ແສງພາກເຫນືອເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນຂອງໄອແລນ

ແສງພາກເຫນືອ, ຫນຶ່ງໃນການສະແດງທໍາມະຊາດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ສຸດໃນໂລກ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຈໍາກັດພຽງແຕ່ໄອແລນຫຼືອາລາສກາ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ແສງສະຫວ່າງທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຫັນໄດ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດໄອແລນ. ໃນຂະນະທີ່ເມກບາງຄັ້ງສາມາດຂັດຂວາງທັດສະນະ, ໃນຕອນກາງຄືນທີ່ຊັດເຈນທີ່ມີກິດຈະກໍາແສງຕາເວັນທີ່ເຫມາະສົມ, ແສງສະຫວ່າງພາກເຫນືອສາມາດສັງເກດເຫັນຈາກຝັ່ງເຫນືອ, ບາງສ່ວນຂອງຊາຍຝັ່ງ Antrim, Co Mayo, Ashbourne ໃນ Co Meath, ແລະແມ້ກະທັ້ງເຂດ Dublin ໃນລະຫວ່າງການສະແດງທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງປະກົດການຊັ້ນສູງນີ້, equinox ທີ່ຈະມາເຖິງໃນວັນທີ 23 ກັນຍາອາດຈະໃຫ້ໂອກາດດີກ່ວາປົກກະຕິ. ນີ້ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກເງື່ອນໄຂໃນພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໂລກແລະຄວາມອຽງຂອງດາວເຄາະໃນເວລານີ້ໂດຍສະເພາະ. ການປ່ຽນແປງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເບິ່ງເຫັນຂອງແສງພາກເຫນືອ, ແລະໃນໄລຍະ equinox, ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ສອດຄ່ອງຫຼາຍເອື້ອອໍານວຍສໍາລັບການເບິ່ງການສະແດງແສງສະຫວ່າງທໍາມະຊາດນີ້.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າບໍ່ເຄີຍມີການຮັບປະກັນຂອງການເປັນພະຍານເຖິງແສງເຫນືອ. ພວກມັນເປັນປະກົດການທໍາມະຊາດທີ່ຂຶ້ນກັບປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງ, ລວມທັງກິດຈະກໍາແສງຕາເວັນແລະສະພາບອາກາດ. ທ້ອງຟ້າທີ່ມີເມກໝອກສາມາດຂັດຂວາງການເບິ່ງເຫັນໄດ້, ສະນັ້ນ ຄວນກວດເບິ່ງພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ເລືອກບ່ອນຢູ່ຫ່າງຈາກມົນລະພິດທາງແສງເພື່ອໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເຫັນແສງເໜືອ.
ແສງພາກເຫນືອ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທາງວິທະຍາສາດໃນນາມ aurora borealis, ເປັນການສະແດງທີ່ຫນ້າຈັບໃຈຂອງແສງທີ່ມີສີສັນໃນທ້ອງຟ້າທີ່ເກີດຈາກປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງອະນຸພາກຂອງແສງຕາເວັນແລະພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ. ແສງໄຟເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປາກົດເປັນສີຂຽວ, ແລະບາງຄັ້ງສີບົວ, ສີຟ້າ, ຫຼືສີມ່ວງ, ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ຜູ້ທີ່ໂຊກດີພຽງພໍທີ່ຈະເປັນພະຍານ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນປະເທດໄອແລນແລະຊອກຫາປະສົບການ magic ຂອງແສງພາກເຫນືອ, ຮັກສາຕາອອກສໍາລັບຕອນກາງຄືນທີ່ຈະແຈ້ງປະມານ equinox ແລະມຸ່ງຫນ້າໄປຍັງສະຖານທີ່ທີ່ມີມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງຫນ້ອຍ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີການຮັບປະກັນ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການເປັນພະຍານເຖິງປະກົດການທໍາມະຊາດທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈນີ້ແມ່ນແນ່ນອນວ່າມີຄ່າຄວນພະຍາຍາມ.
ນິຍາມ:
– ແສງພາກເຫນືອ: ຍັງເອີ້ນວ່າ aurora borealis, ແສງພາກເຫນືອແມ່ນການສະແດງແສງສະຫວ່າງທໍາມະຊາດທີ່ເກີດຂື້ນໃນເຂດຂົ້ວໂລກເນື່ອງຈາກປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງອະນຸພາກແສງຕາເວັນກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ.
– Equinox: equinox ເປັນຊ່ວງເວລາຂອງປີທີ່ດວງອາທິດຜ່ານເສັ້ນສູນສູດຊັ້ນສູງ, ເຮັດໃຫ້ເວລາກາງເວັນ ແລະກາງຄືນມີຄວາມຍາວເທົ່າກັນສຳລັບສະຖານທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ໃນໂລກ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Lisa Salmon, PA (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)