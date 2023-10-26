ໂລກທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຂຸມຂາວ: ການຂຸດຄົ້ນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ

ການສຶກສາຂອງຂຸມດໍາໄດ້ຈັບຕົວນັກວິທະຍາສາດແລະປະຊາຊົນທົ່ວໄປຢ່າງດຽວກັນ, ເຂົ້າໄປໃນຄວາມເລິກຂອງ cosmology ແລະຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານ. ວັດຖຸ enigmatic ເຫຼົ່ານີ້, ມີລັກສະນະການດຶງແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ມີພະລັງຂອງພວກມັນທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງໃດຫລົບຫນີ, ໄດ້ກາຍເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການຄາດເດົາແລະການຂຸດຄົ້ນທາງວິທະຍາສາດມາດົນນານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ປະຈຸບັນນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງຫັນຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າກັບແນວຄວາມຄິດທີ່ຫນ້າສົນໃຈຂອງຂຸມສີຂາວ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບຂຸມດໍາ, ຂຸມສີຂາວແມ່ນວັດຖຸສົມມຸດຕິຖານທີ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນ, ແຕ່ໃນທີ່ສຸດກໍຈະອອກໄປ. ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການສຳຫຼວດວິຊາທີ່ໜ້າຈັບໃຈນີ້ແມ່ນ Carlo Rovelli, ນັກຟິສິກທິດສະດີຊາວອິຕາລີທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໃນການຂຽນວິທະຍາສາດຈິນຕະນາການຂອງລາວ. ປື້ມຫລ້າສຸດຂອງ Rovelli, "ຂຸມສີຂາວ," ປະສົມປະສານອົງປະກອບຂອງບົດກະວີ, ຈິນຕະນາການ, ປັດຊະຍາ, ແລະຟີຊິກທີ່ຍາກລໍາບາກເພື່ອຂົນສົ່ງຜູ້ອ່ານເຂົ້າໄປໃນໂລກຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້.
ໃນຂະນະທີ່ຂຸມດໍາໄດ້ເປັນຫົວເລື່ອງຂອງການສັງເກດການແລະການຖ່າຍຮູບ, ຂຸມສີຂາວຍັງຄົງສົມມຸດຕິຖານ, ບໍ່ມີຫຼັກຖານໂດຍກົງຂອງການມີຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການກ້າວກະໂດດທາງທິດສະດີຂອງ Rovelli ໃຊ້ແຮງບັນດານໃຈຈາກຟີຊິກ quantum ແລະສະເໜີວ່າ ເມື່ອເລື່ອງຖືກບີບອັດເກີນຂີດຈຳກັດ, ການຟື້ນຕົວຈະເກີດຂື້ນ, ປ່ຽນຂຸມດຳໃຫ້ເປັນຮູຂາວ. ໃນການປີ້ນກັບກັນຂອງເວລານີ້, ບໍ່ມີຫຍັງສາມາດເຂົ້າໄປໃນຂຸມສີຂາວ, ແລະສໍາລັບຜູ້ສັງເກດການພາຍໃນ, ເວລາເບິ່ງຄືວ່າຈະແລ່ນກັບຄືນ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງຮູສີຂາວຂະຫຍາຍອອກໄປນອກຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ. Rovelli ແນະນໍາວ່າວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ໂຄງສ້າງແລະການພັດທະນາຂອງຈັກກະວານໃນອະນາຄົດ. ມັນໄດ້ຖືກຄາດຄະເນເຖິງແມ່ນວ່າມະຫາຊົນລວມກັນຂອງຮູສີຂາວສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ "ບັນຫາຊ້ໍາ" ທີ່ເຂົ້າໃຈຍາກທີ່ permeates cosmos ໄດ້.
ໃນຂະນະທີ່ປື້ມຂອງ Rovelli ອາດຈະບໍ່ພໍໃຈກັບຜູ້ອ່ານທັງຫມົດ, ຍ້ອນວ່າມັນຫລີກໄປທາງຫນຶ່ງຈາກພາສາດ້ານວິຊາການ, ມັນສະຫນອງທັດສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້. ໂດຍການເຈາະເລິກເຖິງຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະຈິນຕະນາການທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງທາງທິດສະດີທາງທິດສະດີ, Rovelli ຈະພາພວກເຮົາໄປສູ່ໂລກທີ່ມີຂອບເຂດທາງວິທະຍາສາດຖືກຍູ້, ເຊີນພວກເຮົາໃຫ້ໄຕ່ຕອງຄວາມລຶກລັບທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກ.
FAQ:
ຖາມ: ຂຸມດໍາແມ່ນຫຍັງ?
A: ຂຸມດໍາແມ່ນວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ມີແຮງດຶງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງໃດ, ລວມທັງແສງສະຫວ່າງ, ຈາກການຫລົບຫນີ.
ຖາມ: ຮູຂຸມຂົນສີຂາວແມ່ນຫຍັງ?
A: ຮູສີຂາວເປັນວັດຖຸສົມມຸດຕິຖານທີ່ບໍ່ໃຫ້ເລື່ອງເຂົ້າໄປ, ແຕ່ໃນທີ່ສຸດກໍຂັບໄລ່ເນື້ອໃນຂອງມັນອອກ. ມັນໄດ້ຖືກພິຈາລະນາຢ່າງສິ້ນເຊີງຂອງຂຸມດໍາ.
ຖາມ: ຂຸມສີຂາວໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນວ່າມີຢູ່ບໍ?
A: ໃນປັດຈຸບັນ, ບໍ່ມີຫຼັກຖານໂດຍກົງຂອງການມີຢູ່ຂອງຮູສີຂາວ. ພວກເຂົາຍັງຄົງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການຄາດເດົາແລະການຂຸດຄົ້ນທິດສະດີ.
ຖາມ: ຮູຂຸມຂົນຂາວແຕກຕ່າງຈາກຮູດຳແນວໃດ?
A: ໃນຂະນະທີ່ຂຸມດໍາດຶງດູດສິ່ງ, ປ້ອງກັນສິ່ງໃດກໍ່ຕາມຈາກການຫລົບຫນີ, ຮູສີຂາວຂັບໄລ່ບັນຫາແລະບໍ່ໃຫ້ສິ່ງໃດເຂົ້າໄປໃນ.
ຖາມ: ຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຂອງຮູສີຂາວໃນຈັກກະວານແມ່ນຫຍັງ?
A: ຖ້າມີຮູສີຂາວ, ພວກມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງສ້າງແລະການພັດທະນາຂອງຈັກກະວານໃນອະນາຄົດ. ມະຫາຊົນລວມຂອງພວກມັນອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ "ບັນຫາຄວາມມືດ" ທີ່ລຶກລັບທີ່ແຜ່ລາມໄປສູ່ cosmos.
ຖາມ: “ເລື່ອງມືດ” ແມ່ນຫຍັງ?
A: ວັດຖຸມືດໝາຍເຖິງສານທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນເຊິ່ງເຊື່ອວ່າເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງມວນຈັກກະວານ. ມັນໄດ້ຖືກ inferred ຈາກຜົນກະທົບ gravitational ຂອງມັນ, ແຕ່ລັກສະນະທີ່ແນ່ນອນຂອງມັນຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ.
(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: [ໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຖ້າມີ])