ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ Modular ອະນຸຍາດໃຫ້ສະຫມອງ Mammalian ຄວບຄຸມການປ້ອນຂໍ້ມູນພາຍນອກ, ວິທະຍາສາດຊອກຫາ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຂອງສະຫມອງຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ. ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ລະບົບການທົດລອງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ neurons ເທິງຫນ້າແກ້ວ microfabricated, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າ cortex ພາຍນອກຂອງສະຫມອງມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຮັກສາການຄວບຄຸມຂອງວັດສະດຸປ້ອນພາຍນອກຂອງຕົນເນື່ອງຈາກໂມດູນເຊື່ອມຕໍ່ກັນແຕ່ເປັນເອກະລາດຂອງຕົນ.
Cortex, ເຊິ່ງເປັນຊັ້ນນອກຂອງສະຫມອງທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຫນ້າທີ່ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຮັບຮູ້ທາງຄວາມຮູ້ສຶກແລະການຄວບຄຸມມໍເຕີ, ມີຈໍານວນ neurons ຈໍານວນຫລາຍ. ເຄືອຂ່າຍ neuronal ເຫຼົ່ານີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງສາມາດແຍກວັດສະດຸປ້ອນຈາກວົງຈອນພິເສດໃນຂະນະທີ່ປະສົມປະສານວັດສະດຸປ້ອນຈາກຫຼາຍວົງຈອນ, ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ຊັດເຈນວ່າ cortex ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການປຸງແຕ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ແນວໃດ.
ເພື່ອສືບສວນນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາພາ neurons cortical ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍ modular ທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍກຸ່ມຍ່ອຍ. ໂດຍການກະຕຸ້ນ neurons ທີ່ປູກຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງເຫຼົ່ານີ້ໂດຍໃຊ້ແສງສະຫວ່າງ, ທີມງານໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າເຄືອຂ່າຍໂມດູນທີ່ມີຮູບແບບທີ່ດີມີການຕອບສະຫນອງຂະຫນາດໃຫຍ່ຕໍ່ການກະຕຸ້ນແສງສະຫວ່າງໃນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ເຄືອຂ່າຍທີ່ມີ modularity ຫນ້ອຍຕອບສະຫນອງ synchronized ຫຼາຍເກີນໄປກັບການກະຕຸ້ນທັງຫມົດ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງກິດຈະກໍາທີ່ແຍກຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນແລະກິດຈະກໍາປະສົມປະສານທົ່ວໂລກແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບສະຫມອງທີ່ຈະຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ມີຊັບພະຍາກອນຈໍາກັດ. ການຄົ້ນພົບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງແລະຫນ້າທີ່ຂອງສະຫມອງຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ, ແຕ່ຍັງມີຜົນກະທົບສໍາລັບການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ neural ທຽມທີ່ໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ສະຫມອງຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມສາມາດຄວບຄຸມວັດສະດຸປ້ອນພາຍນອກໂດຍຜ່ານສະຖາປັດຕະຍະກໍາແບບໂມດູນຂອງມັນ. ມັນສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການເຮັດວຽກທີ່ສັບສົນຂອງສະຫມອງແລະຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ທີ່ມາ:
– Hideaki Yamamoto, F. Paul Spitzner, Taiki Takemuro, Victor Buendía, Hakuba Murota, Carla Morante, Tomohiro Konno, Shigeo Sato, Ayumi Hirano-Iwata, Anna Levina, Viola Priesemann, Miguel A. Muñoz, Johannes Zierenriano, Jordi. "ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ Modular ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄວບຄຸມສິ່ງລົບກວນຂອງ synchrony ໃນເຄືອຂ່າຍ neuronal." ວິທະຍາສາດກ້າວຫນ້າ. DOI: 10.1126/sciadv.ade1755