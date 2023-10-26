ການເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງພາກພື້ນທີ່ເກີດຈາກດາວ: ການເບິ່ງເຫັນພາຍໃນ Carina Nebula

nebulae ປະກອບເປັນດາວໄດ້ດຶງດູດນັກດາລາສາດສະ ເໝີ ໄປ, ແຕ່ລັກສະນະທີ່ຫຍຸ້ງຢູ່ກັບອາຍແກັສແລະເມກຂີ້ຝຸ່ນເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະສັງເກດເຫັນການກະ ທຳ ທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍ້ອນຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຄົ້ນພົບພື້ນຖານກ່ຽວກັບ Carina Nebula ໂດຍໃຊ້ Atacama Large Millimeter Array (ALMA).
ນຳພາໂດຍ ປະລິນຍາເອກ. ນັກສຶກສາ Geovanni Cortes-Rangel ຈາກ Instituto de Radioastronomía y Astrophysíca ໃນເມັກຊິໂກ, ທີມງານໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບ Pillars of the Carina Nebula, ເປັນພື້ນທີ່ທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບກິດຈະກໍາການເກີດດາວທີ່ເຂັ້ມຂົ້ນຂອງມັນ. ພາຍໃນພາກພື້ນນີ້, ສອງກຸ່ມດາວຂະຫນາດໃຫຍ່, Trumpler 14 ແລະ Trumpler 16, ຄອບຄອງ scene, ປ່ອຍລັງສີ ultraviolet ມີອໍານາດ.
ໂດຍການສຶກສາການໄຫຼອອກຂອງໂມເລກຸນ, ຫຼື jets, emanating ຈາກວັດຖຸພາຍໃນເສົາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສວນກ້າການເກີດດາວນີ້. ຮັງສີຈາກດາວປະເພດ O ຮ້ອນໃນກຸ່ມດາວຈະສະຫວ່າງ ແລະ ແກະສະຫຼັກເສົາທີ່ຂີ້ຝຸ່ນ, ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະກົດຕົວຂອງດາວພະຍຸ, ແຜ່ນດາວເຄາະ ແລະ ຍານຍົນ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກເພື່ອສຶກສາການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເກີດໃຫມ່ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງອາຍແກັສແລະຂີ້ຝຸ່ນ.
ຫນຶ່ງໃນການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສາແມ່ນການວັດແທກມະຫາຊົນຂອງແຜ່ນ circumstellar ອ້ອມຮອບດາວທີ່ສ້າງຕັ້ງໃຫມ່, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂອບເຂດຂອງ molecular outflows ຫຼື jets. ທີມງານຄົ້ນພົບວ່າແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເຮືອບິນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ protostars ຕ່ໍາຫຼືລະດັບກາງ. ເມື່ອດາວເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຕົວຂຶ້ນ, ວັດສະດຸທີ່ຫຼົ່ນລົງໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນແລະຖືກຂັບໄລ່ອອກມາໃນກະແສ bipolar ຕາມແກນ spin ຂອງ protostar. ການປະທະກັນກັບອາຍແກັສທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບແລະຂີ້ຝຸ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ອາຍແກັສທີ່ຕື່ນເຕັ້ນໃນ nebulae ແລະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີແສງສະຫວ່າງ.
ເຮືອບິນເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງສາມາດບັນລຸຄວາມໄວຫຼາຍຮ້ອຍພັນກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມວັດຖຸ Herbig-Haro. ຕັ້ງຊື່ຕາມນັກດາລາສາດ George Herbig ແລະ Guillermo Haro, ຜູ້ທີ່ທໍາອິດໄດ້ສຶກສາພວກເຂົາຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງຂະບວນການເກີດດາວ.
ໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ALMA, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດແຫຼ່ງທີ່ຫນາແຫນ້ນຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ໃຫ້ລັງສີທີ່ມີຄວາມຍາວ millimeter, ທີ່ເອີ້ນວ່າວັດຖຸ Herbig-Haro. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ກວດພົບການໄຫຼອອກຂອງຄາບອນໂມໂນໄຊທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້. ວັດຖຸທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງແມ່ນເຮືອບິນ HH 666, ເຊິ່ງມີລັກສະນະເປັນຍົນບິດເບືອນທີ່ຍືດຍາວກວ່າ 10 ປີແສງ ແລະສ້າງການກະທົບກະເທືອນຂອງທະນູຂະໜາດໃຫຍ່ເມື່ອສົ່ງຜົນກະທົບກັບ nebula ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ.
