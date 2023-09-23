ວິທີການທີ່ສະຫມອງຂອງມະນຸດປັບຕົວກັບສີເທິງດາວເຄາະອື່ນໆ

ສະໝອງຂອງຄົນເຮົາມີຄວາມສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແສງທີ່ແຕກຕ່າງ, ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮັບຮູ້ສີເປັນ “ປົກກະຕິ” ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃສ່ແວ່ນຕາກັນແດດທີ່ມີສີ ຫຼື ເມື່ອເຮົາອາຍຸຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຕາຂອງເຮົາກາຍເປັນສີເຫຼືອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າພວກເຮົາສໍາຜັດກັບສີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ເຊັ່ນດາວອື່ນ? ອີງຕາມຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ສະຫມອງຂອງພວກເຮົາອາດຈະປັບຕົວເພື່ອຮັບຮູ້ສີເຫຼົ່ານີ້ເປັນກາງຫຼາຍຂື້ນໃນໄລຍະເວລາ.
Michael Webster, ນັກວິທະຍາສາດວິໄສທັດທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ, ແນະນໍາວ່າສີໃດກໍ່ຕາມທີ່ເດັ່ນໃນດາວອື່ນ, ມັນຈະປາກົດເປັນສີຂີ້ເຖົ່າແກ່ນັກອາວະກາດໃນທີ່ສຸດ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າມະນຸດເດີນທາງໄປດາວອັງຄານ, ດາວສີແດງຈະຄ່ອຍໆເບິ່ງສີນ້ໍາຕານຫຼືສີຂີ້ເຖົ່າແທນທີ່ຈະເປັນສີແດງ. ທ້ອງຟ້າຂອງດາວອັງຄານ, ເຊິ່ງປະກົດວ່າ ເໜືອພວກເຮົາ, ຈະເລີ່ມມີສີຟ້າແກ່ນັກສຳຫຼວດອາວະກາດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີສີຟ້າຄືກັບໜ່ວຍໂລກ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງສີໃນດາວເຄາະອື່ນໆຈະຂຶ້ນກັບສີທີ່ເດັ່ນຊັດຂອງທັງບັນຍາກາດແລະພູມສັນຖານ. ການປັບຕົວຂອງສະໝອງຈະໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງແສງທີ່ເຂົ້າມາຜ່ານບັນຍາກາດ ແລະສີສັນຂອງສິ່ງອ້ອມຂ້າງ. ໃນສະຖານະການທີ່ exoplanet ມີພືດສີມ່ວງແລະທ້ອງຟ້າທອງ, ສະຫມອງອາດຈະປັບຕົວແຕກຕ່າງກັນ.
ການຕອບສະ ໜອງ ຂອງສະ ໝອງ ຕໍ່ສີບໍ່ພຽງແຕ່ອີງໃສ່ສີ, ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນ. ຖ້າສະພາບແວດລ້ອມມີ palette ສີຈໍາກັດ, ສະຫມອງຈະເອົາໃຈໃສ່ກັບການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນຮົ່ມ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ສີທີ່ລ້າງອອກຈະຖືກຮັບຮູ້ວ່າມີຊີວິດຊີວາ, ແລະໃນທາງກັບກັນ.
ໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້ານັກອາວະກາດປັບຕົວເຂົ້າກັບດາວເຄາະໃຫມ່, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງອຸປະກອນທີ່ກັ່ນຕອງແລະປັບສະພາບແວດລ້ອມສໍາລັບພວກເຂົາໂດຍອັດຕະໂນມັດ. Derya Akkaynak, ວິສະວະກອນ ແລະນັກຂຽນມະຫາສະໝຸດ, ປະຈຸບັນກຳລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ມີຊື່ວ່າ “Sea-thru,” ເຊິ່ງປັບຮູບພາບໃຕ້ນ້ຳໃຫ້ເບິ່ງຄືກັບວ່າຖືກຖ່າຍຢູ່ເທິງບົກ. ໂດຍການແກ້ໄຂການກັ່ນຕອງສີຟ້າທີ່ເກີດຈາກນ້ໍາ, ສູດການຄິດໄລ່ສະເຫນີທັດສະນະໃຫມ່ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມໃຕ້ນ້ໍາ.
ເຖິງວ່າຂັ້ນຕອນການປັບປ່ຽນສີເທິງດາວເຄາະມະນຸດຕ່າງດາວຍັງບໍ່ແນ່ນອນ ຈົນກວ່າມະນຸດຈະໄປຢາມອັນໜຶ່ງຕົວຈິງ, ແຕ່ປະສົບການໃນທະເລເລິກອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະມານ. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີແສງສີແດງ, ຄວາມເລິກທີ່ຈົມຢູ່ໃນນ້ໍາຈະປາກົດເປັນສີເຫຼືອງ, ສ້າງປະສົບການສາຍຕາທີ່ແປກປະຫຼາດແລະບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ສະໝອງຂອງມະນຸດມີຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວທີ່ໂດດເດັ່ນເມື່ອເວົ້າເຖິງການຮັບຮູ້ສີໃນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ. ເມື່ອສໍາຜັດກັບສີທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍຢູ່ໃນດາວອື່ນ, ສະຫມອງຂອງພວກເຮົາອາດຈະປັບຕົວເພື່ອຮັບຮູ້ພວກມັນເປັນກາງຫຼາຍຂື້ນໃນໄລຍະເວລາ, ໂດຍມີປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສີຂອງບັນຍາກາດແລະພູມສັນຖານທີ່ມີບົດບາດໃນການປັບຕົວນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຮັບຮູ້ສີຂອງສະຫມອງແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກທັງສີແລະຄວາມຮຸນແຮງ. ໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້ານັກອາວະກາດປັບຕົວ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການພັດທະນາອຸປະກອນທີ່ອັດຕະໂນມັດການກັ່ນຕອງແລະປັບສະພາບແວດລ້ອມສໍາລັບພວກເຂົາ. ທະເລເລິກສະຫນອງການເບິ່ງເຫັນວິທີການທີ່ສະຫມອງອາດຈະຕອບສະຫນອງກັບ palettes ສີທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວິທະຍາສາດທີ່ມີຊີວິດ