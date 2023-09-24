ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ກໍານົດເອົາຕົວຢ່າງດາວເຄາະນ້ອຍມາເຮືອນ

ຫຼັງຈາກພາລະກິດມາເປັນເວລາ 2016 ປີ, ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງຈະກັບຄືນສູ່ໂລກ ແລະສົ່ງຕົວຢ່າງດາວເຄາະດວງທໍາອິດທີ່ເກັບໄດ້ໃນອາວະກາດ. ຍານອະວະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເປີດຕົວໃນປີ 200 ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຈັບເອົາຫີນຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກ XNUMX ລ້ານໄມ.
ຍານອະວະກາດຈະປ່ອຍແຄບຊູນທີ່ບັນຈຸຫີນແລະດິນເກືອບ 4.5 ອໍທີ່ຖືວ່າມີອາຍຸ 10 ຕື້ປີ. ໃນວັນອາທິດ, ຍານແຄບຊູນຈະຖືກບິນຜ່ານ Dugway Proving Grounds ໃນລັດ Utah, ໂດຍຄາດວ່າຈະລົງຈອດໃນທະເລຊາຍ Utah ເວລາ 55:XNUMX ໂມງເຊົ້າ ET.
ຄວາມສໍາຄັນຂອງຕົວຢ່າງນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນທ່າແຮງຂອງມັນທີ່ຈະປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນ. Nicole Lunning, ຫົວຫນ້າຜູ້ຮັກສາຕົວຢ່າງ OSIRIS-REx, ອະທິບາຍວ່າການສຶກສາຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ໍາຄ່າກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດນອກໂລກ.
ເພື່ອຮັບປະກັນການເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງແລະປ້ອງກັນການປົນເປື້ອນທາງອິນຊີ, ຫ້ອງສະອາດ hyper ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນອາຄານ 31 ທີ່ສູນ Johnson Space ໃນ Houston, Texas. ສະຖານທີ່ນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປຸງແຕ່ງໂງ່ນຫີນຂອງດວງຈັນ Apollo.
ນັກວິທະຍາສາດຈາກທົ່ວໂລກຈະມີໂອກາດສຶກສາຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ ແລະສຳຫຼວດຄຳຖາມວິທະຍາສາດໃໝ່ໆທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຄຳຕອບຈາກຕົວຢ່າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຢູ່ເທິງໂລກ. ດ້ວຍການແຈກຢາຍຕົວຢ່າງທີ່ຄາດວ່າຈະໄປສູ່ຊຸມຊົນວິທະຍາສາດທີ່ກວ້າງຂວາງ, ການຄົ້ນພົບຄວາມກ້າວຫນ້າຈໍານວນຫລາຍຄາດວ່າຈະມີ.
ພາລະກິດນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງທໍາອິດຂອງ NASA ໃນພາລະກິດກັບຄືນຕົວຢ່າງ. ໃນປີ 2004, ພາລະກິດຂອງ Genesis ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ parachute ແລະ crashed ໃນລັດ Utah, ຜົນໄດ້ຮັບໃນການຟື້ນຕົວຂອງບາງຕົວຢ່າງທີ່ເສຍຫາຍ. ສອງປີຕໍ່ມາ, ພາລະກິດ Stardust ໄດ້ລົງຈອດຢ່າງສໍາເລັດຜົນ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຈາກດາວ Comet Wild 2 ແລະຂີ້ຝຸ່ນ interstellar.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຜົນສໍາເລັດຂອງພາລະກິດ OSIRIS-REx ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດສໍາຄັນທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດ ແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະປັບປ່ຽນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂ່າວ ABC