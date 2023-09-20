ການລະເບີດຂອງແສງຕາເວັນຂະໜາດໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍຸແມ່ເຫຼັກຢູ່ເທິງໂລກ

ການລະເບີດຄັ້ງໃຫຍ່ຈາກດວງອາທິດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ໂລກ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດພາຍຸແມ່ເຫຼັກ. ເຫດການນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວລົມແສງຕາເວັນອ້ອມຮອບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາມີຄວາມໄວເກີນ 1,980,000 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ພ້ອມກັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ plasma ເພີ່ມຂຶ້ນສາມເທົ່າ.
ສາເຫດຂອງພະຍຸແມ່ເຫຼັກກ້ອນນີ້ແມ່ນ Coronal Mass Ejection (CME), ເຊິ່ງມາເຖິງປະມານ 12 ຊົ່ວໂມງໄວກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ ຫຼັງຈາກລະເບີດຂຶ້ນຈາກດວງອາທິດ. A CME ແມ່ນການລະເບີດຂອງ plasma ແລະແມ່ເຫຼັກທີ່ມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກຊັ້ນນອກຂອງດວງອາທິດ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ corona. ການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຂັບໄລ່ວັດຖຸຫຼາຍຕື້ໂຕນ ໃນຂະນະທີ່ມີສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີນກວ່າອິດທິພົນແມ່ເຫຼັກປົກກະຕິຂອງດວງອາທິດຢູ່ໃນດາວເຄາະ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ການປ່ອຍ CME ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດພາຍຸແມ່ເຫຼັກທີ່ສໍາຄັນໃນທັນທີ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາສືບຕໍ່ຜ່ານຜົນກະທົບແມ່ເຫຼັກທີ່ຍັງຄ້າງຄາຂອງ CME, ພາຍຸແມ່ເຫຼັກຊັ້ນ G1 ທີ່ອ່ອນໂຍນໄດ້ເກີດຂື້ນ. ພາຍຸລູກນີ້ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ ແລະ ລົບກວນສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນອະວະກາດ.
ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າ CMEs, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ມີທ່າແຮງພິເສດ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະລົບກວນໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງໂລກ. ລະບົບເຊັ່ນຕາຂ່າຍພະລັງງານ, ສູນຂໍ້ມູນ, ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມ, ການຂົນສົ່ງ, ດາວທຽມ, ແລະເຄືອຂ່າຍ IT ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂັດຂວາງນີ້. CME ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນຢູ່ໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຊັ້ນນອກຂອງໂລກ, ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງອິດທິພົນທີ່ລົບກວນຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສ່ຽງ ແລະສິ່ງລົບກວນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບແສງຕາເວັນເຫຼົ່ານີ້, ພວກມັນຍັງສາມາດສ້າງແສງແສງເງິນແສງອາທິດທີ່ງົດງາມໃນເຂດຂົ້ວໂລກ. ການສະແດງແສງສະຫວ່າງທີ່ສວຍງາມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜົນມາຈາກ ion ທີ່ມີຄ່າໄຟຟ້າໃນບັນຍາກາດຂອງໂລກ colliding ກັບອົກຊີເຈນແລະໄນໂຕຣເຈນອະຕອມໃນເຂດຂົ້ວໂລກ.
ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດຊື່ນຊົມຄວາມງາມຂອງປະກົດການທໍາມະຊາດເຫຼົ່ານີ້, ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອເຂົ້າໃຈເຖິງອັນຕະລາຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນທີ່ flares ແສງຕາເວັນແລະ CMEs ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດລະບົບເຕັກໂນໂລຢີຂອງໂລກ. ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງສຶກສາເຫດການເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງພາກພຽນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງມັນແລະສ້າງຍຸດທະສາດເພື່ອປົກປ້ອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນ.
ນິຍາມ:
– ພາຍຸ Geomagnetic: ເປັນການລົບກວນຢູ່ໃນແມ່ເຫຼັກໂລກທີ່ເກີດຈາກລົມແສງຕາເວັນຕົກ. ມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບເຕັກໂນໂລຢີແລະສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດ.
– ຄວາມໄວລົມແສງຕາເວັນ: ຄວາມໄວທີ່ລົມແສງຕາເວັນ, ກະແສຂອງອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກດວງອາທິດ, ເດີນທາງ.
– ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ plasma: ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ plasma, ໃນຊ່ອງທີ່ກຳນົດ.
– Coronal Mass Ejection (CME): ການລະເບີດທີ່ມີອໍານາດຂອງ plasma ແລະແມ່ເຫຼັກທີ່ແຕກອອກມາຈາກຊັ້ນນອກຂອງດວງອາທິດ, corona.
– Aurora: ເປັນການສະແດງແສງສະຫວ່າງທໍາມະຊາດຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າຂອງໂລກ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຫັນໄດ້ໃນເຂດຂົ້ວໂລກ, ທີ່ເກີດຈາກປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງລົມແສງຕາເວັນແລະບັນຍາກາດຂອງໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບໍ່ມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນສະເພາະທີ່ໄດ້ກ່າວມາ.