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ການຖອດລະຫັດ “ຂາໃຫຍ່” ຂອງແມງກະເບື້ອ: ຮ່າງກາຍທຽບກັບໜ້າທີ່

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
ການຖອດລະຫັດ “ຂາໃຫຍ່” ຂອງແມງກະເບື້ອ: ຮ່າງກາຍທຽບກັບໜ້າທີ່

ບົດຄວາມທີ່ຜ່ານມາໃນ Science Advances ສຳຫຼວດໂລກທີ່ໜ້າຈັບໃຈຂອງຂາບ້າ. ຢູ່ glance ທໍາອິດ, ຫນຶ່ງອາດຈະສົມມຸດວ່າຂາຂອງ caterpillar ເປັນພຽງແຕ່ chubby ຍ້ອນຄວາມຢາກອາຫານ insatiable ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ເມື່ອການສືບສວນຕື່ມອີກ, ມັນຈະກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າຂາເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ບໍລິການຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດ.

ສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຂາໃຫຍ່ຢູ່ໃນຕົວຂອງແມງກະເບື້ອແມ່ນຂາປອມທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຂາ". ເນື້ອງອກທີ່ແຂງກະດ້າງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ແມງກະເບື້ອເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາ, ໃນຂະນະທີ່ຂາທີ່ແທ້ຈິງ, ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບໃບຫນ້າຂອງມັນ, ແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອ metamorphosis ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະພັດທະນາໄປສູ່ຂາຜູ້ໃຫຍ່ຂອງແມງຫຼືຜີເສື້ອ.

ຄວາມຄິດທີ່ວ່າຂາສາມາດຖືກກໍານົດໂດຍທັງທາງກາຍຍະວະແລະຫນ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມທາງປັດຊະຍາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂາ "ເປັນຈິງ." ຂາຄວນຖືກກໍານົດໂດຍໂຄງສ້າງທາງກາຍະພາບຂອງມັນ, ຫຼືສາມາດຈັດປະເພດຂາທີ່ເປັນປະໂຫຍດໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຂາດລັກສະນະພື້ນເມືອງຂອງຂາບໍ?

ການຄົ້ນພົບນີ້ບໍ່ແປກໃຈທັງຫມົດໃນໂລກຂອງ arthropods, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຂາຮ່ວມກັນ. ແມງໄມ້ແລະ arthropods ອື່ນໆມັກຈະ repurpose ຂາຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບວຽກງານຕ່າງໆ. ຊາວ​ເຮືອ​ໃນ​ນ້ຳ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ຂາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ຝ່າ, ແມງ​ຂີ້​ຝຸ່ນ​ໃຊ້​ຂາ​ຂອງ​ຕົນ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ຕັດ, ແລະ ແມງ​ຕີນ​ບ້ານ​ໄດ້​ດັດ​ແກ້​ຂາ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ຟັນ​ເພື່ອ​ສັກ​ຢາ​ພິດ.

ໃນກໍລະນີຂອງແມງໄມ້, ຂາປອມເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສະມໍ, ໃຫ້ສັດສາມາດຍຶດຕິດກັບຫນ້າດິນໃນຂະນະທີ່ມັນກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ. Caterpillars detach ແລະ reconnected prolegs ຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອ propel ຕົນເອງໄປຂ້າງຫນ້າ, ການນໍາໃຊ້ pads barbed ເອີ້ນວ່າ crochets ຢູ່ປາຍຂອງແຕ່ລະຂາເພື່ອຮັບປະກັນການຈັບຂອງເຂົາເຈົ້າ. genes ທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການພັດທະນາຂອງຂາປອມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກແບ່ງປັນກັບ crustaceans, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ evolutionary ລະຫວ່າງຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ໃນຂະນະທີ່ເວົ້າທາງພັນທຸກໍາ, ແນວຄວາມຄິດຂອງຄວາມເປັນຈິງອາດຈະບໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບ appendages ເຫຼົ່ານີ້, ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງ intriguing ກ່ຽວກັບຂາຊົ່ວຄາວເຫຼົ່ານີ້. ຂາ Caterpillar ມີອາຍຸສັ້ນ, ມີຢູ່ພຽງແຕ່ໃນໄລຍະຂັ້ນຕອນຂອງຕົວອ່ອນຂອງພວກມັນກ່ອນທີ່ຈະຜ່ານ metamorphosis. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປທີ່ທ່ານພົບກັບແມງກະເບື້ອ, ໃຊ້ເວລາເລັກນ້ອຍເພື່ອຊື່ນຊົມກັບແຂນຂາທີ່ບິນຜ່ານເຫຼົ່ານີ້ແລະການປັບຕົວທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງພວກມັນສໍາລັບການເຄື່ອນທີ່.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວິທະຍາສາດກ້າວຫນ້າ

ນິຍາມ:

  • Proleg: ຂາປອມທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຕົວໜອນ, ເຊິ່ງໃຊ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວ.
  • ຂາ Thoracic: ຂາທີ່ແທ້ຈິງຂອງ caterpillar, ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບໃບຫນ້າຂອງຕົນ, ໃນທີ່ສຸດກໍຈະພັດທະນາເປັນຂາຜູ້ໃຫຍ່ຂອງ moth ຫຼື butterfly.
  • Hook: ແຜ່ນຮອງມີໜາມຢູ່ປາຍຂາຂອງແມງກະເບື້ອ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຮັກສາການຈັບຂອງມັນເທິງພື້ນຜິວ.
  • Arthropods: phylum ຂອງສັດທີ່ບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງທີ່ມີລັກສະນະເປັນຂາຮ່ວມກັນ.

By Vicky Stavropoulou

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