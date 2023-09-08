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ເບິ່ງ Starlink “ລົດໄຟດາວທຽມ” ຢູ່ເທິງ Houston

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ເບິ່ງ Starlink “ລົດໄຟດາວທຽມ” ຢູ່ເທິງ Houston

ກຽມພ້ອມສໍາລັບການຊົມພາບຊັ້ນສູງໃນ Houston ໃນຄືນນີ້ແລະໃນຄືນວັນສຸກຍ້ອນວ່າເຈົ້າອາດຈະໄດ້ເບິ່ງ Starlink "ລົດໄຟດາວທຽມ". Starlink ແມ່ນເຄືອຂ່າຍດາວທຽມທີ່ພັດທະນາໂດຍ SpaceX ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງອິນເຕີເນັດທີ່ມີລາຄາຖືກໄປຫາສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ປະຈຸບັນ, ມີດາວທຽມ Starlink ຫຼາຍກວ່າ 4,500 ດວງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຢູ່ຫ່າງຈາກໜ້າໂລກປະມານ 340 ໄມລ໌.

ໃນ​ຕອນ​ກາງຄືນ​ທີ່​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ, ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຫລຽວ​ເບິ່ງ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ, ເຈົ້າ​ອາດ​ຈະ​ເຫັນ​ການ​ແຫ່​ຂະ​ບວນ​ດາວ​ທຽມ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ທ້ອງຟ້າ. ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຖືກເຂົ້າໃຈຜິດວ່າເປັນວັດຖຸບິນທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຕົວຕົນ (UFO) ເນື່ອງຈາກຮູບລັກສະນະຂອງມັນ.

ອີງຕາມຜູ້ຕິດຕາມ Starlink, "ລົດໄຟ" ຈະສົດໃສໂດຍສະເພາະໃນ Houston ສໍາລັບສອງຄືນຕໍ່ໄປ. ໃນວັນພະຫັດ, ຄາດວ່າຈະເຫັນມັນເວລາ 8:30 ໂມງເຄື່ອນທີ່ຈາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອໄປສູ່ຕາເວັນອອກ, ແລະໃນວັນສຸກເວລາ 8:38 ໂມງຈາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອໄປສູ່ພາກໃຕ້.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທັດສະນະທີ່ມືດມົວ, ຕື່ນເຊົ້າໃນມື້ຕໍ່ມາ. ໃນວັນສຸກ, ທ່ານສາມາດອອກໄປຂ້າງນອກໃນເວລາ 5:21 ໂມງເຊົ້າເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງລົດໄຟດາວທຽມທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກພາກເຫນືອໄປສູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອ. ໃນວັນເສົາ, ຈະເຫັນໄດ້ໃນເວລາ 6:09 ໂມງເຊົ້າຈາກທິດຕາເວັນຕົກຫາທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ. ໃນວັນອາທິດ, ສັງເກດເບິ່ງເວລາ 5:26 ໂມງເຊົ້າຈາກທິດເຫນືອໄປຫາຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອ, ແລະອີກເທື່ອຫນຶ່ງໃນເວລາ 6:05 ໂມງເຊົ້າຈາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອໄປຫາຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ຫຼ້າສຸດ, ວັນຈັນ, ເຈົ້າສາມາດຈັບໄດ້ໃນເວລາ 5:53 ໂມງຈາກຕາເວັນຕົກຫາຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

ປ່ອງຢ້ຽມສໍາລັບການເບິ່ງເຫັນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຕັ້ງແຕ່ສອງຫາເຈັດນາທີ. ໃນເດືອນສິງຫາ, ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງເທັກຊັດໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງສາຍແສງຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າ, ເຊິ່ງໃນຕົວຈິງແມ່ນດາວທຽມ Starlink 15 ດວງທີ່ຖືກສົ່ງອອກຈາກຖານທັບ Space Force Vandenberg ໃນຄາລິຟໍເນຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານເຫັນ Starlink “ລົດໄຟດາວທຽມ” ຢູ່ເທິງຫົວ, ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນການສະແດງອອກອັນໂດດເດັ່ນຂອງນະວັດຕະກໍາຂອງມະນຸດ ແລະຄວາມຄືບໜ້າໃນການສະແຫວງຫາການເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂລກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Starlink tracker, SpaceX

By Vicky Stavropoulou

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