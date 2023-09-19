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ແສງເໜືອໃນໄອແລນ ແລະໄອແລນເໜືອ: ການສະແດງທຳມະຊາດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ

ByVicky Stavropoulou

Sep 19, 2023
ແສງເໜືອໃນໄອແລນ ແລະໄອແລນເໜືອ: ການສະແດງທຳມະຊາດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ

ຖ້າເຈົ້າເຄີຍຢາກເຫັນປະກົດການທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງແສງເໜືອ, ເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປທ່ຽວປະເທດໄອສແລນ ຫຼື ອາລາສກາ. ໄອແລນ ແລະ ໄອແລນເໜືອ ສະເໜີການສະແດງທີ່ງົດງາມຂອງແສງເງິນແສງທອງ, ທາສີທ້ອງຟ້າກາງຄືນເປັນສີຂຽວສົດໃສ, ສີບົວ, ສີຟ້າ ແລະສີມ່ວງ. ໃນຂະນະທີ່ເມກບາງຄັ້ງສາມາດກີດຂວາງທັດສະນະ, ກາງຄືນທີ່ຈະແຈ້ງດ້ວຍກິດຈະກໍາແສງຕາເວັນທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນສາມາດໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງຂອງການສະແດງແສງສະຫວ່າງທໍາມະຊາດນີ້.

ສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສັງເກດແສງສະຫວ່າງທາງເຫນືອໃນປະເທດໄອແລນປະກອບມີຝັ່ງເຫນືອຂອງໄອແລນເຫນືອ, ຝັ່ງ Antrim, Co Mayo ຢູ່ຝັ່ງຕາເວັນຕົກ, Ashbourne ໃນ Co Meath, ແລະອາດຈະເປັນເຂດ Dublin ໃນລະຫວ່າງການສະແດງທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເບິ່ງເຫັນບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນ, ແລະ equinox ທີ່ຈະມາເຖິງໃນວັນທີ 23 ເດືອນກັນຍາອາດຈະສະເຫນີໂອກາດທີ່ດີກວ່າເນື່ອງຈາກເງື່ອນໄຂໃນພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໂລກແລະຄວາມອຽງຂອງດາວໃນເວລານັ້ນ.

ຂະບວນການ aurora ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ flares ແສງຕາເວັນ, eruptions ເທິງດວງອາທິດທີ່ປ່ອຍລັງສີຫຼາຍຕື້ໂຕນເຂົ້າໄປໃນອາວະກາດ. ອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ມາຮອດບັນຍາກາດຂອງໂລກປະມານສອງມື້ຕໍ່ມາ, ບ່ອນທີ່ບາງບ່ອນຖືກຈັບຢູ່ໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງດາວເຄາະແລະຖືກດຶງໄປສູ່ຂົ້ວເຫນືອແລະໃຕ້. ເມື່ອປະທະກັບອະຕອມແລະໂມເລກຸນໃນບັນຍາກາດ, ພວກມັນສ້າງສີສັນສົດໃສຂອງແສງພາກເຫນືອ.

ທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ມົນລະພິດທາງແສງໜ້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນເວລາທີ່ພະຍາຍາມເປັນພະຍານເຖິງແສງເງິນແສງທອງ. ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງແລະຕົວເມືອງໃຫ້ໂອກາດທີ່ດີກວ່າທີ່ຈະເຫັນການສະແດງທີ່ສໍາຄັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈາກເມືອງ Dublin, ທັດສະນະທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈໄດ້ຖືກລາຍງານ. ດາລາສາດ ໄອແລນ ແລ່ນບໍລິການແຈ້ງເຕືອນແສງດາວເຮືອງ, ຄາດຄະເນວ່າ ການລະເບີດຂອງແສງຕາເວັນຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອໃດ ແລະ ຄາດວ່າຈະມີອະນຸພາກເຂົ້າມາສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ.

ໃນອີກສອງສາມປີຂ້າງໜ້າແມ່ນເປັນສິ່ງເອື້ອອໍານວຍເປັນພິເສດສຳລັບການເຫັນແສງເໜືອ, ເນື່ອງຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງດວງອາທິດຈະສູງສຸດໃນປີ 2025. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສະພາບດິນຟ້າອາກາດສາມາດສ້າງຄວາມທ້າທາຍໄດ້, ໂດຍມີເມກໝອກປົກຄຸມຢູ່ເລື້ອຍໆ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ກາງຄືນທີ່ຈະແຈ້ງເກີດຂຶ້ນ, ສະເຫນີໂອກາດທີ່ຈະປະສົບກັບປະກົດການທໍາມະຊາດທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈນີ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວາລະສານ Astronomy Ireland

By Vicky Stavropoulou

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