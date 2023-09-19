ການກັບຄືນຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະ: ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງ NASA ກຽມພ້ອມສໍາລັບການລົງຈອດໂລກ

ຫຼັງຈາກການເດີນທາງຜ່ານອາວະກາດເປັນເວລາ XNUMX ປີ, ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ມີກຳນົດຈະສຳພັດກັບໂລກໃນທ້າຍອາທິດນີ້, ໂດຍຈະນຳເອົາຕົວຢ່າງອັນລ້ຳຄ່າຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu. Dante Lauretta, ຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດ, ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງລາວກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການລົງຈອດ, ແຕ່ຮັບປະກັນວ່າທີມງານມີແຜນການສໍາຮອງຢູ່ໃນສະຖານທີ່.
OSIRIS-REx ສ້າງປະຫວັດສາດໃນປີ 2020 ເມື່ອມັນກາຍເປັນຍານອະວະກາດທໍາອິດທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ທີ່ໃກ້ກັບໂລກ. ໃນເດືອນຕຸລາຂອງປີນັ້ນ, ມັນໄດ້ສໍາເລັດການເກັບຕົວຢ່າງໃນ maneuver ສໍາຜັດແລະໄປ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຍານອະວະກາດແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງພາລະກິດຂອງມັນ, ໂດຍທີ່ແຄບຊູນກັບຄືນຄາດວ່າຈະລົງຈອດຢູ່ໃນທະເລຊາຍ Utah ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອາທິດ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທີມງານຟື້ນຟູແມ່ນກຽມພ້ອມສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດສໍາລັບສະຖານະການຕ່າງໆເພື່ອຮັບປະກັນການເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງໃນກໍລະນີຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຫນ້າດິນ. ຖ້າອຸປະຕິເຫດເກີດຂຶ້ນ, ຕົວຢ່າງຈະຖືກນໍາເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງທີ່ສະອາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປົນເປື້ອນ. ອຸປະກອນສຸກເສີນຍັງຈະມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຖ້າຈໍາເປັນ.
ການປະຕິບັດການຟື້ນຟູໄດ້ດໍາເນີນຕໍ່ໄປສໍາລັບປີແລະບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປະຕິບັດໃນການຈໍາລອງໃນລັດ Utah. ທີມງານໄດ້ກໍານົດເວລາດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອເບິ່ງວ່າພວກເຂົາສາມາດດຶງເອົາຕົວຢ່າງໄດ້ໄວເທົ່າໃດແລະນໍາມັນກັບຄືນໄປຫາຫ້ອງທົດລອງເພື່ອປຸງແຕ່ງ. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກພາລະກິດກັບຄືນຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະກ່ອນຫນ້ານີ້, ເຊັ່ນ: ພາລະກິດຂອງອົງການ NASA ຂອງ Genesis ແລະ Stardust, ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບຂັ້ນຕອນແລະການວາງແຜນສໍາລັບ OSIRIS-REx.
ໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ, ນັກວິທະຍາສາດຈະວິເຄາະຕົວຢ່າງທີ່ສົ່ງຄືນໂດຍ OSIRIS-REx ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນແລະການສ້າງດາວເຄາະ. ຂະນະດຽວກັນ, ຍານອະວະກາດຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເພື່ອສຶກສາດາວເຄາະນ້ອຍ Apophis ໃກ້ໂລກອີກດວງໜຶ່ງໃນປີ 2029.
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