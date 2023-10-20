ສຽງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງ Pando: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ

Pando, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ “ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ,” ໄດ້ສ້າງຄວາມປະຫລາດໃຈໃຫ້ແກ່ນັກວິທະຍາສາດ ແລະນັກສິລະປິນສຽງທີ່ມີຄວາມໜ້າຈັບໃຈ. ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 40 ເຮັກຕາ ແລະປະກອບດ້ວຍ 47,000 ລໍາທັງໝົດມີ DNA ດຽວກັນ, Pando ເປັນ aspen quaking colossal ທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງງຽບໆໃນໂລກສໍາລັບປະມານ 12,000 ປີ. ບັນທຶກສຽງຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກສິລະປິນສຽງ Jeff Rice ໄດ້ເປີດເຜີຍສຽງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງສິ່ງມະຫັດສະຈັນບູຮານນີ້.
ໂດຍການຕິດຕັ້ງ hydrophone ພາຍໃນຮູທີ່ໂຄນຂອງສາຂາຫນຶ່ງຂອງ Pando, Rice ເຮັດໃຫ້ໂລກສາມາດຟັງການສັ່ນສະເທືອນຜ່ານຮາກຂອງມັນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນໂຄງການສິລະປະ, ຄວາມພະຍາຍາມນີ້ໄດ້ຫັນເຂົ້າສູ່ໂລກຂອງວິທະຍາສາດຢ່າງໄວວາ, ສະເຫນີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ຈະເຂົ້າໃຈລະບົບໄຮໂດຼລິກຂອງ Pando ໂດຍບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍ.
ບັນທຶກດັ່ງກ່າວໄດ້ບັນທຶກສຽງສັ່ນສະເທືອນທີ່ສະໜິດສະໜົມທີ່ສະທ້ອນຜ່ານງ່າຂອງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ເຈາະລົງມາສູ່ໂລກ. ໃນລະຫວ່າງພະຍຸຟ້າຮ້ອງ, ສຽງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວ, ສ້າງສຽງດັງຕ່ໍາທີ່ຫນ້າຕົກໃຈ. ການຄົ້ນພົບນີ້ສ່ອງແສງເຖິງຄວາມເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງລະບົບຮາກອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານຂອງ Pando, ເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງສິ່ງມະຫັດສະຈັນທາງທໍາມະຊາດອັນມະຫັດສະຈັນນີ້.
ບໍ່ພຽງແຕ່ບັນທຶກທີ່ມີປະທັບໃຈເຫຼົ່ານີ້ມີຄຸນຄ່າດ້ານສິລະປະເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມໝາຍທາງວິທະຍາສາດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງສະພາບແວດລ້ອມຂອງ Pando, ສະພາບຂອງຊີວະນາໆພັນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການວັດແທກການປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄລຍະເວລາ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອະນາຄົດຂອງ Pando ຍັງບໍ່ແນ່ນອນ. ປະຈຸບັນ, ຕົ້ນໄມ້ແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຫຼຸດລົງ, ແລະກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດເຊັ່ນ: ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແລະການກໍາຈັດສັດລ້າໆທີ່ຊ່ວຍຄວບຄຸມປະຊາກອນຫຍ້າທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ວັດຖຸບູຮານນີ້ແລະລະບົບນິເວດທັງຫມົດທີ່ມັນສະຫນັບສະຫນູນ.
ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດແລະນັກສິລະປິນສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຄວາມລັບຂອງ Pando ຜ່ານສຽງ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນເພື່ອປົກປ້ອງແລະຮັກສາສິ່ງມະຫັດສະຈັນທໍາມະຊາດທີ່ພິເສດນີ້ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງຈະເລີນເຕີບໂຕ. ພຽງແຕ່ໂດຍຜ່ານຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການອະນຸລັກພວກເຮົາສາມາດຮັບປະກັນວ່າສຽງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງ Pando ຈະບໍ່ງຽບຕະຫຼອດໄປ.
ນິຍາມ:
– Pando: ເປັນສິ່ງມີຊີວິດອັນດຽວທີ່ຮູ້ຈັກໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ປະກອບດ້ວຍປ່າຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ສັ່ນສະເທືອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍລະບົບຮາກດຽວ.
– ໄຮໂດຣໂຟນ: ເປັນໄມໂຄຣໂຟນທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ໃຕ້ນໍ້າ ຫຼືຕິດຕໍ່ກັບນໍ້າເພື່ອຈັບສຽງສັ່ນສະເທືອນ.
– Populus tremuloides: ຊື່ວິທະຍາສາດສໍາລັບການ quaking aspen, ເປັນຊະນິດຂອງຕົ້ນໄມ້ aspen ພົບເຫັນຢູ່ໃນອາເມລິກາເຫນືອ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ແຈ້ງເຕືອນວິທະຍາສາດ: ການເປີດເຜີຍໂລກລັບຂອງຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ: https://www.sciencealert.com/scientists-record-hidden-voices-of-the-world-s-largest-tree