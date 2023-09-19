ປະສົບການແສງພາກເຫນືອທີ່ສວຍງາມໃນໄອແລນ

ແສງພາກເຫນືອ, ປະກົດການທໍາມະຊາດທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ, ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນທົ່ວໄອແລນ. ໃນຂະນະທີ່ປະເທດໄອສແລນ ແລະອາລາສກາ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການສະແດງຂອງ Aurora Borealis, ປະເທດໄອແລນໃຫ້ໂອກາດພິເສດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງການສະແດງແສງສະຫວ່າງທີ່ງົດງາມນີ້. ແສງໄຟມັກຈະປາກົດເປັນສີຂຽວສົດໃສ, ແລະບາງຄັ້ງກໍ່ມີສີບົວ, ສີຟ້າ, ແລະສີມ່ວງ, ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃນທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ.
David Moore, ບັນນາທິການຂອງວາລະສານ Astronomy Ireland, ອະທິບາຍວ່າ ໂອກາດທີ່ຈະເຫັນແສງພາກເຫນືອແມ່ນສູງຂື້ນໃນຊ່ວງ equinox, ເຊິ່ງຕົກໃນວັນທີ 23 ກັນຍາປີນີ້. ສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ ແລະຄວາມອຽງຂອງດາວເຄາະມີບົດບາດໃນການສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແສງໄຟປະກົດຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າບໍ່ມີການຮັບປະກັນທີ່ຈະເຫັນປະກົດການທໍາມະຊາດນີ້.
ສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການເບິ່ງແສງສະຫວ່າງໃນປະເທດໄອແລນແມ່ນເຂດຊົນນະບົດໃນເຂດຊົນນະບົດແລະບາງສ່ວນຂອງຊາຍຝັ່ງ Antrim. ພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຊັດເຈນຂອງມະຫາສະຫມຸດ Atlantic ໂດຍບໍ່ມີການລົບກວນຂອງແສງເມືອງ. Mayo, ຍັງຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມຊາຍຝັ່ງ Atlantic, ແມ່ນອີກສະຖານທີ່ແນະນໍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າທ້ອງຟ້າຈະແຈ້ງ, ແສງສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນໃນປະເທດ.
ການສ້າງຕັ້ງຂອງແສງພາກເຫນືອເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍແສງຕາເວັນ flares ເທິງດວງອາທິດ, ເຊິ່ງປ່ອຍອາຍແກັສຈໍານວນມະຫາສານເຂົ້າໄປໃນອາວະກາດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ປະຕິສໍາພັນກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກແລະຖືກດຶງໄປສູ່ຂົ້ວເຫນືອແລະໃຕ້. ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນປະທະກັບອະຕອມແລະໂມເລກຸນໃນບັນຍາກາດ, ສີທີ່ສົດໃສຂອງແສງໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ.
ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໂອກາດທີ່ຈະເຫັນ Aurora Borealis, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຢູ່ຫ່າງຈາກແສງທຽມ. ຊາວເມືອງອາດຈະໄດ້ເຫັນພຽງແຕ່ການສະແດງໃຫຍ່, ແຕ່ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຢູ່ຫ່າງຈາກແສງສະຫວ່າງ, ສາມາດຊົມວິວທີ່ສວຍງາມ. ເຖິງວ່າຈະມີແສງສະຫວ່າງທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້, ນັກດາລາສາດສາມາດຄາດຄະເນການປະກົດຕົວຂອງພວກເຂົາໂດຍການຕິດຕາມກິດຈະກໍາຂອງແສງຕາເວັນ.
Astronomy Ireland ໃຫ້ບໍລິການແຈ້ງເຕືອນແສງເງິນແສງທອງ, ສະເໜີການອັບເດດປະຈໍາວັນກ່ຽວກັບສະພາບທ້ອງຟ້າ, ລວມທັງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການເຫັນແສງພາກເຫນືອ. ໃນຂະນະທີ່ແສງສາມາດປາກົດໄດ້ທຸກເວລາຂອງຕອນກາງຄືນ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະມີທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງສໍາລັບການເບິ່ງເຫັນທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າສະພາບອາກາດຂອງໄອແລນສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມີເມກແລະຝົນຕົກເລື້ອຍໆ, ມັນກໍ່ຍັງມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງແສງເຫນືອ. ໃນຂະນະທີ່ກິດຈະກໍາຂອງດວງອາທິດສູງສຸດໃນປີ 2025, ສອງສາມປີຂ້າງຫນ້າແມ່ນເຫມາະສົມໂດຍສະເພາະສໍາລັບການປະສົບສິ່ງມະຫັດສະຈັນທໍາມະຊາດນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ກະກຽມສໍາລັບຄືນ magical ພາຍໃຕ້ທ້ອງຟ້າໄອແລນ illuminated.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາລະສານດາລາສາດໄອແລນ.