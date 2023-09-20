ທະວີບທຳອິດຂອງຈັກກະວານຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອໃດ?

ໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ "ເວລາໃດທີ່ Exocontinents ທໍາອິດ?", Jane Greaves, ອາຈານສອນດາລາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Cardiff, ຄົ້ນຫາການສ້າງຕັ້ງຂອງທະວີບໃນຈັກກະວານ. ທະວີບບໍ່ຢູ່ສະຖິດ; ພວກມັນ “ລອຍ” ຢູ່ເທິງເສື້ອຄຸມຂອງໂລກ ເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນຈາກແກນຂອງດາວເຄາະ. ການເຄື່ອນໄຫວຄົງທີ່ຂອງທະວີບນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ນໍາໄປສູ່ປະກົດການເຊັ່ນ: ແຜ່ນແຜ່ນ.
Greaves ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈເວລາທີ່ທະວີບທໍາອິດສ້າງຕັ້ງຂື້ນແລະວິທີການຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການຊອກຫາໂລກທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້. ໂດຍການກວດສອບການປະກົດຕົວຂອງແຜ່ນ tectonics ໃນດາວເຄາະຫີນ, ນາງພະຍາຍາມຕິດຕາມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງທະວີບ. ຄວາມຮ້ອນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຂະບວນການນີ້, ເນື່ອງຈາກວ່າດາວເຄາະທີ່ມີແກນຄວາມຮ້ອນພຽງພໍມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີ tectonics ແຜ່ນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍ.
ອີງຕາມການສຶກສາຂອງນາງກ່ຽວກັບດາວແລະການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະ, Greaves ໄດ້ກໍານົດວ່າ tectonics ແຜ່ນຂອງໂລກໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປະມານ 3 ຕື້ປີກ່ອນ, ເຊິ່ງແມ່ນປະມານ 9.5 ຕື້ປີຫຼັງຈາກການສ້າງຕັ້ງຂອງຈັກກະວານ. ນາງຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າທະວີບທໍາອິດປະກົດຢູ່ໃນດາວແຜ່ນບາງໆ, ເຊິ່ງຂ້ອນຂ້າງອ່ອນກວ່າແລະມີໂລຫະສູງກວ່າ, ປະມານ 2 ຕື້ປີກ່ອນທະວີບຂອງໂລກ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ດາວແຜ່ນຫນາ, ເຊິ່ງມີອາຍຸເກົ່າແກ່ແລະໂລຫະທີ່ທຸກຍາກ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີຢູ່ຂອງທະວີບປະມານ 4 ຫາ 5 ຕື້ປີກ່ອນໂລກ.
ຫນ້າສົນໃຈ, Greaves ພົບວ່າທະວີບປະກອບຢູ່ໃນອັດຕາທີ່ຊ້າລົງໃນດາວເຄາະອື່ນໆເມື່ອທຽບກັບໂລກ. ການປະກົດຕົວຂອງປະລິມານຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການສ້າງທະວີບ. ດັ່ງນັ້ນ, Greaves ແນະນໍາວ່າດາວທີ່ມີໂລຫະຕ່ໍາກວ່າແສງຕາເວັນສາມາດນໍາໄປສູ່ການຄົ້ນພົບຂອງ exoplanets ທີ່ຢູ່ອາໃສກັບທະວີບ.
ການສຶກສານີ້ເປີດຊ່ອງທາງໃຫມ່ສໍາລັບນັກດາລາສາດໃນການສໍາຫຼວດແລະເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງທະວີບພາຍໃນຈັກກະວານ. ໂດຍການສຶກສາລະບົບດາວເຄາະແລະເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງທະວີບ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຄົ້ນຫາໂລກທີ່ຢູ່ອາໃສນອກເຫນືອພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Jane Greaves, "ເວລາໃດທີ່ Exocontinents ທໍາອິດ?"
– NASA
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