ບົດບາດຂອງລົມໃນການລະລາຍຂອງ Greenland ແລະແຜ່ນນ້ຳກ້ອນ Antarctic

ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດາເມືອງແຄມທະເລຈາກລະດັບນ້ຳທະເລທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້. ດ້ວຍພະລັງງານທີ່ຈະຈົມນ້ໍາທີ່ມັກຂອງ Mumbai ແລະ New York, ຄວາມເຂົ້າໃຈແຫຼ່ງນ້ໍາແມ່ນສໍາຄັນ.
ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນໃນ Greenland ແລະ Antarctica, ນອກເໜືອຈາກພູເຂົາທີ່ມີນ້ຳກ້ອນແລ້ວ, ຍັງມີນ້ຳກ້ອນພຽງພໍເພື່ອຍົກລະດັບນ້ຳທະເລຂຶ້ນ 210 ຟຸດ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ພາກພື້ນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຈາກໂລກຮ້ອນ.
ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມອາກາດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນ Greenland, ລື່ນກາຍ 3.8 ອົງສາ C ນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1990, ລົມຍັງປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ແຜ່ນນ້ໍາກ້ອນໄດ້ເລັ່ງ. ການສຶກສາໃຫມ່ເປີດເຜີຍວ່າລົມ Foehn ແລະ Katabatic, ເຊິ່ງໄດ້ພັດລົມອາກາດຮ້ອນລົງເທິງພູໄປສູ່ glaciers, ມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການລະລາຍຂອງແຜ່ນກ້ອນໃນ Greenland ແລະ Antarctica.
ໃນສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ອິດທິພົນຂອງພະລັງງານລົມເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວກັບແຜ່ນກ້ອນ Greenland ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 10%. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜົນກະທົບຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບແຜ່ນນ້ໍາກ້ອນ Antarctic ໄດ້ຫຼຸດລົງໂດຍ 32%. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ໂລກຮ້ອນກໍາລັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີກໂລກເຫນືອແລະພາກໃຕ້. ກຣີນແລນໄດ້ກາຍເປັນຮ້ອນຫຼາຍຈົນລົມບໍ່ຈໍາເປັນອີກຕໍ່ໄປ, ຍ້ອນວ່າແສງແດດພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ພາກພື້ນ.
The North Atlantic Oscillation, ປະກົດການດິນຟ້າອາກາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ຄວບຄຸມຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະທິດທາງຂອງລົມຕາເວັນຕົກແລະພະຍຸ, ຍັງມີບົດບາດໃນຄວາມບໍ່ສົມດຸນນີ້. ການປ່ຽນແປງໄປສູ່ໄລຍະໃນທາງບວກໄດ້ນໍາເອົາອາກາດທີ່ອົບອຸ່ນຫຼາຍກວ່າ Greenland ແລະພາກພື້ນ Arctic ອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການລະລາຍເພີ່ມຂຶ້ນ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການລະລາຍຂອງພື້ນຜິວທັງຫມົດໃນ Antarctica ໄດ້ຫຼຸດລົງປະມານ 15% ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2000. ນີ້ສາມາດເປັນຍ້ອນການຫຼຸດຜ່ອນ 32% ຂອງລົມຫຼຸດລົງໃນແຫຼມແລະການປັບປຸງຊັ້ນໂອໂຊນຂອງພາກພື້ນ, ເຊິ່ງດູດຄວາມຮ້ອນຈາກແສງຕາເວັນ. ແລະປົກປ້ອງພື້ນຜິວຈາກການລະລາຍຕື່ມອີກ.
ໃນຂະນະທີ່ການຫຼຸດລົງຂອງການລະລາຍຂອງລົມໃນ Antarctica ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນການພັດທະນາໃນທາງບວກ, ທ່າອ່ຽງການລະລາຍຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ. Antarctica ໄດ້ປະສົບກັບການພັງລົງຂອງຊັ້ນວາງນ້ຳກ້ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ XNUMX ຊັ້ນ, ແລະຖ້າທ່າອ່ຽງນີ້ຍັງສືບຕໍ່, ມັນອາດຈະລົບກວນຮູບແບບການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳມະຫາສະໝຸດທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງຕໍ່ສະພາບອາກາດຂອງໂລກ.
ທັງ Greenland ແລະ Antarctica ແມ່ນຜູ້ປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລ, ແລະການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດແລະການສ້າງແບບຈໍາລອງການລະລາຍຂອງກ້ອນແມ່ນສໍາຄັນ. ການເຂົ້າໃຈຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງລົມ ແລະ ນ້ຳກ້ອນໃນສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຄາດຄະເນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ຳທະເລໃນອະນາຄົດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ດາວເຄາະ.
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