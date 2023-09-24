ການເດີນທາງທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງຍານອະວະກາດນ້ຳໄປຫາດາວພະຫັດ

ຍານອະວະກາດ Juice ໄດ້ກວມເອົາພຽງແຕ່ 5% ຂອງການເດີນທາງໄປສູ່ດາວພະຫັດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນເວລາ 370 ເດືອນຫຼັງຈາກການເປີດຕົວແລະໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງ XNUMX ລ້ານກິໂລແມັດ. ໄລຍະເວລາທີ່ຂະຫຍາຍອອກແມ່ນຍ້ອນວິທະຍາສາດທີ່ສັບສົນຂອງນະໂຍບາຍດ້ານການບິນ ແລະກົນໄກການໂຄຈອນ.
ເມື່ອຍານອະວະກາດຖືກສົ່ງອອກຈາກໂລກ, ມັນຈະສືບທອດພະລັງງານວົງໂຄຈອນຂອງດາວເຄາະ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນທີ່ຄ້າຍຄືກັບດວງອາທິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການໄປເຖິງດາວພະຫັດເປັນເສັ້ນຊື່ແມ່ນບໍ່ເປັນໄປໄດ້ເນື່ອງຈາກຈໍານວນຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການ propulsion ແລະ deceleration ເມື່ອມາຮອດ.
ໂລກແລະດາວພະຫັດກໍາລັງເຄື່ອນທີ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ໄລຍະຫ່າງຂອງພວກມັນແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ 968 ລ້ານກິໂລແມັດແລະພຽງແຕ່ຫນ້ອຍກວ່າ 600 ລ້ານກິໂລແມັດ. ການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼອດໄປນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບວິສະວະກອນການບິນທີ່ຈະຄາດຄະເນວ່າດາວພະຫັດຈະຢູ່ໃສໃນເວລາທີ່ຍານອະວະກາດມາຮອດ, ແທນທີ່ຈະມຸ່ງຫນ້າໂດຍກົງກັບຕໍາແຫນ່ງປະຈຸບັນຂອງມັນ.
ຕາມປະຫວັດສາດ, ພາລະກິດເຊັ່ນ: Voyager, Pioneer, ແລະ New Horizons ໄດ້ໄປຮອດດາວພະຫັດໃນເວລາຫນ້ອຍກວ່າສອງປີ, ແຕ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພາລະກິດ flyby ທີ່ນໍາໃຊ້ແຮງດຶງຂອງ Jupiter ສໍາລັບການ maneuvers slingshot. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສໍາລັບການປະກົດຕົວເປັນເວລາດົນນານປະມານດາວພະຫັດ, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີວິທີການຊ້າລົງ. ມະຫາຊົນຂອງຍານອະວະກາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນເລື່ອງນີ້, ເນື່ອງຈາກວ່າມະຫາຊົນຕ້ອງການນໍ້າມັນຫຼາຍແລະເພີ່ມຄວາມສັບສົນໃນການເປີດຕົວ.
ການເດີນທາງຂອງ Juice ປະກອບດ້ວຍ flybys ຫຼາຍໆຄັ້ງໂດຍໃຊ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງໂລກ, ດວງຈັນ, ແລະດາວພະຫັດເພື່ອເລັ່ງຄວາມໄວຂອງມັນແລະຈັດຕໍາແຫນ່ງມັນສໍາລັບການນັດພົບກັບດວງຈັນຂອງ Jupiter ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2031. ມັນເປັນຍານສຳຫຼວດດວງທຳອິດທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໂຄຈອນຮອບດວງຈັນ.
ຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງການ maneuvers ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນ, ເນື່ອງຈາກວ່າເຖິງແມ່ນວ່າການຄິດໄລ່ທີ່ຜິດພາດເລັກນ້ອຍອາດຈະເຮັດໃຫ້ probe ສູນເສຍໄປໃນອາວະກາດຫຼືຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການແກ້ໄຂແນ່ນອນ. ເປົ້າໝາຍສູງສຸດຂອງພາລະກິດຂອງ Juice ແມ່ນເພື່ອສຶກສາມະຫາສະໝຸດທີ່ອາດມີຊີວິດຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວທີ່ໜາວເຢັນຂອງ Europa, Ganymede ແລະ Callisto, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບການສ້າງດາວເຄາະ ແລະດວງຈັນໃນທົ່ວຈັກກະວານ.
ສໍາລັບການປັບປຸງຄວາມຄືບຫນ້າຂອງພາລະກິດ, ທ່ານສາມາດຕິດຕາມ @ESAJuiceBar ໃນ Twitter.
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ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ
ສິນເຊື່ອຮູບພາບ: ESA