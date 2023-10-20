ບົດຄວາມທີ່ຜ່ານມາໃນ Science Advances ສຳຫຼວດໂລກທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງຂາບ້າ. ຢູ່ glance ທໍາອິດ, ຫນຶ່ງອາດຈະສົມມຸດວ່າຂາຂອງ caterpillar ເປັນພຽງແຕ່ chubby ຍ້ອນຄວາມຢາກອາຫານ insatiable ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ເມື່ອການສືບສວນຕື່ມອີກ, ມັນຈະກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າຂາເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ບໍລິການຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດ.
ສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຂາໃຫຍ່ຢູ່ໃນຕົວຂອງແມງກະເບື້ອແມ່ນຂາປອມທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຂາ". ເນື້ອງອກທີ່ແຂງກະດ້າງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ແມງກະເບື້ອເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາ, ໃນຂະນະທີ່ຂາທີ່ແທ້ຈິງ, ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບໃບຫນ້າຂອງມັນ, ແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອ metamorphosis ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະພັດທະນາໄປສູ່ຂາຜູ້ໃຫຍ່ຂອງແມງຫຼືຜີເສື້ອ.
ຄວາມຄິດທີ່ວ່າຂາສາມາດຖືກກໍານົດໂດຍທັງທາງກາຍຍະວະແລະຫນ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມທາງປັດຊະຍາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂາ "ເປັນຈິງ." ຂາຄວນຖືກກໍານົດໂດຍໂຄງສ້າງທາງກາຍະພາບຂອງມັນ, ຫຼືສາມາດຈັດປະເພດຂາທີ່ເປັນປະໂຫຍດໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຂາດລັກສະນະພື້ນເມືອງຂອງຂາບໍ?
ການຄົ້ນພົບນີ້ບໍ່ແປກໃຈທັງຫມົດໃນໂລກຂອງ arthropods, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຂາຮ່ວມກັນ. ແມງໄມ້ແລະ arthropods ອື່ນໆມັກຈະ repurpose ຂາຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບວຽກງານຕ່າງໆ. ຊາວເຮືອໃນນ້ຳໄດ້ປ່ຽນຂາຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ກາຍເປັນຝ່າ, ແມງຂີ້ຝຸ່ນໃຊ້ຂາຂອງຕົນເປັນເຄື່ອງມືຕັດ, ແລະ ແມງຕີນບ້ານໄດ້ດັດແກ້ຂາທີ່ຄ້າຍຄືຟັນເພື່ອສັກຢາພິດ.
ໃນກໍລະນີຂອງແມງໄມ້, ຂາປອມເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສະມໍ, ໃຫ້ສັດສາມາດຍຶດຕິດກັບຫນ້າດິນໃນຂະນະທີ່ມັນກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ. Caterpillars detach ແລະ reconnected prolegs ຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອ propel ຕົນເອງໄປຂ້າງຫນ້າ, ການນໍາໃຊ້ pads barbed ເອີ້ນວ່າ crochets ຢູ່ປາຍຂອງແຕ່ລະຂາເພື່ອຮັບປະກັນການຈັບຂອງເຂົາເຈົ້າ. genes ທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການພັດທະນາຂອງຂາປອມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກແບ່ງປັນກັບ crustaceans, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ evolutionary ລະຫວ່າງຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໃນຂະນະທີ່ເວົ້າທາງພັນທຸກໍາ, ແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມເປັນຈິງອາດຈະບໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບ appendages ເຫຼົ່ານີ້, ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງ intriguing ກ່ຽວກັບຂາຊົ່ວຄາວເຫຼົ່ານີ້. ຂາ Caterpillar ມີອາຍຸສັ້ນ, ມີຢູ່ພຽງແຕ່ໃນໄລຍະຂັ້ນຕອນຂອງຕົວອ່ອນຂອງພວກມັນກ່ອນທີ່ຈະຜ່ານ metamorphosis. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປທີ່ທ່ານພົບກັບແມງກະເບື້ອ, ໃຊ້ເວລາເລັກນ້ອຍເພື່ອຊື່ນຊົມກັບແຂນຂາທີ່ບິນຜ່ານເຫຼົ່ານີ້ແລະການປັບຕົວທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກມັນສໍາລັບການເຄື່ອນທີ່.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວິທະຍາສາດກ້າວຫນ້າ
ນິຍາມ:
- Proleg: ຂາປອມທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຕົວໜອນ, ເຊິ່ງໃຊ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວ.
- ຂາ Thoracic: ຂາທີ່ແທ້ຈິງຂອງ caterpillar, ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບໃບຫນ້າຂອງຕົນ, ໃນທີ່ສຸດກໍຈະພັດທະນາເປັນຂາຜູ້ໃຫຍ່ຂອງ moth ຫຼື butterfly.
- Hook: ແຜ່ນຮອງມີໜາມຢູ່ປາຍຂາຂອງແມງກະເບື້ອ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຮັກສາການຈັບຂອງມັນເທິງພື້ນຜິວ.
- Arthropods: phylum ຂອງສັດທີ່ບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງທີ່ມີລັກສະນະເປັນຂາຮ່ວມກັນ.