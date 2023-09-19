ຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງແສງພາກເຫນືອ: ບ່ອນທີ່ແລະເວລາທີ່ຈະຈັບພາບທີ່ປະທັບໃຈໃນປະເທດໄອແລນ

ຄວາມງາມຂອງແສງພາກເຫນືອ, ການສະແດງແສງສະຫວ່າງທໍາມະຊາດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ສາມາດເປັນພະຍານໃນຫຼາຍສະຖານທີ່ໃນທົ່ວໄອແລນແລະໄອແລນເຫນືອ. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີການຮັບປະກັນທີ່ຈະເຫັນປະກົດການທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈນີ້, equinox ທີ່ຈະມາເຖິງໃນວັນທີ 23 ກັນຍາອາດຈະເພີ່ມໂອກາດຂອງທ່ານທີ່ຈະປະສົບກັບມັນ. David Moore, ບັນນາທິການຂອງວາລະສານ Astronomy Ireland, ອະທິບາຍວ່າໃນຊ່ວງ equinox, ເງື່ອນໄຂໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກແລະຄວາມອຽງຂອງດາວເຄາະສາມາດນໍາໄປສູ່ການສະແດງຂອງແສງເງິນແສງທອງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການເບິ່ງເຫັນ; ມັນພຽງແຕ່ເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້.
ສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເປັນພະຍານເຖິງແສງສະຫວ່າງທາງເຫນືອໃນປະເທດໄອແລນແມ່ນເຂດຊົນນະບົດໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງໄອແລນເຫນືອແລະ Mayo ເນື່ອງຈາກຄວາມໃກ້ຊິດກັບມະຫາສະຫມຸດແອດແລນຕິກ. ການບໍ່ມີແສງເມືອງໃນພາກພື້ນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຊັດເຈນກວ່າຂອງແສງເງິນແສງທອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການສັງເກດເຫັນແສງ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະຖານທີ່ໃນປະເທດ.
ຂະບວນການ aurora ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ flares ແສງຕາເວັນ, eruptions ສຸດແສງຕາເວັນທີ່ປ່ອຍ radiation ຫຼາຍຕື້ໂຕນເຂົ້າໄປໃນອາວະກາດ. ອະນຸພາກທີ່ມີປະລິມານເຫຼົ່ານີ້ຕົກມາສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກປະມານສອງມື້ຕໍ່ມາ ແລະບາງສ່ວນຖືກຈັບຢູ່ໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ, ເຮັດໃຫ້ເກີດແສງສະຫວ່າງທາງເຫນືອເມື່ອພວກມັນປະທະກັບອາຍແກັສໃນບັນຍາກາດ. ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງແມ່ນຂຶ້ນກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງອະນຸພາກ ແລະສາມາດຂະຫຍາຍອອກໄປທາງໃຕ້ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິໃນບາງໂອກາດທີ່ຫາຍາກ.
ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດຂອງທ່ານທີ່ຈະເຫັນແສງເຫນືອ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຢູ່ຫ່າງຈາກແສງສະຫວ່າງທີ່ມະນຸດສ້າງຂື້ນ, ເພາະວ່າພວກມັນສາມາດປິດບັງທັດສະນະ. ການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຕົວເມືອງຫຼືຕົວເມືອງອາດຈະຈໍາກັດການເບິ່ງເຫັນຂອງແສງຢູ່ໃນການສະແດງທີ່ສໍາຄັນເທົ່ານັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະຖານທີ່ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີແສງສະຫວ່າງໄປທາງທິດເຫນືອເຮັດໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງແສງເງິນແສງທອງ.
Astronomy Ireland ໃຫ້ບໍລິການແຈ້ງເຕືອນ aurora ເພື່ອຄາດຄະເນ ແລະແຈ້ງໃຫ້ສາທາລະນະຊົນກ່ຽວກັບການເບິ່ງເຫັນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ການແຈ້ງເຕືອນລວມມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄາດໄວ້ຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ, ລວມທັງແສງເງິນແສງທອງ. ແສງພາກເຫນືອສາມາດປາກົດໄດ້ທຸກເວລາຂອງຕອນກາງຄືນ, ໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກສອງສາມຊົ່ວໂມງເຖິງຕະຫຼອດຄືນ.
ການປົກຫຸ້ມຂອງເມຄສາມາດຂັດຂວາງທັດສະນະຂອງແສງໄດ້, ດັ່ງນັ້ນທ້ອງຟ້າທີ່ຈະແຈ້ງແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການເປັນພະຍານເຖິງການສະແດງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈນີ້. ໂຊກດີ, ສອງສາມປີຂ້າງຫນ້າຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ເອື້ອອໍານວຍສໍາລັບການເບິ່ງເຫັນແສງສະຫວ່າງທາງເຫນືອ, ຍ້ອນວ່າດວງອາທິດຄາດວ່າຈະບັນລຸກິດຈະກໍາສູງສຸດໃນປີ 2025.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວາລະສານ Astronomy Ireland