ການເອົາຂີ້ເຫຍື້ອອອກ: ດາວທຽມ Aeolus ຕົກລົງມາສູ່ໂລກໃນການຄວບຄຸມຄືນໃຫມ່

ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA) ໄດ້ເຜີຍແຜ່ອະນິເມຊັນໃໝ່ທີ່ສະແດງເຖິງຊ່ວງເວລາສຸດທ້າຍຂອງຍານອາວະກາດ Aeolus ໃນຂະນະທີ່ມັນບິນເຂົ້າໄປທີ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກຄືນໃໝ່. ພາບເຄື່ອນໄຫວ, ສ້າງຂຶ້ນໂດຍນໍາໃຊ້ XNUMX ຮູບສຸດທ້າຍທີ່ຖ່າຍໂດຍດາວທຽມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຍານອາວະກາດໄດ້ລົ້ມລົງ ແລະ ລຸກໄໝ້ຢູ່ໃນຄວາມຕາຍຢ່າງແຮງ. ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຈັບໄດ້ໂດຍ Radar ການຕິດຕາມແລະພາບ (TIRA), radar ການສັງເກດອະວະກາດໃນເຢຍລະມັນ.
Aeolus ໄດ້ໂຄຈອນຮອບໂລກເປັນເວລາ XNUMX ປີແລ້ວ, ໂດຍວັດແທກລົມຂອງດາວເຄາະໃນລະດັບໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດາວທຽມດັ່ງກ່າວກໍາລັງຫມົດນໍ້າມັນແລະກໍາລັງຖືກດຶງລົງໂດຍແຮງໂນ້ມຖ່ວງແລະແຮງດຶງຂອງບັນຍາກາດ. ໃນຄວາມພະຍາຍາມເປັນເອກະລັກເພື່ອຕ້ານກັບບັນຫາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເສດອະວະກາດ, ESA ໄດ້ປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບດາວທຽມກັບຄືນໄປບ່ອນ.
ການກັບຄືນມາແມ່ນມີການຊ້ອມຮົບຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ວົງໂຄຈອນຂອງ Aeolus ຫຼຸດລົງຈາກປະມານ 199 ໄມລ໌ ໄປຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກພຽງ 75 ກິໂລແມັດ. ເວລາ 2:40 ໂມງ ET, ດາວທຽມໄດ້ກາຍເປັນລູກໄຟ, ຕົກຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ. ຫ້ອງການ Debris Space ຂອງ ESA ໄດ້ຕິດຕາມການສືບເຊື້ອສາຍສຸດທ້າຍຂອງມັນ.
ການກັບຄືນທີ່ຄວບຄຸມຂອງ Aeolus ສະແດງໃຫ້ເຫັນການບິນອະວະກາດແບບຍືນຍົງແລະການປະຕິບັດງານທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ທີມງານພາລະກິດໄດ້ຢູ່ກັບດາວທຽມດົນເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້, ນໍາພາການກັບຄືນຂອງມັນແລະຮັບປະກັນການກໍາຈັດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ດັ່ງທີ່ Tommaso Parrinello, ຜູ້ຈັດການພາລະກິດຂອງ Aeolus, ກ່າວວ່າ, "ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການอำລາຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາຕໍ່ພາລະກິດທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນພາດ, ແຕ່ມໍລະດົກຂອງມັນມີຊີວິດຢູ່."
ການກັບຄືນຂອງຍານອາວະກາດທີ່ຖືກຄວບຄຸມນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອໃນອະວະກາດແລະຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວຂອງກິດຈະກໍາອະວະກາດ.
ທີ່ມາ: ESA (European Space Agency)