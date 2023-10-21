ສາກົນສັງເກດຄືນດວງຈັນ 2023: ເຫດການຊັ້ນສູງທີ່ຄວນເບິ່ງ

ໃນທ້າຍອາທິດນີ້, ໃນວັນເສົາ, ເດືອນຕຸລາ 21, ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນທົ່ວໂລກຈະໄປເຕົ້າໂຮມກັນພາຍນອກເພື່ອຊົມຄວາມງາມຂອງດາວທຽມທໍາມະຊາດຂອງພວກເຮົາ, ດວງຈັນ. ເຫດການປະຈໍາປີນີ້, ເອີ້ນວ່າ International Observe the Moon Night, ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມຢ່າງຈິງຈັງໂດຍອົງການ NASA ແລະມີຫຼາຍກວ່າ 3,000 ເຫດການທີ່ລົງທະບຽນຢູ່ໃນອາເມລິກາເຫນືອເທົ່ານັ້ນ.
ເຫດຜົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໄລຍະເວລາສະເພາະນີ້ແມ່ນໄລຍະປະຈຸບັນຂອງດວງຈັນ, ເຊິ່ງເປັນໄຕມາດທໍາອິດ. ໄລຍະນີ້ມັກຈະຖືວ່າເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສັງເກດດວງເດືອນ ເພາະມັນມີຄວາມສະຫວ່າງແຕ່ບໍ່ສະຫວ່າງເກີນໄປ, ເຮັດໃຫ້ມັນສົມບູນແບບສໍາລັບນັກ stargazers. ນອກຈາກນັ້ນ, ໄລຍະນີ້ຍັງສະຫນອງໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຈະເປັນພະຍານເຖິງບາງສະຖານທີ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈທີ່ສຸດຂອງດວງຈັນ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະຊອກຫາຫຍັງ, NASA ໄດ້ໃຫ້ແຜນທີ່ດວງຈັນທີ່ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ສໍາລັບແຕ່ລະ hemisphere. ແຜນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ເນັ້ນໃສ່ດວງຈັນທີ່ສຳຄັນ, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມືດປົກຄຸມປະມານ XNUMX/XNUMX ຂອງດ້ານຂອງດວງຈັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກມັນຖືກເອີ້ນວ່າ "ທະເລ", ແຕ່ຕົວຈິງແລ້ວເຂດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນທົ່ງພຽງ basalt ທີ່ເກີດຈາກການໄຫຼຂອງ lava ປະຕິບັດຕາມຜົນກະທົບຂອງຮູບດາວ.
ໃນຂະນະທີ່ຕາເປົ່າສາມາດແນມເຫັນຈຸດດ່າງດຳໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ການໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກສາມາດເພີ່ມປະສົບການໄດ້. ໂດຍສຸມໃສ່ຈຸດສິ້ນສຸດຂອງດວງຈັນ, ເສັ້ນແຍກດ້ານມືດຈາກດ້ານແສງສະຫວ່າງ, ຜູ້ສັງເກດການສາມາດເປັນພະຍານເຖິງການຫຼິ້ນຂອງເງົາ, ເປີດເຜີຍ craters ແລະສັນພູ. ພາກໃຕ້ຂອງດວງຈັນແມ່ນພູຜາປ່າດົງໂດຍສະເພາະ, ສະເຫນີພູມສັນຖານທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະສໍາຫຼວດ.
ການສັງເກດການສາກົນຂອງຕອນກາງຄືນດວງຈັນຍັງໃຫ້ໂອກາດອັນດີເລີດທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມການລົງຈອດຂອງດວງຈັນຄັ້ງປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດຊາດ. ໃນວັນທີ 20 ເດືອນກໍລະກົດ, 1969, Neil Armstrong ໄດ້ປະກາດທີ່ມີຊື່ສຽງວ່າ: "ພື້ນຖານຄວາມສະຫງົບຢູ່ທີ່ນີ້. ນົກອິນຊີໄດ້ລົງຈອດແລ້ວ.” ສະຖານທີ່ລົງຈອດ, ເອີ້ນວ່າທະເລແຫ່ງຄວາມງຽບສະຫງົບ (Mare Tranquillitatis), ແມ່ນສາມາດລະບຸຕົວໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນຄືນນີ້. ສະຖານທີ່ລົງຈອດຂອງພາລະກິດ Apollo ອື່ນໆແມ່ນເຫັນໄດ້, ແຕ່ບາງບ່ອນອາດຈະຢູ່ໃນຕອນກາງຄືນຕາມຈັນທະປະຕິທິນໃນລະຫວ່າງເຫດການນີ້.
ນອກຈາກການສັງເກດເບິ່ງດວງຈັນໃນຄືນພິເສດນີ້, ອົງການ NASA ຈະອອກອາກາດສົດ 7 ຊົ່ວໂມງທາງໂທລະພາບ NASA ໃນເວລາ XNUMX ໂມງແລງ EDT. ການອອກອາກາດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງການສັງເກດການດວງຈັນ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ການສຳຫຼວດດວງຈັນ ໃນຂະນະທີ່ສົ່ງເສີມໂຄງການວິທະຍາສາດ ແລະ ການສຳຫຼວດດວງຈັນຂອງອົງການ NASA.
ສະນັ້ນ, ຖ້າເຈົ້າພົບເຫັນຕົວເອງຢູ່ຂ້າງນອກໃນທ້າຍອາທິດນີ້, ໃຫ້ໃຊ້ເວລາເບິ່ງດວງຈັນ ແລະ ຊື່ນຊົມກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງເພື່ອນບ້ານເທິງສະຫວັນຂອງພວກເຮົາ. ແລະໝາຍປະຕິທິນຂອງເຈົ້າສຳລັບປີໜ້າຂອງການສັງເກດຄືນດວງຈັນສາກົນ, ເຊິ່ງກຳນົດຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ 2024.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງການ NASA ສາກົນສັງເກດຄືນດວງຈັນ - https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/international-observe-the-moon-night/
– ແຜນທີ່ດວງຈັນຂອງອົງການ NASA – https://moon.nasa.gov/resources/240/moon-map/
– ສະຕູດິໂອວິໄສທັດວິທະຍາສາດຂອງ NASA: Apollo Landing Sites – https://svs.gsfc.nasa.gov/13812