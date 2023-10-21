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ນ້ຳ​ກ້ອນ​ທະ​ເລ​ອັນ​ຕາກ​ຕິກ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຕ່ຳ, ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ທົ່ວ​ໂລກ

ByGabriel Botha

Oct 21, 2023
ນ້ຳ​ກ້ອນ​ທະ​ເລ​ອັນ​ຕາກ​ຕິກ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຕ່ຳ, ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ທົ່ວ​ໂລກ

Antarctica ໄດ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງເປັນສະຖິຕິຂອງນ້ໍາກ້ອນໃນທະເລ 7.5 ເທື່ອໃນຮອບແປດປີທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມອົງການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງອົດສະຕາລີ (ABC). ບໍ່ເຫມືອນກັບປີກ່ອນ, ນ້ຳກ້ອນບໍ່ໄດ້ສ້າງເປັນຕົວໃໝ່ໃນລະດູໜາວປັດຈຸບັນ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂດທະເລຊາຍຝັ່ງ Antarctic ຂະຫຍາຍເປັນກ້ອນທີ່ບໍ່ມີນ້ຳກ້ອນ. ປະກົດການທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນີ້ແມ່ນບໍ່ເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຕາມທໍາມະຊາດ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໂດຍນັກມະຫາສະຫມຸດທາງກາຍະພາບ Edward Doddridge, ຜູ້ທີ່ອະທິບາຍວ່າມັນເປັນ 'ເຫດການຫ້າຊິກມາ' ທີ່ມີໂອກາດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນປະມານຫນຶ່ງຄັ້ງໃນທຸກໆ XNUMX ລ້ານປີ.

ນັກວິທະຍາສາດໃຫ້ເຫດຜົນວ່າການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນໍ້າກ້ອນໃນມະຫາສະໝຸດທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນ ແລະຮູບແບບສະພາບອາກາດທີ່ມີພະລັງງານສູງກວ່າ, ເຊິ່ງເລັ່ງຂະບວນການລະລາຍໃນ Antarctica. ການຫຼຸດລົງຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງກ້ອນນີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ "albedo" ຂອງໂລກ, ຊຶ່ງເປັນຈໍານວນແສງສະຫວ່າງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໂດຍພື້ນຜິວຂອງດາວໄດ້ແທນທີ່ຈະຖືກດູດຊຶມ. A albedo ສູງກວ່າເນື່ອງຈາກກ້ອນຫຼາຍຊ້າລົງຜົນກະທົບຄວາມອົບອຸ່ນຂອງແສງຕາເວັນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອລະດັບນໍ້າກ້ອນຫຼຸດລົງ, ດາວເຄາະເລີ່ມດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຜົນສະທ້ອນຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈະເລິກເຊິ່ງແລະກວ້າງຂວາງ. ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ, ແຫຼ່ງ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ທົ່ວ​ໂລກ, ກະ​ສິ​ກໍາ, ແລະ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ເຊັ່ນ​ປ່າ​ຝົນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທັງ​ຫມົດ. ພາວະໂລກຮ້ອນຢ່າງໄວວາ ແລະກວ້າງຂວາງທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການລະລາຍຂອງນ້ຳກ້ອນຂົ້ວໂລກອາດສົ່ງຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ດາວເຄາະ.

ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳຄັນ​ທີ່​ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ທະ​ເລ​ທີ່​ຫຼຸດ​ລົງ​ຢູ່​ໃນ​ທະວີບ​ແອນ​ຕາກ​ຕິກ​ແລະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ​ເພື່ອ​ຫຼຸດຜ່ອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ພາວະ​ໂລກ​ຮ້ອນ. ນີ້ລວມມີການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວແລະການປະຕິບັດຍຸດທະສາດເພື່ອປົກປ້ອງແລະຟື້ນຟູການຄຸ້ມຄອງກ້ອນ. ຜົນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ປຸກລະດົມ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ອັນ​ຮີບ​ດ່ວນ​ຂອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທົ່ວ​ໂລກ ​ແລະ ບັນດາ​ມາດ​ຕະການ​ຕັ້ງໜ້າ​ເພື່ອ​ຕ້ານ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ.

ນິຍາມ:
– Albedo: Albedo ໝາຍເຖິງປະລິມານແສງທີ່ສະທ້ອນຈາກພື້ນຜິວໂລກ.
– ນ້ຳ​ກ້ອນ​ທະ​ເລ: ນ້ຳ​ກ້ອນ​ໃນ​ທະ​ເລ​ແມ່ນ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ແຊ່​ແຂງ​ທີ່​ສ້າງ​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ລອຍ​ຢູ່​ເທິງ​ໜ້າ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບໍລິສັດວິທະຍຸກະຈາຍສຽງອົດສະຕາລີ (ABC)

By Gabriel Botha

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