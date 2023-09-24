Einstein 's Theory of Gravity: ການຄົ້ນຫາສໍາລັບ Deviations

ທິດສະດີຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງ Einstein, ເອີ້ນວ່າຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທົ່ວໄປ, ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອໃນໄລຍະຫນຶ່ງສະຕະວັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນມີຂໍ້ບົກຜ່ອງທາງທິດສະດີ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບ singularities spacetime ພາຍໃນຂຸມດໍາແລະ Big Bang ຕົວຂອງມັນເອງ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບທິດສະດີທີ່ອະທິບາຍເຖິງກໍາລັງພື້ນຖານອື່ນໆໃນຟີຊິກ, ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທົ່ວໄປພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບໃນແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ອ່ອນແອ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າການ deviations ຈາກຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທົ່ວໄປແມ່ນຍັງເປັນໄປໄດ້ແລະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສໍາຫຼວດຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນທົ່ວຈັກກະວານ. ນັກຟີຊິກທາງທິດສະດີເຊື່ອວ່າການເສື່ອມເສີຍຈາກຄວາມສຳພັນທົ່ວໄປຕ້ອງເກີດຂຶ້ນ.
ການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫນຶ່ງຕໍ່ກັບຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທົ່ວໄປແມ່ນການລວມເອົາກົນໄກການ quantum, ເຊິ່ງໃຊ້ກັບຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ. ຟີຊິກ Quantum ແນະນໍາວ່າອະນຸພາກຄວນຈະຖືກຄິດວ່າເປັນຄື້ນແທນທີ່ຈະເປັນຈຸດ, ແລະຫຼັກການຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງ Heisenberg ບອກວ່າບາງຄູ່ຂອງປະລິມານ, ເຊັ່ນ: ຕໍາແຫນ່ງແລະຄວາມໄວ, ບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສົມທົບການສົມທຽບທົ່ວໄປແລະຟີຊິກ quantum ໄດ້ນໍາສະເຫນີ deviations ຈາກທິດສະດີຂອງ Einstein, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນບໍ່ສາມາດເປັນທິດສະດີສຸດທ້າຍຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ. Arthur Eddington, ຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນການກວດສອບຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທົ່ວໄປໃນ 1919 ແສງຕາເວັນ eclipse, ເລີ່ມຊອກຫາທາງເລືອກບໍ່ດົນຫລັງຈາກການແນະນໍາຂອງມັນ.
Cosmology ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສຶກສາທິດສະດີແຮງໂນ້ມຖ່ວງ. ຮູບແບບ Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM) ໄດ້ກາຍເປັນຕົວແບບມາດຕະຖານຂອງ cosmology, ແຕ່ມັນບໍ່ຄົບຖ້ວນແລະບໍ່ພໍໃຈຈາກທັດສະນະທາງທິດສະດີ. ພະລັງງານຊ້ໍາໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີເພື່ອອະທິບາຍການເລັ່ງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ cosmic ແລະເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງຮູບແບບΛCDM. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັກສະນະຂອງພະລັງງານຊ້ໍາຍັງຄົງເປັນຄວາມລຶກລັບ, ແລະການມີຢູ່ຂອງມັນຂາດເຫດຜົນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
ທາງເລືອກຫນຶ່ງຂອງພະລັງງານຊ້ໍາແມ່ນຄວາມຄົງທີ່ຂອງ cosmological, ແຕ່ມັນຕ້ອງການການປັບລະອຽດເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບການສັງເກດການ cosmological. ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າບັນຫາເກີດຂື້ນຈາກຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຫມາະກັບການສັງເກດການຂອງ cosmological ເຂົ້າໄປໃນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງທົ່ວໄປ, ແທນທີ່ຈະມີພະລັງງານຊ້ໍາທີ່ລຶກລັບ.
ການຄົ້ນຫາສໍາລັບ deviations ຈາກທິດສະດີຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງ Einstein ຍັງສືບຕໍ່ໃນຂະນະທີ່ນັກຟິສິກຄົ້ນຫາທິດສະດີທາງເລືອກແລະພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈລັກສະນະຂອງຈັກກະວານ.