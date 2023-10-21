Antarctica ໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງເປັນສະຖິຕິຂອງນ້ໍາກ້ອນໃນທະເລ 7.5 ເທື່ອໃນຮອບແປດປີທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມອົງການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງອົດສະຕາລີ (ABC). ບໍ່ເຫມືອນກັບປີກ່ອນ, ນ້ຳກ້ອນບໍ່ໄດ້ສ້າງເປັນຕົວໃໝ່ໃນລະດູໜາວປັດຈຸບັນ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂດທະເລຊາຍຝັ່ງ Antarctic ຂະຫຍາຍເປັນກ້ອນທີ່ບໍ່ມີນ້ຳກ້ອນ. ປະກົດການທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນີ້ແມ່ນບໍ່ເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຕາມທໍາມະຊາດ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໂດຍນັກມະຫາສະຫມຸດທາງກາຍະພາບ Edward Doddridge, ຜູ້ທີ່ອະທິບາຍວ່າມັນເປັນ 'ເຫດການຫ້າຊິກມາ' ທີ່ມີໂອກາດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນປະມານຫນຶ່ງຄັ້ງໃນທຸກໆ XNUMX ລ້ານປີ.
ນັກວິທະຍາສາດໃຫ້ເຫດຜົນວ່າການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນໍ້າກ້ອນໃນມະຫາສະໝຸດທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນ ແລະຮູບແບບສະພາບອາກາດທີ່ມີພະລັງງານສູງກວ່າ, ເຊິ່ງເລັ່ງຂະບວນການລະລາຍໃນ Antarctica. ການຫຼຸດລົງຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງກ້ອນນີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ "albedo" ຂອງໂລກ, ຊຶ່ງເປັນຈໍານວນແສງສະຫວ່າງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໂດຍພື້ນຜິວຂອງດາວໄດ້ແທນທີ່ຈະຖືກດູດຊຶມ. A albedo ສູງກວ່າເນື່ອງຈາກກ້ອນຫຼາຍຊ້າລົງຜົນກະທົບຄວາມອົບອຸ່ນຂອງແສງຕາເວັນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອລະດັບນໍ້າກ້ອນຫຼຸດລົງ, ດາວເຄາະເລີ່ມດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈະເລິກເຊິ່ງແລະກວ້າງຂວາງ. ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ແຫຼ່ງສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກ, ກະສິກໍາ, ແລະລະບົບນິເວດທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນປ່າຝົນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງຫມົດ. ພາວະໂລກຮ້ອນຢ່າງໄວວາ ແລະກວ້າງຂວາງທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການລະລາຍຂອງນ້ຳກ້ອນຂົ້ວໂລກອາດສົ່ງຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ດາວເຄາະ.
ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫານ້ຳກ້ອນທະເລທີ່ຫຼຸດລົງຢູ່ໃນທະວີບແອນຕາກຕິກແລະດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງທັນການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກພາວະໂລກຮ້ອນ. ນີ້ລວມມີການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວແລະການປະຕິບັດຍຸດທະສາດເພື່ອປົກປ້ອງແລະຟື້ນຟູການຄຸ້ມຄອງກ້ອນ. ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນການປຸກລະດົມຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນຂອງການຮ່ວມມືທົ່ວໂລກ ແລະ ບັນດາມາດຕະການຕັ້ງໜ້າເພື່ອຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ນິຍາມ:
– Albedo: Albedo ໝາຍເຖິງປະລິມານແສງທີ່ສະທ້ອນຈາກພື້ນຜິວໂລກ.
– ນ້ຳກ້ອນທະເລ: ນ້ຳກ້ອນໃນທະເລແມ່ນນ້ຳທະເລແຊ່ແຂງທີ່ສ້າງຕົວຂຶ້ນແລະລອຍຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳທະເລ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບໍລິສັດວິທະຍຸກະຈາຍສຽງອົດສະຕາລີ (ABC)