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ປົກປ້ອງດວງຕາຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງວົງແຫວນຂອງໄຟປີ 2023 Eclipse

ByVicky Stavropoulou

Oct 5, 2023
ປົກປ້ອງດວງຕາຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງວົງແຫວນຂອງໄຟປີ 2023 Eclipse

ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ເຕືອນ​ອຸບປະຖຳ​ໃຫ້​ໃຊ້​ຄວາມ​ລະມັດລະວັງ ​ແລະ​ປົກ​ປ້ອງ​ດວງ​ຕາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ໄລຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 2023 ຕຸລາ​ປີ 14. ອັກ​ຄີ​ໄພ​ເປັນ​ຮູບ​ວົງ​ເດືອນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ດວງ​ຈັນ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ລະຫວ່າງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ກັບ​ດວງ​ຕາ​ເວັນ, ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​ປົກ​ຄຸມ​ດວງ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ໝົດ. ວົງຂອງຜົນກະທົບໄຟ. ປະກົດການ cosmic ນີ້ສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ໃນ Oregon, ລວມທັງຊາຍຝັ່ງ Newport, Fort Rock, ແລະ La Pine. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ປອດໄພທີ່ຈະແນມເບິ່ງດວງອາທິດໂດຍກົງໃນລະຫວ່າງການເກີດເປັນຮູບວົງແຫວນໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງກອງແສງຕາເວັນພິເສດ.

Oregon State Parks ກໍາລັງແຈກຢາຍແວ່ນຕາຈໍານວນຈໍາກັດໃນທົ່ວສວນສາທາລະນະຂອງລັດເພື່ອເບິ່ງອຸປະຖໍາຢ່າງປອດໄພ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນ. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ສະມາຄົມນັກດາລາສາດອາເມລິກາໃຫ້ລາຍຊື່ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງທີ່ຂາຍແວ່ນຕາ eclipse ແລະ viewers ແສງຕາເວັນ, ເຊັ່ນ: American Paper Optics, Celestial Optical, Halo Eclipse Spectacles, Flip'n Shades, Alpine Astronomical, ແລະ Rainbow Symphony. ແວ່ນຕາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ "ມີສີເຂັ້ມກວ່າແວ່ນຕາກັນແດດຫຼາຍພັນເທື່ອ" ແລະຄວນໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ISO 12312-2, ຫຼຸດຜ່ອນແສງແດດທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ ແລະສະກັດກັ້ນລັງສີ UV ແລະ IR ແສງຕາເວັນສ່ວນໃຫຍ່.

ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າເຄື່ອງກອງຫຼືແວ່ນຕາກັນແດດທີ່ເຮັດດ້ວຍເຮືອນບໍ່ຄວນຖືກ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອເບິ່ງອຸປະຖໍາ, ເພາະວ່າພວກມັນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ພຽງພໍ. ອົງການ NASA ເນັ້ນໜັກວ່າ ແສງຕາເວັນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນສາມາດເຜົາຜານຜ່ານຕົວກອງ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕາຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຖ້າເບິ່ງດວງຕາເວັນຜ່ານເລນກ້ອງ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ຫຼື ອຸປະກອນ optical ອື່ນໆ ໃນຂະນະທີ່ໃສ່ແວ່ນຕາຄຣີບ ຫຼື ໃຊ້ເຄື່ອງເບິ່ງແສງຕາເວັນແບບມືຖື.

ໃນຂະນະທີ່ຊາວ Oregonians ບາງຄົນ, ຄືກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນ Portland, ອາດຈະບໍ່ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຂອງການປະກາດ, ພວກເຂົາຍັງມີໂອກາດທີ່ຈະເບິ່ງ eclipse ບາງສ່ວນ. ລົມພະຍຸຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນເວລາ 8:06 ໂມງ, ຮອດຈຸດສູງສຸດໃນເວລາ 9:19 ໂມງ ແລະ ສິ້ນສຸດໃນເວລາ 10:39 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 14 ຕຸລາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສວນສາທາລະນະລັດ Oregon
- ສະມາຄົມດາລາສາດອາເມລິກາ
– NASA

By Vicky Stavropoulou

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