ພາລະກິດ OSIRIS-REx: ການເປີດເຜີຍຕົ້ນກໍາເນີດຂອງລະບົບສຸລິຍະ

ນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນການວິເຄາະຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເກັບກໍາ, ເຊິ່ງສາມາດເກັບຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດໃນໂລກ. ຕົວຢ່າງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຢ່າງປອດໄພເຖິງຂອບເຂດການທົດສອບ ແລະການຝຶກອົບຮົມຂອງລັດຢູທາ ໂດຍຍານອະວະກາດຂອງອົງການ NASA ທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກຍານອະວະກາດຫຸ່ນຍົນ, OSIRIS-REx, ຫຼັງຈາກການເດີນທາງເປັນເວລາ XNUMX ປີ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດແມ່ນເພື່ອສ່ອງແສງກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງລະບົບແສງຕາເວັນ.
ດ້ວຍການກັບຄືນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງແຄບຊູນຊ່ອງ, ຄວາມສົນໃຈໃນປັດຈຸບັນຫັນໄປສູ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ. ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx, ປະຈຸບັນເອີ້ນວ່າ OSIRIS-APEX, ກໍາລັງຈະເລີ່ມປະຕິບັດພາລະກິດຕໍ່ໄປ. ມັນຈະສຶກສາເປັນຮູບດາວທີ່ໃກ້ກັບໂລກອີກອັນໜຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ Apophis ເມື່ອມັນມາໃກ້ກັບໂລກໃນປີ 2029. ຄວາມພະຍາຍາມສຳຫຼວດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອບັນທຶກພາບຂອງຮູບດາວທີ່ລະອຽດ ແລະເຮັດການສຶກສາຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບຂີ້ຝຸ່ນ ແລະຫີນຂອງມັນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ເກັບໄດ້ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດພາລະກິດໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງໄປຫ້ອງສະອາດຊົ່ວຄາວ, ບ່ອນທີ່ມັນຜ່ານການທໍາຄວາມສະອາດແລະ disassembly. ອົງການ NASA ຮັບປະກັນວ່າຕົວຢ່າງຍັງຄົງບໍ່ປົນເປື້ອນໂດຍການໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າງລະມັດລະວັງ. ສ່ວນປະກອບທີ່ຖືກຫຸ້ມຫໍ່, ພ້ອມກັບກະປ໋ອງຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດ, ຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນ Houston. ການວິເຄາະຕົວຢ່າງເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຈະເລີ່ມໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ ແລະຈະອອກອາກາດຈາກສູນກາງ.
ລັກສະນະທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະອັນເປັນນິດຂອງຕົວຢ່າງນີ້ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກ. Pierre Haenecour, ສະມາຊິກຂອງທີມງານ OSIRIS-REx, ອະທິບາຍວ່າມັນເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານຂອງລະບົບແສງຕາເວັນ. ໃນໄລຍະສອງປີຂ້າງຫນ້າ, ນັກວິທະຍາສາດຈະສຶກສາຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະຈັດລາຍການຕົວຢ່າງຢູ່ໃນຫ້ອງສະອາດທີ່ອຸທິດຕົນ, ບໍ່ມີສານປົນເປື້ອນຢູ່ສູນອາວະກາດ Johnson. ຫຼັງຈາກການກວດກາຢ່າງລະມັດລະວັງນີ້, ບາງສ່ວນຂອງຕົວຢ່າງຈະຖືກນໍາໄປຄົ້ນຄ້ວາຕື່ມອີກໃຫ້ແກ່ນັກວິທະຍາສາດທັງພາຍໃນທີມ OSIRIS-REx ແລະອົງການອະວະກາດຄູ່ຮ່ວມງານໃນການາດາແລະຍີ່ປຸ່ນ.
ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ 70 ເປີເຊັນຂອງວັດຖຸເປັນຮູບດາວຈະຖືກເກັບໄວ້ທີ່ສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ແລະສະຖານທີ່ສໍາຮອງໃນ White Sands, ລັດ New Mexico. ອັນນີ້ຮັບປະກັນວ່ານັກວິທະຍາສາດລຸ້ນຕໍ່ໄປຈະມີໂອກາດສຶກສາແລະວິເຄາະຕົວຢ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນນີ້. ພາລະກິດ OSIRIS-REx ໄດ້ເປີດຊ່ອງທາງໃຫມ່ຂອງການສອບຖາມທາງວິທະຍາສາດ, ສັນຍາວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນແລະສາມາດປົດລັອກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດໃນໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- NASA ຜ່ານ AP
— Al Jazeera