບນິເວດທັງຫມົດທີ່ມັນສະຫນັບສະຫນູນ.

ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດແລະນັກສິລະປິນສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຄວາມລັບຂອງ Pando ຜ່ານສຽງ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນເພື່ອປົກປ້ອງແລະຮັກສາສິ່ງມະຫັດສະຈັນທໍາມະຊາດທີ່ພິເສດນີ້ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງຈະເລີນເຕີບໂຕ. ພຽງແຕ່ໂດຍຜ່ານຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການອະນຸລັກພວກເຮົາສາມາດຮັບປະກັນວ່າສຽງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງ Pando ຈະບໍ່ງຽບຕະຫຼອດໄປ.

ນິຍາມ:
– Pando: ເປັນສິ່ງມີຊີວິດອັນດຽວທີ່ຮູ້ຈັກໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ປະກອບດ້ວຍປ່າຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ສັ່ນສະເທືອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍລະບົບຮາກດຽວ.
– ໄຮໂດຣໂຟນ: ເປັນໄມໂຄຣໂຟນທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ໃຕ້ນໍ້າ ຫຼືຕິດຕໍ່ກັບນໍ້າເພື່ອຈັບສຽງສັ່ນສະເທືອນ.
– Populus tremuloides: ຊື່​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສໍາ​ລັບ​ການ quaking aspen​, ເປັນ​ຊະ​ນິດ​ຂອງ​ຕົ້ນ​ໄມ້ aspen ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ເມລິ​ກາ​ເຫນືອ​.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ແຈ້ງເຕືອນວິທະຍາສາດ: ການເປີດເຜີຍໂລກລັບຂອງຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ: https://www.sciencealert.com/scientists-record-hidden-voices-of-the-world-s-largest-tree

By Vicky Stavropoulou

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