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Chandrayaan-3: ພາລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດກັບ Hiccups ຊົ່ວຄາວ

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
Chandrayaan-3: ພາລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດກັບ Hiccups ຊົ່ວຄາວ

ຍານ Chandrayaan-3, ພາລະກິດທາງດວງຈັນຂອງອິນເດຍ, ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍວ່າເປັນຜົນສໍາເລັດເຖິງແມ່ນວ່າຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເລັກນ້ອຍ. ສອງ​ມື້​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ລົງ​ຈອດ​ຂອງ Vikram Lander ແລະ Pragyan rover ເທິງ​ດວງ​ຈັນ, ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ຢູ່​ເທິງ​ເຮືອ​ສຳ​ຫຼວດ​ໄດ້​ປະສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ມືດ​ຊົ່ວ​ຄາວ. Santosh Vadawale, ຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍຂອງ Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS), ອະທິບາຍວ່າຄວາມມືດແມ່ນເກີດມາຈາກການເພີ່ມຄຸນສົມບັດຄວາມປອດໄພຊ້າ, ເຊິ່ງໄດ້ປິດຄໍາສັ່ງຂອງ APXS ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຜິດໄດ້ຖືກແກ້ໄຂຢ່າງໄວວາແລະເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການວິເຄາະໃນພື້ນທີ່ຂອງດິນແລະຫີນຂອງດວງຈັນ.

ກົງກັນຂ້າມກັບບົດລາຍງານທີ່ອ້າງວ່າຍານຍົນ Vikram Lander ແລະ Pragyan rover ຄາດວ່າຈະຕື່ນຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ສອງຂອງດວງຈັນ, Vadawale ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດແນວນັ້ນ. ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຢູ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ພື້ນ​ຖານ Tata (TIFR), Vadawale ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ​ພາ​ລະ​ກິດ​ແມ່ນ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ. ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ, ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Chandrayaan-3 ​ໄດ້​ສະໜອງ​ຂໍ້​ມູນ​ວິທະຍາສາດ​ທີ່​ດີ​ເລີດ, ​ໂດຍ​ APXS ​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ດີ​ເລີດ​ທີ່​ກຳລັງ​ວິ​ເຄາະ​ຢ່າງ​ລະອຽດ.

ພາລະກິດ Chandrayaan-3 ​ໄດ້​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ອັນ​ສຳຄັນ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ​ໃນ​ການ​ພະຍາຍາມ​ສຳ​ຫຼວດອະວະກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍຢ່າງ​ແນ່ນອນ. ຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ພົບໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການຂອງພາລະກິດແມ່ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິໃນລະຫວ່າງພາລະກິດທີ່ສັບສົນດັ່ງກ່າວແລະບໍ່ໄດ້ overshadow ຜົນສໍາເລັດຂອງມັນ. ການເຮັດວຽກທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງ APXS ແລະຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ເກັບກໍາຈາກຫນ້າດິນຂອງດວງຈັນປະກອບສ່ວນກ້າວຫນ້າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບທໍລະນີສາດຂອງດວງຈັນແລະປູທາງໄປສູ່ພາລະກິດຂອງດວງຈັນໃນອະນາຄົດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Santosh Vadawale, ຜູ້ສືບສວນຫຼັກຂອງ Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS)
- ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ພື້ນ​ຖານ Tata (TIFR​)

By Vicky Stavropoulou

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