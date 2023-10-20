Chandrayaan-3: ພາລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດກັບ Hiccups ຊົ່ວຄາວ

ຍານ Chandrayaan-3, ພາລະກິດທາງດວງຈັນຂອງອິນເດຍ, ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍວ່າເປັນຜົນສໍາເລັດເຖິງແມ່ນວ່າຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເລັກນ້ອຍ. ສອງມື້ຫຼັງຈາກການລົງຈອດຂອງ Vikram Lander ແລະ Pragyan rover ເທິງດວງຈັນ, ເຄື່ອງມືທີ່ຢູ່ເທິງເຮືອສຳຫຼວດໄດ້ປະສົບກັບຄວາມມືດຊົ່ວຄາວ. Santosh Vadawale, ຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍຂອງ Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS), ອະທິບາຍວ່າຄວາມມືດແມ່ນເກີດມາຈາກການເພີ່ມຄຸນສົມບັດຄວາມປອດໄພຊ້າ, ເຊິ່ງໄດ້ປິດຄໍາສັ່ງຂອງ APXS ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຜິດໄດ້ຖືກແກ້ໄຂຢ່າງໄວວາແລະເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການວິເຄາະໃນພື້ນທີ່ຂອງດິນແລະຫີນຂອງດວງຈັນ.
ກົງກັນຂ້າມກັບບົດລາຍງານທີ່ອ້າງວ່າຍານຍົນ Vikram Lander ແລະ Pragyan rover ຄາດວ່າຈະຕື່ນຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ສອງຂອງດວງຈັນ, Vadawale ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດແນວນັ້ນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຢູ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາພື້ນຖານ Tata (TIFR), Vadawale ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າພາລະກິດແມ່ນສຳເລັດຜົນຢ່າງແທ້ຈິງ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ, ຍານອາວະກາດ Chandrayaan-3 ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດທີ່ດີເລີດ, ໂດຍ APXS ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ດີເລີດທີ່ກຳລັງວິເຄາະຢ່າງລະອຽດ.
ພາລະກິດ Chandrayaan-3 ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນຢ່າງແນ່ນອນໃນການພະຍາຍາມສຳຫຼວດອະວະກາດຂອງອິນເດຍຢ່າງແນ່ນອນ. ຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ພົບໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການຂອງພາລະກິດແມ່ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິໃນລະຫວ່າງພາລະກິດທີ່ສັບສົນດັ່ງກ່າວແລະບໍ່ໄດ້ overshadow ຜົນສໍາເລັດຂອງມັນ. ການເຮັດວຽກທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງ APXS ແລະຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ເກັບກໍາຈາກຫນ້າດິນຂອງດວງຈັນປະກອບສ່ວນກ້າວຫນ້າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບທໍລະນີສາດຂອງດວງຈັນແລະປູທາງໄປສູ່ພາລະກິດຂອງດວງຈັນໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Santosh Vadawale, ຜູ້ສືບສວນຫຼັກຂອງ Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS)
- ສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານ Tata (TIFR)