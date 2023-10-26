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Moonlight: ປະຕິວັດການສຳຫຼວດດວງຈັນຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ

ByGabriel Botha

Oct 26, 2023
Moonlight: ປະຕິວັດການສຳຫຼວດດວງຈັນຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ

ຄື້ນທີສອງຂອງການສໍາຫລວດດວງຈັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບຟ້າ, ໂດຍມີໂຄງການ Artemis ນໍາພາຮັບຜິດຊອບ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ບຸກເບີກຂອງພາລະກິດ Apollo ອີງໃສ່ພຽງແຕ່ການສໍາຫຼວດການຖ່າຍຮູບແລະທັກສະຂອງຕົນເອງສໍາລັບການລົງຈອດຕາມດວງຈັນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ອະນາຄົດຂອງການສໍາຫຼວດດວງຈັນແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ສຳ​ຫຼວດດວງ​ຈັນ​ມີ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ, ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ​ແລະ ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໃໝ່​ພວມ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພັດທະນາ​ເພື່ອ​ປະຕິ​ວັດ​ພາລະກິດ​ຂອງ​ດວງ​ຈັນ.

ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນອັນຫນຶ່ງຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະ "ຫມາຍພູມສັນຖານ," ດັ່ງທີ່ອົງການ NASA ວາງໄວ້. ດ້ວຍການຄາດຄະເນ 400 ພາລະກິດຕາມດວງຈັນທີ່ວາງແຜນໄວ້ໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສ້າງລະບົບທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການນໍາທາງແລະການສື່ສານທີ່ຊັດເຈນ. ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການນີ້, ອົງການ NASA ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນ LunaNet, ໂຄງການທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍດວງຈັນໃນອະນາຄົດໂດຍຜ່ານມາດຕະຖານແລະພິທີການທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ.

ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2021, ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA) ໄດ້ປະກາດການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບ MoonLight, ເຄືອຂ່າຍທີ່ສະເຫນີທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການນໍາທາງແລະເປີດທາງສໍາລັບອິນເຕີເນັດເທິງດວງຈັນ. ສອງກຸ່ມບໍລິສັດ, ນໍາພາໂດຍ SSTL ແລະ Telespazio ຕາມລໍາດັບ, ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍພື້ນຖານນີ້. MoonLight ໄດ້ຮັບເງິນທຶນເບື້ອງຕົ້ນ 153 ລ້ານເອີໂຣຈາກກອງປະຊຸມສະພາລັດຖະມົນຕີຂອງ ESA, ໂດຍຄາດວ່າຈະມີເງິນທຶນຕື່ມອີກໃນອະນາຄົດ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຄືອຂ່າຍດາວທຽມດວງຈັນທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອນໍາທາງແລະການສື່ສານແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາລະກິດທີ່ມີມະນຸດແລະຫຸ່ນຍົນສາມາດລົງຈອດທຸກບ່ອນເທິງດວງຈັນ, ສະຫນອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນການສໍາຫຼວດ. ກຸ່ມດາວ MoonLight ຍັງຈະແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດໃນປະລິມານ payload, ຄວາມສາມາດໃນການໂອນຂໍ້ມູນ, ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານທີ່ປະເຊີນກັບພາລະກິດໃນປະຈຸບັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ບໍລິການໂທລະຄົມນາຄົມແລະການນໍາທາງຮ່ວມກັນສາມາດນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍການເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ຫວ່າງສໍາລັບເຄື່ອງມືວິທະຍາສາດຫຼືການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ.

ເຄືອຂ່າຍໃນອະນາຄົດຂອງ MoonLight ອາດຈະປະກອບດ້ວຍດາວທຽມ 2025 ຫາ XNUMX ໜ່ວຍ ທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດຮອບດວງຈັນ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສະຫນອງການບໍລິການສໍາລັບພາລະກິດເອກະຊົນແລະສະຖາບັນທັງຫມົດ, ມີແຜນການຈອງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ເພື່ອທົດສອບລະບົບດັ່ງກ່າວ, ESA ວາງແຜນທີ່ຈະເປີດຕົວດາວທຽມສາທິດ Lunar Pathfinder ໃນປີ XNUMX. ດາວທຽມດວງນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການນໍາທາງ ແລະການສື່ສານຂອງດວງຈັນ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄວາມ​ກ້າວ​ຫນ້າ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ສັນ​ຍານ​, ຈີນ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ກ້າວ​ຫນ້າ​ໃນ​ການ​ໂທລະ​ຄົມ​ຕາມ​ດວງ​ຈັນ​. ໃນ​ປີ 2018, ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈີນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ Queqiao-1, ເຊິ່ງ​ໃຊ້​ເປັນ​ການ​ສົ່ງ​ຕໍ່​ດວງ​ຈັນ​ເພື່ອ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ສື່​ສານ.

ໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນກາຍເປັນສູນກາງຂອງການສໍາຫຼວດ ແລະການບໍລິການການຄ້າທີ່ມີທ່າແຮງ, ການສ້າງຕັ້ງການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍທີ່ເຂັ້ມແຂງຈະມີຄວາມສໍາຄັນ. ແສງດວງຈັນ ແລະຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ຄ້າຍຄືກັນແມ່ນກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະຕິວັດພາລະກິດຕາມດວງຈັນ ແລະເປີດທາງໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ການສຳຫຼວດບໍ່ມີຂອບເຂດ.

FAQ

1. ຈຸດປະສົງຂອງ Moonlight ແມ່ນຫຍັງ?

Moonlight ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການບໍລິການນໍາທາງແລະການສື່ສານສໍາລັບພາລະກິດຂອງດວງຈັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດລົງຈອດຢູ່ທຸກບ່ອນເທິງດວງຈັນ.

2. Moonlight ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ພາລະກິດໃນອະນາຄົດແນວໃດ?

Moonlight ຈະແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດໃນປະລິມານ payload, ຄວາມສາມາດໃນການໂອນຂໍ້ມູນ, ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສື່ສານທີ່ປະເຊີນກັບພາລະກິດໃນປະຈຸບັນ. ນອກ​ນີ້ ຍັງ​ຈະ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ອະວະກາດ ​ແລະ ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ທີ່​ມີ​ງົບປະມານ​ຈຳກັດ ​ເພື່ອ​ສຳ​ຫຼວດດວງ​ຈັນ​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ກວ່າ​ອີກ.

3. ໃຜເປັນຜູ້ນໍາພາໂຄງການ Moonlight?

ໂຄງການ Moonlight ແມ່ນນໍາພາໂດຍສອງບໍລິສັດ: ຫນຶ່ງນໍາໂດຍ SSTL, ເຊິ່ງປະກອບມີບໍລິສັດເຊັ່ນ SES, Airbus, ແລະ Kongsberg Satellite Services, ແລະອີກບໍລິສັດຫນຶ່ງນໍາໂດຍ Telespazio, ເຊິ່ງປະກອບມີບໍລິສັດເຊັ່ນ Thales Alenia Space ແລະ Inmarsat.

4. ດາວ​ທຽມ​ສາ​ທິດ Lunar Pathfinder ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ອອກ​ເມື່ອ​ໃດ?

ESA ວາງແຜນທີ່ຈະເປີດຕົວດາວທຽມສາທິດ Lunar Pathfinder, ພັດທະນາໂດຍ SSTL, ໃນປີ 2025. ດາວທຽມດວງນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນອະນາຄົດຂອງການນໍາທາງແລະການສື່ສານຂອງດວງຈັນ.

By Gabriel Botha