ເບິ່ງ Starlink “ລົດໄຟດາວທຽມ” ຢູ່ເທິງ Houston

ກຽມພ້ອມສໍາລັບການຊົມພາບຊັ້ນສູງໃນ Houston ໃນຄືນນີ້ແລະໃນຄືນວັນສຸກຍ້ອນວ່າເຈົ້າອາດຈະໄດ້ເບິ່ງ Starlink "ລົດໄຟດາວທຽມ". Starlink ແມ່ນເຄືອຂ່າຍດາວທຽມທີ່ພັດທະນາໂດຍ SpaceX ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງອິນເຕີເນັດທີ່ມີລາຄາຖືກໄປຫາສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ປະຈຸບັນ, ມີດາວທຽມ Starlink ຫຼາຍກວ່າ 4,500 ດວງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຢູ່ຫ່າງຈາກໜ້າໂລກປະມານ 340 ໄມລ໌.
ໃນຕອນກາງຄືນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງ, ຖ້າເຈົ້າຫລຽວເບິ່ງໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ, ເຈົ້າອາດຈະເຫັນການແຫ່ຂະບວນດາວທຽມຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ. ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຖືກເຂົ້າໃຈຜິດວ່າເປັນວັດຖຸບິນທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຕົວຕົນ (UFO) ເນື່ອງຈາກຮູບລັກສະນະຂອງມັນ.
ອີງຕາມຜູ້ຕິດຕາມ Starlink, "ລົດໄຟ" ຈະສົດໃສໂດຍສະເພາະໃນ Houston ສໍາລັບສອງຄືນຕໍ່ໄປ. ໃນວັນພະຫັດ, ຄາດວ່າຈະເຫັນມັນເວລາ 8:30 ໂມງເຄື່ອນທີ່ຈາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອໄປສູ່ຕາເວັນອອກ, ແລະໃນວັນສຸກເວລາ 8:38 ໂມງຈາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອໄປສູ່ພາກໃຕ້.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທັດສະນະທີ່ມືດມົວ, ຕື່ນເຊົ້າໃນມື້ຕໍ່ມາ. ໃນວັນສຸກ, ທ່ານສາມາດອອກໄປຂ້າງນອກໃນເວລາ 5:21 ໂມງເຊົ້າເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງລົດໄຟດາວທຽມທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກພາກເຫນືອໄປສູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອ. ໃນວັນເສົາ, ຈະເຫັນໄດ້ໃນເວລາ 6:09 ໂມງເຊົ້າຈາກທິດຕາເວັນຕົກຫາທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ. ໃນວັນອາທິດ, ສັງເກດເບິ່ງເວລາ 5:26 ໂມງເຊົ້າຈາກທິດເຫນືອໄປຫາຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອ, ແລະອີກເທື່ອຫນຶ່ງໃນເວລາ 6:05 ໂມງເຊົ້າຈາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອໄປຫາຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ຫຼ້າສຸດ, ວັນຈັນ, ເຈົ້າສາມາດຈັບໄດ້ໃນເວລາ 5:53 ໂມງຈາກຕາເວັນຕົກຫາຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.
ປ່ອງຢ້ຽມສໍາລັບການເບິ່ງເຫັນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຕັ້ງແຕ່ສອງຫາເຈັດນາທີ. ໃນເດືອນສິງຫາ, ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງເທັກຊັດໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງສາຍແສງຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ, ເຊິ່ງໃນຕົວຈິງແມ່ນດາວທຽມ Starlink 15 ດວງທີ່ຖືກສົ່ງອອກຈາກຖານທັບ Space Force Vandenberg ໃນຄາລິຟໍເນຍ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານເຫັນ Starlink “ລົດໄຟດາວທຽມ” ຢູ່ເທິງຫົວ, ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນການສະແດງອອກອັນໂດດເດັ່ນຂອງນະວັດຕະກໍາຂອງມະນຸດ ແລະຄວາມຄືບໜ້າໃນການສະແຫວງຫາການເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂລກ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Starlink tracker, SpaceX