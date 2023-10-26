Moonlight: ປະຕິວັດການສຳຫຼວດດວງຈັນຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ

ຄື້ນທີສອງຂອງການສໍາຫລວດດວງຈັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບຟ້າ, ໂດຍມີໂຄງການ Artemis ນໍາພາຮັບຜິດຊອບ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ບຸກເບີກຂອງພາລະກິດ Apollo ອີງໃສ່ພຽງແຕ່ການສໍາຫຼວດການຖ່າຍຮູບແລະທັກສະຂອງຕົນເອງສໍາລັບການລົງຈອດຕາມດວງຈັນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ອະນາຄົດຂອງການສໍາຫຼວດດວງຈັນແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການສຳຫຼວດດວງຈັນມີຄວາມຍືນຍົງ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄືອຂ່າຍໃໝ່ພວມໄດ້ຮັບການພັດທະນາເພື່ອປະຕິວັດພາລະກິດຂອງດວງຈັນ.
ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນອັນຫນຶ່ງຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະ "ຫມາຍພູມສັນຖານ," ດັ່ງທີ່ອົງການ NASA ວາງໄວ້. ດ້ວຍການຄາດຄະເນ 400 ພາລະກິດຕາມດວງຈັນທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສ້າງລະບົບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການນໍາທາງແລະການສື່ສານທີ່ຊັດເຈນ. ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການນີ້, ອົງການ NASA ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນ LunaNet, ໂຄງການທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍດວງຈັນໃນອະນາຄົດໂດຍຜ່ານມາດຕະຖານແລະພິທີການທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ.
ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2021, ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA) ໄດ້ປະກາດການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບ MoonLight, ເຄືອຂ່າຍທີ່ສະເຫນີທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການນໍາທາງແລະເປີດທາງສໍາລັບອິນເຕີເນັດເທິງດວງຈັນ. ສອງກຸ່ມບໍລິສັດ, ນໍາພາໂດຍ SSTL ແລະ Telespazio ຕາມລໍາດັບ, ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍພື້ນຖານນີ້. MoonLight ໄດ້ຮັບເງິນທຶນເບື້ອງຕົ້ນ 153 ລ້ານເອີໂຣຈາກກອງປະຊຸມສະພາລັດຖະມົນຕີຂອງ ESA, ໂດຍຄາດວ່າຈະມີເງິນທຶນຕື່ມອີກໃນອະນາຄົດ.
ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຄືອຂ່າຍດາວທຽມດວງຈັນທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອນໍາທາງແລະການສື່ສານແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາລະກິດທີ່ມີມະນຸດແລະຫຸ່ນຍົນສາມາດລົງຈອດທຸກບ່ອນເທິງດວງຈັນ, ສະຫນອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນການສໍາຫຼວດ. ກຸ່ມດາວ MoonLight ຍັງຈະແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດໃນປະລິມານ payload, ຄວາມສາມາດໃນການໂອນຂໍ້ມູນ, ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານທີ່ປະເຊີນກັບພາລະກິດໃນປະຈຸບັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ບໍລິການໂທລະຄົມນາຄົມແລະການນໍາທາງຮ່ວມກັນສາມາດນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍການເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ຫວ່າງສໍາລັບເຄື່ອງມືວິທະຍາສາດຫຼືການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ.
ເຄືອຂ່າຍໃນອະນາຄົດຂອງ MoonLight ອາດຈະປະກອບດ້ວຍດາວທຽມ 2025 ຫາ XNUMX ໜ່ວຍ ທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດຮອບດວງຈັນ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສະຫນອງການບໍລິການສໍາລັບພາລະກິດເອກະຊົນແລະສະຖາບັນທັງຫມົດ, ມີແຜນການຈອງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ເພື່ອທົດສອບລະບົບດັ່ງກ່າວ, ESA ວາງແຜນທີ່ຈະເປີດຕົວດາວທຽມສາທິດ Lunar Pathfinder ໃນປີ XNUMX. ດາວທຽມດວງນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການນໍາທາງ ແລະການສື່ສານຂອງດວງຈັນ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີສັນຍານ, ຈີນໄດ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການໂທລະຄົມຕາມດວງຈັນ. ໃນປີ 2018, ອົງການອະວະກາດແຫ່ງຊາດຈີນໄດ້ສົ່ງດາວທຽມ Queqiao-1, ເຊິ່ງໃຊ້ເປັນການສົ່ງຕໍ່ດວງຈັນເພື່ອຈຸດປະສົງການສື່ສານ.
ໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນກາຍເປັນສູນກາງຂອງການສໍາຫຼວດ ແລະການບໍລິການການຄ້າທີ່ມີທ່າແຮງ, ການສ້າງຕັ້ງການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍທີ່ເຂັ້ມແຂງຈະມີຄວາມສໍາຄັນ. ແສງດວງຈັນ ແລະຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ຄ້າຍຄືກັນແມ່ນກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະຕິວັດພາລະກິດຕາມດວງຈັນ ແລະເປີດທາງໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ການສຳຫຼວດບໍ່ມີຂອບເຂດ.
FAQ
1. ຈຸດປະສົງຂອງ Moonlight ແມ່ນຫຍັງ?
Moonlight ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການບໍລິການນໍາທາງແລະການສື່ສານສໍາລັບພາລະກິດຂອງດວງຈັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດລົງຈອດຢູ່ທຸກບ່ອນເທິງດວງຈັນ.
2. Moonlight ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ພາລະກິດໃນອະນາຄົດແນວໃດ?
Moonlight ຈະແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດໃນປະລິມານ payload, ຄວາມສາມາດໃນການໂອນຂໍ້ມູນ, ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານທີ່ປະເຊີນກັບພາລະກິດໃນປະຈຸບັນ. ນອກນີ້ ຍັງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ໃນອະວະກາດ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີງົບປະມານຈຳກັດ ເພື່ອສຳຫຼວດດວງຈັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າອີກ.
3. ໃຜເປັນຜູ້ນໍາພາໂຄງການ Moonlight?
ໂຄງການ Moonlight ແມ່ນນໍາພາໂດຍສອງບໍລິສັດ: ຫນຶ່ງນໍາໂດຍ SSTL, ເຊິ່ງປະກອບມີບໍລິສັດເຊັ່ນ SES, Airbus, ແລະ Kongsberg Satellite Services, ແລະອີກບໍລິສັດຫນຶ່ງນໍາໂດຍ Telespazio, ເຊິ່ງປະກອບມີບໍລິສັດເຊັ່ນ Thales Alenia Space ແລະ Inmarsat.
4. ດາວທຽມສາທິດ Lunar Pathfinder ຈະຖືກສົ່ງອອກເມື່ອໃດ?
ESA ວາງແຜນທີ່ຈະເປີດຕົວດາວທຽມສາທິດ Lunar Pathfinder, ພັດທະນາໂດຍ SSTL, ໃນປີ 2025. ດາວທຽມດວງນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດຂອງການນໍາທາງແລະການສື່ສານຂອງດວງຈັນ.