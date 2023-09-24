The Microbiota Vault: ຮັກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຈຸລິນຊີເພື່ອສຸຂະພາບ

ພັນລ້ານຈຸລິນຊີອາໄສຢູ່ໃນລະບົບຍ່ອຍອາຫານຂອງມະນຸດ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາສຸຂະພາບໂດຍລວມ. ຈຸລິນຊີເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ເຊື້ອເຫັດ, ແລະຈຸລິນຊີອື່ນໆ, ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານຕ່າງໆໃນສະຫວັດດີການຂອງພວກເຮົາ, ຈາກລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງພວກເຮົາກັບ metabolism ຂອງພວກເຮົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະຈຸບັນນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສົ່ງສຽງເຕືອນ, ເຕືອນວ່າການຫັນເປັນຕົວເມືອງຢ່າງໄວວາ, ອຸດສາຫະກໍາ, ແລະການປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂລກທີ່ທັນສະໄຫມຂອງພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງ microbiota ເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສ່ຽງ.
ເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ນີ້, ທີມງານຂອງນັກວິທະຍາສາດໃນສະວິດເຊີແລນໄດ້ສ້າງຕັ້ງ Microbiota Vault. ໂຄງການນະວັດຕະກໍານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເກັບກໍາຕົວຢ່າງອາຈົມຈາກຊຸມຊົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກ, ຕັ້ງແຕ່ລາວໄປເອທິໂອເປຍ. ແບບຈຳລອງຈາກບ່ອນເກັບມ້ຽນແກ່ນພັນໂລກທີ່ມີຊື່ສຽງໃນເມືອງ Svalbard, ປະເທດນໍເວ, ເຊິ່ງປົກປ້ອງແນວພັນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງລ້ານຕົວຢ່າງ, Microbiota Vault ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນການສຳຮອງ microbiota ຖາວອນ.
ເຊັ່ນດຽວກັບ Global Seed Vault ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປັກຮັກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການປູກພືດ, Microbiota Vault ຊອກຫາການເກັບຮັກສາແລະທ່າແຮງທີ່ຈະຟື້ນຟູຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຈຸລິນຊີທີ່ສູນເສຍໄປເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດໃນອະນາຄົດ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເມັດສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຟື້ນຟູແລະຟື້ນຟູປະຊາກອນພືດ, ຄວາມຫວັງແມ່ນວ່າ microbiota ເກັບຮັກສາໄວ້ຈະເປັນແຫຼ່ງສໍາລັບການປິ່ນປົວແບບໃຫມ່ແລະການປິ່ນປົວໃນອະນາຄົດ.
ໂດຍການເກັບຕົວຢ່າງຈາກປະຊາກອນຕ່າງໆ, Microbiota Vault ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເກັບກໍາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຈຸລິນຊີຢ່າງເຕັມທີ່ແລະຮັບປະກັນວ່າມັນຖືກປົກປ້ອງສໍາລັບລຸ້ນຕໍ່ໄປ. ວັດຖຸພັນທຸກໍານີ້ສະແດງເຖິງຊັບພະຍາກອນອັນລ້ໍາຄ່າທີ່ສາມາດປົດລັອກວິທີແກ້ໄຂໃຫມ່ສໍາລັບເງື່ອນໄຂສຸຂະພາບຕ່າງໆ.
ການຮັກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຈຸລິນຊີແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ເນື່ອງຈາກວ່າການລົບກວນຂອງ microbiota ໄດ້ຖືກເຊື່ອມໂຍງກັບບັນຫາສຸຂະພາບຕ່າງໆ, ລວມທັງພະຍາດ autoimmune, ອາການແພ້, ໂລກອ້ວນ, ແລະຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງຊຸມຊົນຈຸລິນຊີແລະສຸຂະພາບຂອງມະນຸດແມ່ນເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາການແຊກແຊງແລະການປິ່ນປົວເປົ້າຫມາຍ.
Microbiota Vault ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນພະຍານເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຮັບຮູ້ບົດບາດອັນສໍາຄັນຂອງຈຸລິນຊີໃນສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ໂດຍການຮັກສາແລະການສຶກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງ microbiota, ພວກເຮົາສາມາດປົດລັອກທ່າແຮງສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານການແພດແລະຮັບປະກັນອະນາຄົດທີ່ມີສຸຂະພາບດີສໍາລັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໆໄປ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Global Seed Vault – Svalbard, ນໍເວ
- ທີມງານໂຄງການ Microbiota Vault ໃນສະວິດເຊີແລນ