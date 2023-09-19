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ການກັບຄືນຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະ: ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງ NASA ກຽມພ້ອມສໍາລັບການລົງຈອດໂລກ

ByRobert Andrew

Sep 19, 2023
ການກັບຄືນຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະ: ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງ NASA ກຽມພ້ອມສໍາລັບການລົງຈອດໂລກ

ຫຼັງຈາກການເດີນທາງຜ່ານອາວະກາດເປັນເວລາ XNUMX ປີ, ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ມີກຳນົດຈະສຳພັດກັບໂລກໃນທ້າຍອາທິດນີ້, ໂດຍຈະນຳເອົາຕົວຢ່າງອັນລ້ຳຄ່າຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu. Dante Lauretta, ຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດ, ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງລາວກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການລົງຈອດ, ແຕ່ຮັບປະກັນວ່າທີມງານມີແຜນການສໍາຮອງຢູ່ໃນສະຖານທີ່.

OSIRIS-REx ສ້າງປະຫວັດສາດໃນປີ 2020 ເມື່ອມັນກາຍເປັນຍານອະວະກາດທໍາອິດທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ທີ່ໃກ້ກັບໂລກ. ໃນເດືອນຕຸລາຂອງປີນັ້ນ, ມັນໄດ້ສໍາເລັດການເກັບຕົວຢ່າງໃນ maneuver ສໍາຜັດແລະໄປ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຍານອະວະກາດແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງພາລະກິດຂອງມັນ, ໂດຍທີ່ແຄບຊູນກັບຄືນຄາດວ່າຈະລົງຈອດຢູ່ໃນທະເລຊາຍ Utah ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອາທິດ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທີມງານຟື້ນຟູແມ່ນກຽມພ້ອມສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດສໍາລັບສະຖານະການຕ່າງໆເພື່ອຮັບປະກັນການເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງໃນກໍລະນີຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຫນ້າດິນ. ຖ້າອຸປະຕິເຫດເກີດຂຶ້ນ, ຕົວຢ່າງຈະຖືກນໍາເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງທີ່ສະອາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປົນເປື້ອນ. ອຸປະກອນສຸກເສີນຍັງຈະມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຖ້າຈໍາເປັນ.

ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ໄດ້​ດໍາ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ​ສໍາ​ລັບ​ປີ​ແລະ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃນ​ການ​ຈໍາ​ລອງ​ໃນ​ລັດ Utah​. ທີມງານໄດ້ກໍານົດເວລາດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອເບິ່ງວ່າພວກເຂົາສາມາດດຶງເອົາຕົວຢ່າງໄດ້ໄວເທົ່າໃດແລະນໍາມັນກັບຄືນໄປຫາຫ້ອງທົດລອງເພື່ອປຸງແຕ່ງ. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກພາລະກິດກັບຄືນຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະກ່ອນຫນ້ານີ້, ເຊັ່ນ: ພາລະກິດຂອງອົງການ NASA ຂອງ Genesis ແລະ Stardust, ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບຂັ້ນຕອນແລະການວາງແຜນສໍາລັບ OSIRIS-REx.

ໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ, ນັກວິທະຍາສາດຈະວິເຄາະຕົວຢ່າງທີ່ສົ່ງຄືນໂດຍ OSIRIS-REx ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນແລະການສ້າງດາວເຄາະ. ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ, ຍານ​ອະວະກາດ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເພື່ອ​ສຶກສາ​ດາວ​ເຄາະ​ນ້ອຍ Apophis ​ໃກ້​ໂລກ​ອີກ​ດວງ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ປີ 2029.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດ​ຄວາມ​: [ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​]
– ຮູບ​ພາບ​: [ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​]

By Robert Andrew

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