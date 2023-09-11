ດາວເຄາະນ້ອຍ: ຜູ້ທຳລາຍ ແລະຜູ້ສ້າງຊີວິດເທິງໂລກ?

ນັກວິທະຍາສາດກຳລັງຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຫ້າວຫັນເພື່ອປົກປ້ອງໂລກຈາກຜົນກະທົບທີ່ເປັນຮູບດາວທີ່ອາດຈະເກີດໄພພິບັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນກະທົບເປັນຮູບດາວຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນອະດີດອາດຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ດໍາເນີນໂດຍ Nicholas Wogan, ນັກດາລາສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລວໍຊິງຕັນ, ຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຫີນອະວະກາດຍັກໃຫຍ່ປະສົມກັບຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ນໍາໄປສູ່ການເກີດໃຫມ່ຂອງຊີວິດ.
ອີງຕາມການສຶກສາ, ຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຈາກຮູບດາວທີ່ສາມາດນໍາສະເຫນີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງຂອງ hydrogen cyanide, ເປັນສານປະສົມທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຊີວິດ, ເຂົ້າໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມເທິງຂອງໂລກ. ສົມມຸດຕິຖານນີ້ສະຫນອງການແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງວິທີການທີ່ບັນຍາກາດຂອງໂລກໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກການເປັນຫມັນໄປສູ່ຊີວະວິທະຍາ.
ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພິຈາລະນາພູເຂົາໄຟເປັນແຫຼ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງ methane ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວິວັດທະນາການຂອງຊີວິດ, ການວິເຄາະທາງເຄມີຂອງໂງ່ນຫີນບູຮານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດາວເຄາະນ້ອຍອາດຈະຮັບຜິດຊອບໃນການສີດ methane ທີ່ຈໍາເປັນເຂົ້າໄປໃນອາກາດ. ເປັນຮູບດາວທີ່ອຸດົມດ້ວຍທາດເຫຼັກສາມາດເຮັດປະຕິກິລິຍາກັບມະຫາສະໝຸດທີ່ເກີດເປັນໄອອາຍ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ບັນຍາກາດອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍນໍ້າ, ໄຮໂດເຈນ ແລະຄາບອນ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ໃນຂະນະທີ່ບັນຍາກາດເຢັນລົງ, ຝົນມີເທນເຂົ້າໄປໃນມະຫາສະຫມຸດ, ສ້າງໂມເລກຸນ prebiotic ເຊັ່ນ hydrogen cyanide.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ສົມມຸດຕິຖານຂອງເຄມີສາດທີ່ຊ່ວຍເປັນຮູບດາວແມ່ນຫນ້າສົນໃຈ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຮັບຮູ້ວ່າມັນຍັງບໍ່ທັນເປັນຄວາມຈິງທີ່ພິສູດໄດ້. ຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມຂອງເຄມີສາດອິນຊີທີ່ນໍາໄປສູ່ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຢືນຢັນທິດສະດີນີ້.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳພັນທີ່ແປກປະຫຼາດລະຫວ່າງດາວເຄາະນ້ອຍ ແລະ ຊີວິດໃນໂລກ. ອົງການຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມພິນາດໃຫຍ່ກໍອາດເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການພັດທະນາຊີວິດ ດັ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກມັນ. ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບເປັນຮູບດາວທີ່ສໍາຄັນໃນອະນາຄົດໃນຂະນະທີ່ການຮັບຮູ້ຄວາມສົມດູນ precarious ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສຶກສາຈາກ Nicholas Wogan, ມະຫາວິທະຍາໄລ Washington
- ການສໍາພາດກັບ Nicholas Wogan ໃນ The Daily Beast