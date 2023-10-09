ພາລະກິດ VERITAS: ການສຶກສາ Venus ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ Iceland

ພາລະກິດ VERITAS ທີ່ຈະມາເຖິງໂດຍອົງການ NASA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາດາວເຄາະ Venus ຈາກວົງໂຄຈອນ, ເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃຕ້ຜ້າຫົ່ມອັນຫນາແຫນ້ນຂອງມັນ. ແຕ່ນັກວິທະຍາສາດຈະກະກຽມການສຳຫຼວດດາວເຄາະທີ່ເປັນສັດຕູ ແລະບໍ່ຮູ້ຊື່ດາວພະຫັດໄດ້ແນວໃດ? ວິທີໜຶ່ງແມ່ນການສຶກສາສະຖານທີ່ໜຶ່ງໃນໂລກທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ. ໃນເດືອນສິງຫາປີ 2023, ທີມວິທະຍາສາດ VERITAS ໄດ້ເລີ່ມລົງເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາຢູ່ປະເທດໄອສແລນ ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ເກີດພູເຂົາໄຟທີ່ມີພູໄຟເຄື່ອນທີ່ ແລະ ພູມສັນຖານທີ່ຫຍາບຄາຍທຽບໄດ້ກັບສິ່ງທີ່ອາດຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນດາວພະຫັດ.
ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງສອງອາທິດຂອງພວກເຂົາ, ທີມງານສາກົນຂອງນັກວິທະຍາສາດ 19 ຄົນຈາກສະຫະລັດ, ເຢຍລະມັນ, ອີຕາລີ, ແລະໄອແລນໄດ້ສຸມໃສ່ລັກສະນະພູເຂົາໄຟໃນປະເທດໄອແລນ, ນໍາໃຊ້ພວກມັນເປັນຕົວປຽບທຽບຂອງແຜ່ນດິນໂລກສໍາລັບການສຶກສາພູເຂົາໄຟເທິງດາວພະຫັດ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວດກາບ່ອນຝັງສົບຂອງພູເຂົາໄຟໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພູໄຟ Askja, ພູຜາ Holuhraun lava, ແລະເຂດ Fagradalsfjall ໃນແຫຼມ Reykjanes.
ເພື່ອເສີມການສັງເກດການພື້ນດິນຂອງພວກເຂົາ, ສູນການບິນອະວະກາດເຢຍລະມັນ (DLR) ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ radar ທາງອາກາດໂດຍໃຊ້ radar aperture ສັງເຄາະຢູ່ເທິງເຮືອບິນທີ່ບິນຢູ່ເທິງຫົວ. ຂໍ້ມູນ radar ໄດ້ລວບລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງພື້ນຜິວ, ເຊັ່ນໂຄງສ້າງ, ຄວາມຫຍາບ, ແລະເນື້ອໃນຂອງນ້ໍາ, ເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍແຈ້ງວຽກງານວິທະຍາສາດໃນອະນາຄົດຂອງພາລະກິດ VERITAS.
ຍານອະວະກາດ VERITAS, ເຊິ່ງຫຍໍ້ມາຈາກ Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, and Spectroscopy, ຈະໃຊ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາປະເທດໄອສແລນ ເພື່ອປັບປ່ຽນລະບົບວິນິດໄສ ແລະເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການກວດຫາການປ່ຽນແປງໃດໆໃນພື້ນຜິວຂອງ Venus ນັບຕັ້ງແຕ່ພາລະກິດ Magellan ທີ່ຜ່ານມາ. ໃນປີ 1990. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບການກໍານົດກິດຈະກໍາຂອງພູເຂົາໄຟຢູ່ເທິງດາວເຄາະ.
ໂດຍການນໍາໃຊ້ໄອແລນເປັນອະນາລັອກສໍາລັບ Venus, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສໍາເລັດຂອງພາລະກິດ VERITAS ທີ່ຈະມາເຖິງ. ຄວາມຄ້າຍຄືກັນທາງທໍລະນີສາດຂອງໄອສແລນກັບດາວພະຫັດເຮັດໃຫ້ມັນເປັນບ່ອນຝຶກຊ້ອມທີ່ເໝາະສົມ, ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າກະກຽມຄວາມທ້າທາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າອາດຈະພົບໃນເວລາສຳຫຼວດດາວເຄາະໃກ້ຄຽງຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ແຫຼ່ງຮູບ: NASA/JPL-Caltech
– ບົດຄວາມທີ່ມາ: “ນັກວິທະຍາສາດພາລະກິດ VERITAS ໃນໄອສແລນ” ຢູ່ EarthSky.org