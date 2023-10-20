ກົນໄກການເຕີບໃຫຍ່ຂອງກ້າມຊີ້ນ: ວິທີອອກກໍາລັງກາຍຮູບຮ່າງຂອງເສັ້ນໃຍກ້າມເນື້ອ

ການອອກກໍາລັງກາຍເປັນປົກກະຕິແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທີ່ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະໂຕນກ້າມຊີ້ນຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ກົນໄກທີ່ແນ່ນອນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂະບວນການນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈສໍາລັບນັກ physiologist. ດຽວນີ້ວິສະວະກອນ MIT ໄດ້ພັດທະນາບ່ອນອອກກຳລັງກາຍທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະສຳລັບຈຸລັງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສຶກສາຜົນກະທົບທາງກົນຈັກອັນບໍລິສຸດຂອງການອອກກຳລັງກາຍໃນລະດັບກ້ອງຈຸລະທັດ. ຜ້າປູທີ່ເຮັດດ້ວຍໄຮໂດເຈນທີ່ຝັງຢູ່ດ້ວຍຈຸລິນຊີແມ່ເຫຼັກ, mimics ປະສົບການຂອງກ້າມຊີ້ນກໍາລັງໃນລະຫວ່າງການອອກກໍາລັງກາຍໃນເວລາທີ່ກະຕຸ້ນໂດຍແມ່ເຫຼັກພາຍນອກ. ຈຸລັງກ້າມຊີ້ນທີ່ປູກຢູ່ເທິງເສື່ອໄດ້ຖືກ "ອອກກໍາລັງກາຍ" ໂດຍການສັ່ນສະເທືອນທີ່ກະຕຸ້ນໂດຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງແມ່ເຫຼັກ.
ຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນຈາກການທົດລອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການອອກກໍາລັງກາຍກົນຈັກເປັນປົກກະຕິຊ່ວຍໃຫ້ເສັ້ນໃຍກ້າມຊີ້ນຂະຫຍາຍຕົວໃນທິດທາງທີ່ສອດຄ່ອງຫຼາຍ, ໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດສັນຍາ sync. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການກະຕຸ້ນກົນຈັກສາມາດນໍາພາການ regrowth ກ້າມຊີ້ນຫຼັງຈາກການບາດເຈັບຫຼືອາດຈະຊ້າລົງຜົນກະທົບຂອງອາຍຸ. ນັກຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ອຸປະກອນເພື່ອສ້າງແຜ່ນແພຂອງກ້າມຊີ້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ເຮັດວຽກ, ເຊິ່ງສາມາດມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນຫຸ່ນຍົນອ່ອນໆແລະການສ້ອມແປງເນື້ອເຍື່ອ.
ທີມງານຢູ່ MIT ຫວັງວ່າເວທີໃຫມ່ນີ້ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການກໍາລັງກົນຈັກມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງກ້າມຊີ້ນແລະຊ່ວຍໃນການພັດທະນາການປິ່ນປົວການບາດເຈັບຂອງກ້າມຊີ້ນແລະຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງ neurodegenerative. ໂດຍ decoupling ອົງປະກອບທາງເຄມີແລະກົນຈັກຂອງການອອກກໍາລັງກາຍ, ພວກເຂົາສາມາດສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບກໍາລັງກົນຈັກທີ່ຂັບເຄື່ອນການຕອບສະຫນອງກ້າມຊີ້ນ.
ຜ້າປູທີ່ຝັງດ້ວຍແມ່ເຫຼັກໄດ້ພິສູດວ່າເປັນວິທີທີ່ປອດໄພແລະບໍ່ທໍາລາຍເພື່ອສ້າງກໍາລັງກົນຈັກຢູ່ໃນຈຸລັງກ້າມຊີ້ນ. ຈຸລັງທີ່ຖືກສໍາຜັດເປັນປົກກະຕິກັບການເຄື່ອນໄຫວກົນຈັກຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ໄປອີກແລ້ວເມື່ອທຽບກັບຈຸລັງທີ່ບໍ່ໄດ້ອອກກໍາລັງກາຍ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການອອກກໍາລັງກາຍສາມາດຮູບຮ່າງການຂະຫຍາຍຕົວແລະການສອດຄ່ອງຂອງເສັ້ນໃຍກ້າມຊີ້ນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົນໄກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການຟື້ນຟູເນື້ອເຍື່ອແລະການພັດທະນາລະບົບຫຸ່ນຍົນທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້.
ນິຍາມ:
– Hydrogel: ເປັນວັດສະດຸທີ່ອ່ອນນຸ້ມ, ຄ້າຍຄື Jell-O ທີ່ໃຊ້ໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້ເປັນບ່ອນອອກກຳລັງກາຍສຳລັບເຊວ.
– ກໍາລັງກົນຈັກ: ກໍາລັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍນໍາໃຊ້ກັບຈຸລັງກ້າມຊີ້ນໃນລະຫວ່າງການອອກກໍາລັງກາຍ.
– ຟື້ນຟູເນື້ອເຍື່ອ: ຂະບວນການຟື້ນຟູເນື້ອເຍື່ອທີ່ບາດເຈັບ ຫຼືເສຍຫາຍໃນຮ່າງກາຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ວິສະວະກອນ MIT ອອກແບບບ່ອນອອກກຳລັງກາຍສຳລັບຈຸລັງ” – ຂ່າວ MIT
- "ການອອກກໍາລັງກາຍແລະຈຸລັງກ້າມເນື້ອ" - MIT Youtube