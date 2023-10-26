ປະສົບກັບຄວາມງາມຂອງແສງຈັນ Eclipse ບາງສ່ວນ: ທັດສະນະຄະຕິເທິງສະຫວັນ

ກຽມພ້ອມທີ່ຈະເປັນພະຍານເຫດການເທິງສະຫວັນທີ່ໜ້າປະທັບໃຈໃນທ້າຍອາທິດນີ້ ໃນຂະນະທີ່ດວງຈັນເຕັມຂອງນັກລ່າຂອງເດືອນຕຸລາເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າກາງຄືນ. ໃນຂະນະທີ່ເງົາຂອງໂລກຕົກລົງໃສ່ໃບໜ້າຂອງມັນ, ແສງຈັນທະຄາດເປັນບາງສ່ວນຈະເປີດເຜີຍ, ຈັບຕາຜູ້ຊົມທົ່ວໂລກ. ປະກົດການພິເສດນີ້ຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກອາຟຣິກາ, ເອີຣົບ, ອາຊີ, ແລະບາງພາກພື້ນຂອງອົດສະຕາລີຕາເວັນຕົກ, ໃນຂະນະທີ່ປາຍຕາເວັນອອກຂອງອາເມລິກາໃຕ້ຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເມື່ອເດືອນຂຶ້ນ.
ເລີ່ມຕົ້ນເວລາ 2:01 ໂມງ EDT (1801 GMT) ຂອງວັນທີ 28 ເດືອນຕຸລາ, ປະກົດການປະກົດຕົວເປັນບາງສ່ວນຂອງດວງຈັນເຕັມດວງ (Full Hunter's Moon). ເປັນ umbra, ຮອດຈຸດສູງສຸດໃນເວລາປະມານ 3:35 ໂມງ EDT (1935 GMT). ໃນເວລາ 4:14 ໂມງ EDT (2014 GMT), ສຸດທ້າຍດວງຈັນຈະອອກມາຈາກສ່ວນທີ່ອ່ອນກວ່າຂອງເງົາຂອງໂລກ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ penumbra, ສະຫຼຸບການເຕັ້ນຊັ້ນສູງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈນີ້.
ສຳລັບຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ນອກເຂດ ໂຊກດີພໍທີ່ຈະເຫັນເຫດການນີ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ຢ່າກັງວົນ! ເຈົ້າຍັງສາມາດເປັນພະຍານເຖິງການເບິ່ງພາບຊັ້ນສູງນີ້ຜ່ານການຖ່າຍທອດສົດຟຣີທີ່ມີໃຫ້ອອນລາຍໃນເວທີຕ່າງໆ. ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ເສຍຄ່າເພື່ອປບັແລະ immerse ຕົວທ່ານເອງໃນ magic ຂອງຈັກກະວານ. ນອກຈາກນັ້ນ, Space.com ຍັງຈະມີການຖ່າຍທອດສົດຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ທ່ານໄດ້ສໍາຜັດກັບ eclipse ຈາກຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງເຮືອນຂອງທ່ານເອງ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຖາມ: ອັນໃດເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດເປັນອຸປະຖຳບາງສ່ວນ?
A: ປະກົດການ eclipses ເປັນບາງສ່ວນໃນເວລາທີ່ແສງຕາເວັນ, ໂລກ, ແລະວົງເດືອນບໍ່ສອດຄ່ອງຢ່າງສົມບູນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມີພຽງແຕ່ສ່ວນໜຶ່ງຂອງເງົາທີ່ມືດທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ umbra, ກວມເອົາດວງຈັນ.
ຖາມ: ຈັນທະຄະຕິສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນລະຫວ່າງເດືອນເຕັມບໍ?
ຕອບ: ຈັນທະຄາດຈະເກີດພຽງແຕ່ໃນຍາມດວງຈັນເຕັມດວງ ເມື່ອດວງຈັນ ແລະ ດວງຕາເວັນຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ diametrically ກົງກັນຂ້າມກັນກັບໂລກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ແມ່ນດວງຈັນເຕັມດວງທັງໝົດທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະຖໍາ. ທັງນີ້ກໍຍ້ອນວ່າ ຍົນວົງໂຄຈອນຂອງດວງຈັນມີທ່າອຽງໃນມຸມປະມານ 5 ອົງສາກັບຍົນຂອງໂລກ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເງົາຂອງໂລກມັກຈະຢູ່ເໜືອ ຫຼື ຕ່ຳກວ່າວົງໂຄຈອນຂອງດວງຈັນ.
ຖາມ: ຂ້ອຍຈະສັງເກດເຫັນອຸປະຖໍາໃນດວງຈັນແບບໃກ້ໆໄດ້ແນວໃດ?
ຕອບ: ຖ້າເຈົ້າຢາກຈະເຫັນແສງຈັນໃນບາງສ່ວນ ຫຼືສັງເກດດວງຈັນໄດ້ທຸກເວລາ, ໃຫ້ພິຈາລະນາສຳຫຼວດໂລກຂອງດາລາສາດດ້ວຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ຫຼືກ້ອງສ່ອງທາງໄກ. ຄູ່ມືຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ telescopes ທີ່ດີທີ່ສຸດແລະ binoculars ທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຊັບພະຍາກອນທີ່ດີເລີດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນ.
ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດບັນທຶກຮູບດວງຈັນໄດ້ບໍ?
A: ຢ່າງແທ້ຈິງ! ຖ້າທ່ານມີຄວາມມັກໃນການຖ່າຍຮູບທາງອາວະກາດ, ທ່ານສາມາດບັນທຶກ eclipse lunar, ເດືອນເຕັມ, ຫຼືທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນທີ່ຈັບໃຈ. ກວດເບິ່ງຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິທີການຖ່າຍຮູບດວງຈັນແລະ eclipses ຕາມດວງຈັນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄໍາແນະນໍາຂອງພວກເຮົາສໍາລັບກ້ອງຖ່າຍຮູບແລະເລນທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຖ່າຍຮູບດາວເຄາະ.