ການສຶກສາຕົ້ນໄມ້ທີ່ຮັກສາໄວ້ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວໃນເຂດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສູນວິທະຍາສາດແຜ່ນດິນໄຫວສໍາຫຼວດທໍລະນີສາດຂອງສະຫະລັດແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona ກໍາລັງໃຊ້ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ໃນເຂດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວໃນພາກພື້ນ. ທີມງານໄດ້ເກັບເອົາຕົ້ນໄມ້ທີ່ເຊື່ອກັນວ່າໄດ້ເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຄັ້ງໃຫຍ່ຢູ່ຕາມເສັ້ນຄວາມຜິດພາດໃນເຂດ Puget Sound. ໂດຍການວິເຄາະວົງຂອງຕົ້ນໄມ້, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດເປັນຮວງຂອງກາກບອນ 14 ຈາກປີ AD 774-75. ໂດຍການນັບໄປຂ້າງຫນ້າເຖິງວົງແຫວນສຸດທ້າຍຂອງຕົ້ນໄມ້, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດວ່າຕົ້ນໄມ້ຕາຍລະຫວ່າງ 923 ແລະ 924. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າທັງສອງ faults ເຮັດໃຫ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວພ້ອມໆກັນ, ເຊື່ອມຕໍ່ທັງສອງ faults ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວໃນພື້ນທີ່ສູງກວ່າທີ່ຄິດກ່ອນຫນ້ານີ້.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວໃນເຂດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອແລະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈດີຂື້ນກ່ຽວກັບເສັ້ນຄວາມຜິດຂອງພາກພື້ນແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ແຜ່ນດິນໄຫວ. ໂດຍການສຶກສາບັນທຶກທາງທໍລະນີສາດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດລວບລວມຂໍ້ມູນຈາກແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຜ່ານມາແລະນໍາໃຊ້ມັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບເຫດການໃນອະນາຄົດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາແຜນການຕອບສະຫນອງສຸກເສີນທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ທົນທານຕໍ່.
ທີ່ມາ: US Geological Survey, University of Arizona
ການສ້າງ enamel ແຂ້ວຄືນໃຫມ່
enamel ຂອງແຂ້ວແມ່ນສານທີ່ແຂງທີ່ສຸດທີ່ຜະລິດໂດຍຮ່າງກາຍ, ແຕ່ເມື່ອມັນທໍາລາຍ, ປະຈຸບັນບໍ່ມີວິທີທີ່ຈະສ້ອມແປງມັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລວໍຊິງຕັນໄດ້ຄົ້ນພົບການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສາມາດປະຕິວັດການສ້ອມແປງແຂ້ວ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊອກຫາວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງລໍາຕົ້ນເປັນ ameloblasts, ຈຸລັງທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຜະລິດ enamel ຂອງແຂ້ວ. ນີ້ກະຕຸ້ນການຜະລິດ enamel ພື້ນຖານ, ເຊິ່ງອາດຈະນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາຂອງ "ການຕື່ມຂໍ້ມູນທີ່ມີຊີວິດ" ເພື່ອແກ້ໄຂຢູ່ຕາມໂກນດ້ວຍ enamel ຕົວຈິງ.
ໃນອະນາຄົດ, ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດຊ່ວຍໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງແຂ້ວໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ສາມາດທົດແທນແຂ້ວທີ່ສູນເສຍຫຼືເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ. ນີ້ຈະສະຫນອງການແກ້ໄຂທໍາມະຊາດແລະຍາວນານກວ່າເມື່ອທຽບກັບການຝັງແຂ້ວແບບດັ້ງເດີມຫຼືແຂ້ວປອມ. ຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຟູ enamel ແຂ້ວຈະປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສຸຂະພາບແຂ້ວແລະຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍ.
