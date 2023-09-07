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ການເອົາຂີ້ເຫຍື້ອອອກ: ດາວທຽມ Aeolus ຕົກລົງມາສູ່ໂລກໃນການຄວບຄຸມຄືນໃຫມ່

ByRobert Andrew

Sep 7, 2023
ການເອົາຂີ້ເຫຍື້ອອອກ: ດາວທຽມ Aeolus ຕົກລົງມາສູ່ໂລກໃນການຄວບຄຸມຄືນໃຫມ່

ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA) ໄດ້ເຜີຍແຜ່ອະນິເມຊັນໃໝ່ທີ່ສະແດງເຖິງຊ່ວງເວລາສຸດທ້າຍຂອງຍານອາວະກາດ Aeolus ໃນຂະນະທີ່ມັນບິນເຂົ້າໄປທີ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກຄືນໃໝ່. ພາບເຄື່ອນໄຫວ, ສ້າງຂຶ້ນໂດຍນໍາໃຊ້ XNUMX ຮູບສຸດທ້າຍທີ່ຖ່າຍໂດຍດາວທຽມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຍານອາວະກາດໄດ້ລົ້ມລົງ ແລະ ລຸກໄໝ້ຢູ່ໃນຄວາມຕາຍຢ່າງແຮງ. ຮູບ​ພາບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ໄດ້​ໂດຍ Radar ການ​ຕິດ​ຕາມ​ແລະ​ພາບ (TIRA), radar ການ​ສັງ​ເກດ​ອະ​ວະ​ກາດ​ໃນ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ.

Aeolus ໄດ້ໂຄຈອນຮອບໂລກເປັນເວລາ XNUMX ປີແລ້ວ, ໂດຍວັດແທກລົມຂອງດາວເຄາະໃນລະດັບໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດາວທຽມດັ່ງກ່າວກໍາລັງຫມົດນໍ້າມັນແລະກໍາລັງຖືກດຶງລົງໂດຍແຮງໂນ້ມຖ່ວງແລະແຮງດຶງຂອງບັນຍາກາດ. ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ເພື່ອ​ຕ້ານ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ເສດ​ອະ​ວະ​ກາດ​, ESA ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ສໍາ​ລັບ​ດາວ​ທຽມ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​.

ການ​ກັບຄືນ​ມາ​ແມ່ນ​ມີ​ການ​ຊ້ອມ​ຮົບ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຂອງ Aeolus ຫຼຸດ​ລົງ​ຈາກ​ປະມານ 199 ໄມ​ລ໌ ​ໄປ​ຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ໂລກ​ພຽງ 75 ກິ​ໂລ​ແມັດ. ເວລາ 2:40 ໂມງ ET, ດາວທຽມໄດ້ກາຍເປັນລູກໄຟ, ຕົກຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ຫ້ອງການ Debris Space ຂອງ ESA ໄດ້ຕິດຕາມການສືບເຊື້ອສາຍສຸດທ້າຍຂອງມັນ.

ການກັບຄືນທີ່ຄວບຄຸມຂອງ Aeolus ສະແດງໃຫ້ເຫັນການບິນອະວະກາດແບບຍືນຍົງແລະການປະຕິບັດງານທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທີມງານພາລະກິດໄດ້ຢູ່ກັບດາວທຽມດົນເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້, ນໍາພາການກັບຄືນຂອງມັນແລະຮັບປະກັນການກໍາຈັດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ດັ່ງທີ່ Tommaso Parrinello, ຜູ້ຈັດການພາລະກິດຂອງ Aeolus, ກ່າວວ່າ, "ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການอำລາຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາຕໍ່ພາລະກິດທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນພາດ, ແຕ່ມໍລະດົກຂອງມັນມີຊີວິດຢູ່."

ການກັບຄືນຂອງຍານອາວະກາດທີ່ຖືກຄວບຄຸມນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອະວະກາດແລະຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວຂອງກິດຈະກໍາອະວະກາດ.

ທີ່ມາ: ESA (European Space Agency)

By Robert Andrew

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