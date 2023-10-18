ຮູບພາບດາວທຽມທີ່ຈັບເອົາສຸລິຍະຄາດວົງແຫວນ 'ວົງໄຟ' ຖືກນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການບໍລິຫານການບິນແລະອາວະກາດແຫ່ງຊາດ (NASA), ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເງົາຂອງມັນຕົກຢູ່ທົ່ວຝັ່ງຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງລັດ Texas. ປະກົດການຊັ້ນສູງນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອດວງຈັນຈັດວາງຕົວຂອງມັນເອງກັບດວງອາທິດ ແລະ ໂລກ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເງົາຂອງດວງຈັນທີ່ປົກຄຸມຮັງຂອງດວງອາທິດ.
ພາບດັ່ງກ່າວຖືກຈັບໄດ້ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດອຸບັດເຫດໂດຍ EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) ຂອງອົງການ NASA ຢູ່ເທິງເຮືອບິນ DSCVR (Deep Space Climate Observatory), ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນຈຸດ Lagrange Point 1. ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ ຍັງໄດ້ສົ່ງຍານສຳຫຼວດແສງຕາເວັນ Aditya L1 ໄປຫາຍານອະວະກາດ. ສະຖານທີ່ດຽວກັນ.
ປະກົດການເປັນວົງເດືອນແມ່ນເວລາທີ່ດວງຈັນເຄື່ອນທີ່ຕໍ່ໜ້າດວງຕາເວັນ ແຕ່ຍັງຄົງຢູ່ຫ່າງຈາກໜ່ວຍໂລກເພື່ອປ້ອງກັນການປິດບັງທັງໝົດ. ໄລຍະຫ່າງທີ່ສົມທຽບນີ້ເຮັດໃຫ້ດວງຈັນປາກົດຢູ່ໃນທ້ອງຟ້ານ້ອຍລົງ, ສ້າງວົງແຫວນສີແດງສົ້ມທີ່ງົດງາມອ້ອມຮອບດວງອາທິດ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຊື່ວ່າ 'ແຫວນໄຟ'.
ແສງຕາເວັນເປັນຮູບວົງເດືອນຄັ້ງຕໍ່ໄປທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກສະຫະລັດແມ່ນກໍານົດສໍາລັບວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2039. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແສງຕາເວັນທັງໝົດທີ່ຈະມາເຖິງຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າມືດລົງຈາກລັດເທັກຊັດໄປຫາເມນໃນວັນຈັນທີ 8 ເມສາ 2024.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ການບໍລິຫານການບິນແລະອະວະກາດແຫ່ງຊາດ (NASA)