ທີ່ມາ: University of Washington
ເງິນໃຫ້ປະຊາຊົນ
ການຂາດເຂີນເງິນເປັນສາເຫດຫຼັກຂອງການບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ. ເພື່ອຄົ້ນຫາຜົນກະທົບຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນຕໍ່ການບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ, ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ British Columbia ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ສະຫນອງການໂອນເງິນແບບບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຄັ້ງດຽວຂອງ $ 7,500 ໂດລາການາດາໃຫ້ກັບ 50 ບຸກຄົນທີ່ປະສົບກັບການຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ. ການສຶກສາພົບວ່າຜູ້ຮັບເງິນໂອນໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈໍາເປັນເຊັ່ນ: ອາຫານ, ຄ່າເຊົ່າ, ແລະການຂົນສົ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນໄລຍະຫນຶ່ງປີ, ພວກເຂົາໃຊ້ເວລາຫນ້ອຍລົງຢູ່ໃນທີ່ພັກອາໄສແລະຫຼາຍມື້ໃນທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງການສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເງິນສົດໂດຍກົງກັບບຸກຄົນທີ່ປະສົບກັບການຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ. ໂດຍການແກ້ໄຂບັນຫາພື້ນຖານຂອງຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນ, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປັບປຸງສະຫວັດດີການສ່ວນຕົວແລະຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສທີ່ພັກອາໄສຊົ່ວຄາວ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຄົ້ນຫາວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການແກ້ໄຂການບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສແລະການພັດທະນາຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບການສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ມີຄວາມຫມາຍແກ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: University of British Columbia
ຄວາມໄວທາງໄປສະນີ ແລະຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ
ການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫລາຍຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນລັດຕ່າງໆເຊັ່ນລັດ Oregon ແລະວໍຊິງຕັນ ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນຈະລົງຄະແນນສຽງງ່າຍຂຶ້ນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລັດວໍຊິງຕັນໄດ້ກວດເບິ່ງວ່າຄວາມໄວຂອງການບໍລິການໄປສະນີທ້ອງຖິ່ນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງແນວໃດ, ໂດຍສະເພາະໃນລັດທີ່ມີກົດຫມາຍການລົງຄະແນນສຽງທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າ. ການສຶກສາພົບວ່າການບໍລິການໄປສະນີທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີປະສິດທິພາບເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງບຸກຄົນທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ມີກົດລະບຽບການລົງຄະແນນສຽງທີ່ເຂັ້ມງວດ.
ຜົນໄດ້ຮັບຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບົບການຈັດສົ່ງທາງໄປສະນີທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຮັບປະກັນວ່າບັດລົງຄະແນນມາຮອດຕາມເວລາແລະສາມາດນັບໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ການລົງຄະແນນສຽງທາງໄປສະນີກາຍເປັນທີ່ແຜ່ຫຼາຍ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະແກ້ໄຂສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆທີ່ສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການປະຊາທິປະໄຕ. ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບການບໍລິການໄປສະນີ ແລະປັບປຸງຂະບວນການລົງຄະແນນສຽງສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມຈໍານວນຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ແລະຮັບປະກັນວ່າສຽງຂອງທຸກໆຄົນຈະໄດ້ຍິນ.
ທີ່ມາ: ມະຫາວິທະຍາໄລລັດວໍຊິງຕັນ
ການຄາດຄະເນສະພາບອາກາດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອປາຊີຟິກ
ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Portland State University ໄດ້ໃຊ້ຕົວແບບຄອມພິວເຕີ ແລະການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກເພື່ອຄາດຄະເນຮູບແບບສະພາບອາກາດໃນອະນາຄົດໃນເຂດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອພາຍໃຕ້ເສັ້ນທາງຂອງພາວະໂລກຮ້ອນໃນປັດຈຸບັນ. ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າຮູບແບບການໄຫຼວຽນຂອງບັນຍາກາດຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ສະພາບອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນບໍ່ຄາດວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນລະດູຫນາວ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຮູບແບບສະພາບອາກາດທີ່ພວກເຮົາປະສົບຢູ່ໃນພາກພື້ນອາດຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນເຖິງແມ່ນວ່າດາວຈະຮ້ອນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເນັ້ນໃສ່ຮູບແບບສະພາບອາກາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ແລະຜົນກະທົບໃນທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ, ພາຍຸ, ແລະເຫດການສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງອາດຈະຍັງເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆໃນອະນາຄົດເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ຮູບແບບສະພາບອາກາດໃນພາກພື້ນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງມັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ Portland