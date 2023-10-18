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ຮູບ​ພາບ​ດາວ​ທຽມ​ໃໝ່​ເປີດ​ເຜີຍ 'ວົງ​ແຫວນ​ໄຟ' ແສງ​ອາ​ລິ​ຍະ​ຄາດ​ຮອບ​ປີ

ByVicky Stavropoulou

Oct 18, 2023
ຮູບ​ພາບ​ດາວ​ທຽມ​ໃໝ່​ເປີດ​ເຜີຍ 'ວົງ​ແຫວນ​ໄຟ' ແສງ​ອາ​ລິ​ຍະ​ຄາດ​ຮອບ​ປີ

ຮູບ​ພາບ​ດາວ​ທຽມ​ທີ່​ຈັບ​ເອົາ​ສຸລິຍະ​ຄາດ​ວົງ​ແຫວນ 'ວົງ​ໄຟ' ຖືກ​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ອົງການ​ບໍລິຫານ​ການບິນ​ແລະ​ອາ​ວະ​ກາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ (NASA), ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເງົາ​ຂອງ​ມັນ​ຕົກ​ຢູ່​ທົ່ວ​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ລັດ Texas. ປະກົດການຊັ້ນສູງນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອດວງຈັນຈັດວາງຕົວຂອງມັນເອງກັບດວງອາທິດ ແລະ ໂລກ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເງົາຂອງດວງຈັນທີ່ປົກຄຸມຮັງຂອງດວງອາທິດ.

ພາບດັ່ງກ່າວຖືກຈັບໄດ້ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດອຸບັດເຫດໂດຍ EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) ຂອງອົງການ NASA ຢູ່ເທິງເຮືອບິນ DSCVR (Deep Space Climate Observatory), ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນຈຸດ Lagrange Point 1. ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ ຍັງໄດ້ສົ່ງຍານສຳຫຼວດແສງຕາເວັນ Aditya L1 ໄປຫາຍານອະວະກາດ. ສະຖານທີ່ດຽວກັນ.

ປະກົດການເປັນວົງເດືອນແມ່ນເວລາທີ່ດວງຈັນເຄື່ອນທີ່ຕໍ່ໜ້າດວງຕາເວັນ ແຕ່ຍັງຄົງຢູ່ຫ່າງຈາກໜ່ວຍໂລກເພື່ອປ້ອງກັນການປິດບັງທັງໝົດ. ໄລຍະຫ່າງທີ່ສົມທຽບນີ້ເຮັດໃຫ້ດວງຈັນປາກົດຢູ່ໃນທ້ອງຟ້ານ້ອຍລົງ, ສ້າງວົງແຫວນສີແດງສົ້ມທີ່ງົດງາມອ້ອມຮອບດວງອາທິດ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຊື່ວ່າ 'ແຫວນໄຟ'.

ແສງຕາເວັນເປັນຮູບວົງເດືອນຄັ້ງຕໍ່ໄປທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກສະຫະລັດແມ່ນກໍານົດສໍາລັບວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2039. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແສງຕາເວັນທັງໝົດທີ່ຈະມາເຖິງຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າມືດລົງຈາກລັດເທັກຊັດໄປຫາເມນໃນວັນຈັນທີ 8 ເມສາ 2024.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ການບໍລິຫານການບິນແລະອະວະກາດແຫ່ງຊາດ (NASA)

By Vicky Stavropoulou

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