Comets ພົນລະເຮືອນທີ່ຫາຍາກ - ສິ້ນສຸດສາມາດໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ດາວຫາງທີ່ຄົ້ນພົບເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, C/2022 E3 (ZTF), ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາດາວອັງຄານທີ່ມີໄລຍະເວລາດົນ ເຊິ່ງມີທ່າແຮງທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໂລກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ດາວຫາງ, ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີສໍາລັບສີຂຽວທີ່ໂດດເດັ່ນ, ໄດ້ຖືກກວດພົບໂດຍ Palomar Observatory ໃນເດືອນມີນາຂອງ 2022.
ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າ ZTF ມີຕົ້ນກໍາເນີດຢູ່ໃນພາກພື້ນຂອງ Saturn ແລະ Uranus ກ່ອນທີ່ຈະຖືກຈັບໂດຍ Oort Cloud, ເປັນການເກັບກໍາຂອງ comets ພັນຕື້ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຂອບນອກຂອງລະບົບສຸລິຍະ. ປະຕິກິລິຍາກັບກະແສນ້ຳຂອງກາແລັກຊີ ແລະດາວທີ່ຜ່ານໄປສາມາດລົບກວນວົງໂຄຈອນຂອງດາວຫາງເຫຼົ່ານີ້, ສົ່ງພວກມັນກັບຄືນສູ່ລະບົບສຸລິຍະພາຍໃນ, ເຊິ່ງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກ.
ຄວາມກັງວົນແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຈິງທີ່ວ່າ comets ເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າມາໃກ້ໂລກຈາກ inclination ຂອງວົງໂຄຈອນສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະກວດພົບຈົນກ່ວາພວກເຂົາເຈົ້າຂ້ອນຂ້າງໃກ້ຊິດ. ໃນຂະນະທີ່ນັກດາລາສາດໃນປັດຈຸບັນມີເຄື່ອງມືເພື່ອກໍານົດລັກສະນະຂອງ comets ດັ່ງກ່າວຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ນັກສັງເກດການໃນປະຈຸບັນມີເວລາຈໍາກັດໃນການກວດສອບແລະຕິດຕາມພວກມັນກ່ອນທີ່ຈະມີຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ຜູ້ສັງເກດການໃນອະນາຄົດເຊັ່ນ: ພາລະກິດການສໍາຫຼວດ NEO ແລະ Rubin Observatory ຄາດວ່າຈະປັບປຸງການກວດພົບແລະສະຫນອງການເຕືອນໄພລ່ວງຫນ້າພຽງພໍເພື່ອໃຊ້ຂັ້ນຕອນການຫຼຸດຜ່ອນ. ການຫຼຸດຜ່ອນອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງເສັ້ນທາງຂອງ comet ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ collision ກັບໂລກ.
Comets ແມ່ນອັນຕະລາຍໂດຍສະເພາະຍ້ອນວ່າພວກມັນມີພະລັງງານ kinetic ຫຼາຍກ່ວາຮູບດາວຫຼາຍເມື່ອພວກເຂົາໂຈມຕີໂລກ. ສະນັ້ນ, ການກວດພົບຢ່າງໄວແລະທັນການແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງ.
ການສຶກສາ comets ເຊັ່ນ ZTF ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການເລື້ອຍໆທີ່ພວກເຂົາເຂົ້າຫາໂລກສາມາດຊ່ວຍໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດເຫຼົ່ານີ້. ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີກ້າວຫນ້າ, ນັກດາລາສາດຫວັງວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດກວດພົບໄດ້ດີຂຶ້ນ, ຕິດຕາມ, ແລະມີທ່າແຮງ deflect interlopers cometary ເຫຼົ່ານີ້, ດັ່ງນັ້ນການປົກປ້ອງດາວຂອງພວກເຮົາຈາກຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍກາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມທີ່ມາ
– NASA
- ແຈ້ງການປະຈໍາເດືອນຂອງ Royal Astronomical Society