ການຄົ້ນພົບທີ່ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃນ Carina Nebula ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນໃນການສ້າງຕັ້ງດາວແລະການວິວັດທະນາການຂອງ circumstellar ແລະແຜ່ນ protoplanetary. ການກະທໍາຂອງ photoevaporation ຈາກການໄຫຼອອກຂອງດາວເດັກນ້ອຍແມ່ນຄ່ອຍໆເຊາະເຈື່ອນເສົາຄ້ໍາ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການທໍາລາຍຂອງພວກເຂົາພາຍໃນ 100,000 ຫາຫນຶ່ງລ້ານປີ. ດັ່ງນັ້ນ, ແຜ່ນ circumstellar ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍອາດຈະປ່ຽນເປັນແຜ່ນ protoplanetary, ກໍານົດຂັ້ນຕອນຂອງການສ້າງຕັ້ງດາວເຄາະທີ່ມີທ່າແຮງ.
ການສຶກສາຍັງແນະນໍາວ່າເຖິງວ່າຈະມີສະພາບແວດລ້ອມລັງສີທີ່ຮຸນແຮງ, ຝຸ່ນຂີ້ຝຸ່ນພຽງພໍອາດຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນພາກພື້ນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງດາວເຄາະ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄາດຄະເນວ່າສາມາດມີລະຫວ່າງ 0.01 ຫາ 0.7 ມວນແສງຕາເວັນຂອງວັດສະດຸທີ່ເຫລືອ, ສະຫນອງສ່ວນປະກອບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເກີດຂອງດາວເຄາະ.
ເມື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພາກພື້ນທີ່ເກີດຈາກດາວເລິກຂຶ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ສ້າງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ. ຍານ Carina Nebula ຍັງສືບຕໍ່ເປັນສະຖານທີ່ຈັບໃຈຂອງນັກດາລາສາດ, ສະເຫນີການເບິ່ງເຫັນໂລກອັນລຶກລັບຂອງການສ້າງດາວແລະລະບົບດາວເຄາະທີ່ມີທ່າແຮງ.
FAQ
Herbig-Haro Objects ແມ່ນຫຍັງ?
Herbig-Haro Objects ແມ່ນ nebulosities ສົດໃສທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ nebulae ຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະກ່ຽວຂ້ອງກັບດາວເກີດໃຫມ່. ພວກມັນຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນເມື່ອ jets ຂອງອາຍແກັສແລະຂີ້ຝຸ່ນຈາກ protostars collide ກັບ nebula ອ້ອມຂ້າງ, ອາຍແກັສທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສະຫວ່າງຂຶ້ນ.
ຍານຍົນປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງດາວແນວໃດ?
Jets ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຂະບວນການສ້າງດາວ. ເມື່ອ protostars ປະກອບເປັນ, ວັດສະດຸ infalling ໄດ້ຮັບຄວາມຮ້ອນແລະ ejected ໃນການໄຫຼ bipolar ຕາມແກນ spin ຂອງ protostar. ເຮືອບິນເຫຼົ່ານີ້ປະທະກັບອາຍແກັສ ແລະຝຸ່ນໃນພາກພື້ນທີ່ເກີດດາວ, ສ້າງຄື້ນຊ໊ອກທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເກີດດາວເພີ່ມເຕີມ ແລະສ້າງຮູບຮ່າງຂອງສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ.
ດາວເຄາະສາມາດເກີດຢູ່ໃນເຂດເກີດດາວໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ການສ້າງດາວເຄາະແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໃນເຂດທີ່ເກີດຈາກດາວເຊັ່ນ Carina Nebula. ເຖິງວ່າຈະມີລັງສີທີ່ຮຸນແຮງແລະການເຊາະເຈື່ອນຂອງແຜ່ນ circumstellar, ອາດຈະມີມະຫາຊົນຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເຫລືອຢູ່ພຽງພໍເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະ. ການສຶກສາແນະນໍາວ່າດາວເຄາະອາດຈະສ້າງຕັ້ງຂື້ນແລ້ວຫຼືກໍາລັງປະກອບຢ່າງຫ້າວຫັນພາຍໃນ Carina Nebula.