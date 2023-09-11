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ດາວເຄາະນ້ອຍ: ຜູ້ທຳລາຍ ແລະຜູ້ສ້າງຊີວິດເທິງໂລກ?

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
ດາວເຄາະນ້ອຍ: ຜູ້ທຳລາຍ ແລະຜູ້ສ້າງຊີວິດເທິງໂລກ?

ນັກວິທະຍາສາດກຳລັງຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຫ້າວຫັນເພື່ອປົກປ້ອງໂລກຈາກຜົນກະທົບທີ່ເປັນຮູບດາວທີ່ອາດຈະເກີດໄພພິບັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນກະທົບເປັນຮູບດາວຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນອະດີດອາດຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ດໍາເນີນໂດຍ Nicholas Wogan, ນັກດາລາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລວໍຊິງຕັນ, ຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຫີນອະວະກາດຍັກໃຫຍ່ປະສົມກັບຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ນໍາໄປສູ່ການເກີດໃຫມ່ຂອງຊີວິດ.

ອີງ​ຕາມ​ການ​ສຶກ​ສາ, ຜົນ​ກະ​ທົບ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ຈາກ​ຮູບ​ດາວ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ສູງ​ຂອງ hydrogen cyanide, ເປັນ​ສານ​ປະ​ສົມ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ສໍາ​ລັບ​ຊີ​ວິດ, ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ເທິງ​ຂອງ​ໂລກ. ສົມມຸດຕິຖານນີ້ສະຫນອງການແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງວິທີການທີ່ບັນຍາກາດຂອງໂລກໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກການເປັນຫມັນໄປສູ່ຊີວະວິທະຍາ.

ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພິຈາລະນາພູເຂົາໄຟເປັນແຫຼ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງ methane ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວິວັດທະນາການຂອງຊີວິດ, ການວິເຄາະທາງເຄມີຂອງໂງ່ນຫີນບູຮານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດາວເຄາະນ້ອຍອາດຈະຮັບຜິດຊອບໃນການສີດ methane ທີ່ຈໍາເປັນເຂົ້າໄປໃນອາກາດ. ເປັນຮູບດາວທີ່ອຸດົມດ້ວຍທາດເຫຼັກສາມາດເຮັດປະຕິກິລິຍາກັບມະຫາສະໝຸດທີ່ເກີດເປັນໄອອາຍ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ບັນຍາກາດອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍນໍ້າ, ໄຮໂດເຈນ ແລະຄາບອນ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ໃນຂະນະທີ່ບັນຍາກາດເຢັນລົງ, ຝົນມີເທນເຂົ້າໄປໃນມະຫາສະຫມຸດ, ສ້າງໂມເລກຸນ prebiotic ເຊັ່ນ hydrogen cyanide.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ສົມມຸດຕິຖານຂອງເຄມີສາດທີ່ຊ່ວຍເປັນຮູບດາວແມ່ນຫນ້າສົນໃຈ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັບຮູ້ວ່າມັນຍັງບໍ່ທັນເປັນຄວາມຈິງທີ່ພິສູດໄດ້. ຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມຂອງເຄມີສາດອິນຊີທີ່ນໍາໄປສູ່ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຢືນຢັນທິດສະດີນີ້.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳພັນທີ່ແປກປະຫຼາດລະຫວ່າງດາວເຄາະນ້ອຍ ແລະ ຊີວິດໃນໂລກ. ອົງ​ການ​ຊັ້ນ​ສູງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ພິນາດ​ໃຫຍ່​ກໍ​ອາດ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊີ​ວິດ ດັ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ຮູ້​ຈັກ​ມັນ. ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບເປັນຮູບດາວທີ່ສໍາຄັນໃນອະນາຄົດໃນຂະນະທີ່ການຮັບຮູ້ຄວາມສົມດູນ precarious ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສຶກສາຈາກ Nicholas Wogan, ມະຫາວິທະຍາໄລ Washington
- ການສໍາພາດກັບ Nicholas Wogan ໃນ The Daily Beast

By Robert Andrew

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